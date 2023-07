Døråpneren Ada: – Veldig, veldig glad for at jeg ikke visste hva som ventet

– Jeg tenker at det er et ganske annerledes miljø nå. Det er veldig mye som må gjøres bedre fortsatt. Det er fortsatt en kultur på plass som jeg ser er i endring.



Det sier Ada Stolsmo Hegerberg til TV 2 i et intervju gjort før avreise til VM i New Zealand.

TV 2 stilte henne spørsmålet:

– Hva er det som er blitt bedre siden 2017?



Året hvor Hegerberg valgte å trekke seg ut fra landslaget, i det som skulle ende opp med at Norges landslag måtte klare seg uten deres største stjerne i fem år.

FAVORITT: Ada Hegerberg tok seg god tid til unge fans da laget hadde deres siste trening på Ullevaal før avreise til New Zealand. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Tidenes første kvinnelige vinner av Gullballen har mye på hjertet om endringene som har skjedd – etter at hun i 2017 rettet pekefingeren mot Norges Fotballforbund (NFF) og trakk seg fra landslaget.

En av de største endringene er at NFF i 2022 fikk en helt ny ledelse, med to nye personer inn i det som er to av de mektigste posisjonene i norsk fotball.

Lise Klaveness ble valgt til ny fotballpresident og Karl-Petter Løken tok over som generalsekretær.



– Lise har kommet inn og tar ekstremt mye ansvar. Jeg synes det er utrolig stort hvor mye ansvar hun tar. Hun er på en måte ansiktet utad, hun er med på å lede et nytt tankesett som forbundet og har behov for. Det har vært et veldig gammeldags tankesett som på en måte har slitt med å inkludere minoriteter i større grad, mener Hegerberg.

– Jeg tror det er den eneste måten å få frem de nye stjernespillerne

Noe av det første Lise Klaveness gjorde etter å ha blitt valgt som fotballpresident var å sette seg på flyet til Frankrike.

Det ble flere turer og møter med Hegerberg.

Fotballpresidenten brukte blant annet erfaringen fra å selv ha vært i en konflikt med landslaget som aktiv spiller. Etter hvert klarte de å begrave stridsøksen som var mellom Hegerberg og NFF.

1705 dager etter Hegerbergs siste landskamp, kunne TV 2 erfare at Ada Hegerberg kom til å gjøre comeback.



Dagen etterpå var et samlet pressekorps på plass på Ullevaal da Lise Klaveness og daværende landslagssjef Martin Sjögren offentliggjorde at stjernespissen var tilbake.



MERKEDAG: 24. mars 2022 kunne Lise Klaveness og Martin Sjögren offentliggjøre at Ada Stolsmo Hegerberg var tilbake på det norske landslaget. Foto: Lise Åserud

– Jeg har aldri kommentert noe fra det som har vært fra den tiden jeg var ute. Det er fortsatt ferskt. Jeg har bare vært tilbake i litt over et år. Jeg håper virkelig jeg kan få bidratt først og fremst på banen for det er det som er jobben min, sier Hegerberg til TV2.



Selv om 28-åringen har åpnet mange dører for de nye generasjonene fortsetter kampen. Spesielt én ting er viktig for Lyon-stjernen.

– Være med å pushe slik at du hele tiden vet at når det er en ny generasjon som kommer, så blir de tatt på alvor. At de skal bli tatt på alvor på den måten de fortjener. Jeg tror det er den eneste måten å få frem de nye stjernespillerne på, å ta de seriøst. Det er en utvikling vi konstant må presse på, sier hun.



GODE DAGER: Ada Hegerberg er under tirsdagens trening i Auckland. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Flere landslag i konflikter med egne forbund inn mot VM

Det er ikke bare Hegerberg som har vært i en offentlig konflikt med eget forbund. Det siste året har flere kvinnelige landslagsspillere havnet i krangler med eget forbund.

Forskjellen er at Hegerberg stod alene.

– Jeg har stått der selv. Jeg stod veldig alene i min tid. Men … Hva skal jeg si? Selv om mange får mer forståelse for det og det blir vist støtte, så er det jo … Du står jo veldig alene i det likevel.

