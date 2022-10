Dortmund-ekspert om Haalands ettermæle: – Han er sårt savnet

I all hovedsak var historien mellom Haaland og Dortmund en romantisk og idyllisk affære.

Han scoret 86 mål og leverte 23 målgivende pasninger på 89 kamper, bar til tider hele laget på sine skuldre, og bidro sterkt til cuptriumfen i fjor med blant annet to mål i finalen.

Øyeblikk som hat tricket som innbytter i debuten mot Augsburg, de to målene mot PSG i Champions League, og de fire målene mot Hertha Berlin, vil bli husket i mange tiår fremover blant Dortmund-tilhengerne.

– Det føltes som han gikk i ett med fansen. De hadde et veldig spesielt forhold, og de elsket ham. De kommer til å være veldig glade for å se ham igjen, sier den tyske Sky-reporteren Sven Westerschulze, som har dekket Dortmund for kanalen i flere år.

– Han er sårt savnet. Jeg forventer at han kommer til å bli hyllet, og forventer egentlig ingen piping eller misnøye mot ham fra tribunen. Folk på stadion likte ham, og jeg tror fortsatt de liker ham, sier Sebastian Weßling, som dekker Dortmund for flere ulike medier.

Intervju vakte oppsikt

Med tanke på de intense spekulasjonene som preget Haalands siste halvår som Dortmund-spiller, var det ofte snakk om mye annet enn lysluggens prestasjoner på banen på våren i fjor.

Dortmund-fansen er vant til å se sine stjerner bli solgt, slik blant andre Robert Lewandowski, Pierre-Emerick Aubameyang og Ousmane Dembélé hadde blitt tidligere, og det skjer aldri helt smertefritt.

Ekspertene beskriver både Lewandowskis avgang til Bayern München, og særlig salgene av Aubameyang (Arsenal) og Dembélé (Barcelona), som langt mer kontroversielle enn Haaland-sagaen før overgangen til City i sommer.

Likevel mener de at forholdet mellom Haaland og klubben, og i forlengelse av dette fansen, ble anspent etter et intervju jærbuen gjorde i januar.

– Klubben begynner å legge mye press på meg, og det må jeg bare godta. Nå sier det seg selv at det er på tide å få i gang ting. Det betyr at ting må skje. Nå har de mast en god stund, sa Haaland i et intervju med Viaplay.

Westerschulze sikter til klubbens motto: «Ekte kjærlighet».

– I to år følte fansen at det var ekte kjærlighet mellom dem og Erling. Så begynte overgangsryktene rundt ham, agenten hans snakket, og Erling selv sa at han følte seg presset av klubben. Folk skjønte det ikke. De siste ukene var veldig vanskelige for fansen, men til slutt slo de seg til ro med at han dro, sier Sky-journalisten og konkluderer:

– Alt i alt var tiden hans her preget av så mye suksess og gjensidig respekt at jeg tror fansen er glad for å se ham igjen.

Weßling beskriver Haaland som en som i all hovedsak var veldig lett å ha med å gjøre for klubben, men trekker frem det samme intervjuet med Viaplay.

– Til slutt ble det litt komplisert. Intervjuet falt ikke i god jord hos Dortmund. Det ble litt anspent på grunn av alle spekulasjonene, sier han og fortsetter:

– På én side var de veldig misfornøyd da han dro, for han er sårt savnet på banen. På den annen side var folk litt lettet over at all støyen rundt var over.

– Hadde det ikke vært for det ene intervjuet, hadde det ikke vært noe som helst å utsette på forholdet hans med fansen og klubben, sier Weßling.

I sjokk etter første møte

Haaland var bare 19 år da han ankom Borussia Dortmund, som var et stort steg opp fra den østerrikske ligaen og Red Bull Salzburg.

Derfor ble Westerschulze tatt på sengen da jærbuen for første gang møtte pressen som Dortmund-spiller, under lagets treningsleir i Marbella i januar 2020.

– Jeg skjønte med en gang at han var veldig spesiell. Jeg husker det godt. Det var et lite pressemøte. Han var bare 19 år gammel og hadde aldri spilt i en stor liga før, men auraen hans ga inntrykk av at «jeg er Erling Haaland, og jeg skal vise dere at jeg er best». Det var veldig imponerende. Han var så selvsikker. Jeg tenkte «wow!», sier Westerschulze.

Samtidig var ikke Haaland alltid den letteste å ha med å gjøre, særlig for TV-journalister. Flere av intervjuene hans gikk viralt fordi Haaland svarte veldig kort, ofte bare «ja» eller «nei», etter sensasjonelle bragder i Champions League.

– Han likte å leke litt med oss. Han brukte ikke flere ord enn strengt nødvendig. Det ble noen berømte øyeblikk ut av det. Jeg synes han hadde god humor, sier Weßling.

Han ler:

– Jeg husker et intervju jeg gjorde med ham, da jeg sa at han hadde scoret flere mål for Dortmund enn han hadde sagt ord i intervjuer siden han kom. Da svarte han: «Det viser vel hvor god jeg er til å score mål!»