– Det er absolutt positivt at folk begynner å forstå hvorfor jentene er nødt til å ta de valgene her. For det merket jeg at det var veldig mange som sleit med å forstå da jeg stod utenfor og tok det valget selv, sier Hegerberg.

FOKUSERT: Ada Stolsmo Hegerberg har øynene på en god prestasjon i VM. Foto: Kristin Grønning / TV 2

I oppkjøringen til VM har det kanadiske landslaget vært i en åpen konflikt med sitt eget forbund på grunn av budsjettkutt for kvinnelandslaget.

Tidligere i år trakk flere stjernespillere seg fra det franske landslaget, blant dem kapteinen Wendie Renard.

I et innlegg på sosiale medier skrev den franske stjernen at hun ikke lenger kunne støtte systemet, som hun mente ikke holdt standarden som spillerne fortjener.

Lagkamerat i Lyon, Ada Hegerberg, som hadde stått i samme storm, gikk ut i sosiale medier og støttet lagkameraten.

Men etter at landslagssjef Corinne Diacre fikk sparken vendte Renard tilbake til landslaget og er med i VM.

– Rent personlig så er det ikke noe sjokk å se at det blir konflikter og at spillerne er nødt til å ta den harde veien, sier Hegerberg til TV 2.

– Det er ufattelig trist at det skal være sånn. Vi har et så jækla behov for å ha de beste spillerne tilgjengelig til hver eneste turnering året rundt, hvert år. Men vi blir stilt i en posisjon der vi faktisk er nødt til å ta vanskelige valg fordi det går utover ditt eget verdisett og hvordan du vil bli behandlet.

HAR FÅTT SMILET TILBAKE: Wendie Renard er tilbake på det franske landslaget etter at hun tidligere i år trakk seg ut. Foto: WILLIAM WEST

I september i fjor truet 15 spillere med å trekke seg fra det spanske landslaget i protest mot trener Jorge Vilda, som de mente bidro til et giftig miljø.



Den spanske landslagsledelsen svarte med å true spillerne med utestengelse i opp mot to år.

– For meg var det en beslutning jeg var nødt til å ta. Da innså jeg også konsekvensene bak et så stort valg. Jeg var ikke klar over hvor mye styr og hvor mye skittkasting jeg skulle stå gjennom i lang tid etter. Men jeg visste at jeg stod alene i det og det var jeg på en måte nødt til å forberede meg på, sier Hegerberg.



De kanadiske og spanske spillerne kunne lene seg på medspillerne, det var vanskelig for Hegerberg som var eneste spiller som trakk seg ut.

– For det var jo min beslutning. Det var ikke noen andres, og jeg respekterer at andre tok andre beslutninger, men for meg var det viktig å gjøre det her. Jeg var nødt til å ta den avgjørelsen, forteller landslagsstjernen og fortsetter:

– Jeg hadde supre folk rundt meg. Altså, jeg hadde en fantastisk mann, familie, mine aller beste kompiser. Et veldig bra nettverk som forstod hvor vanskelig det var.

NØKKELSPILLER: Norges landslag er trolig avhengig av Ada-mål om VM i New Zealand og Australia skal bli en suksess. Foto: Lise Åserud

– Veldig, veldig glad for at jeg ikke visste hva som ventet

I perioden utenfor landslaget ble Hegerberg den første kvinnen i historien til å vinne prestisjetunge Gullballen (Ballon d'Or). Hun vant også flere Champions League-trofeer og ligatitler med Lyon.



– Var det verdt det? Å stå i den driten fra alle de som ikke skjønte hva du gjorde?

– Jeg skjønner spørsmålet og jeg har alltid vært en type dame som… Når jeg har tatt en beslutning om noe, så dveler jeg ikke noe særlig ved det. Jeg går ikke tilbake og tenker at jeg skulle gjort det og det annerledes.

– Jeg stod ved min beslutning. Jeg er veldig, veldig glad for at jeg ikke visste hva som ventet meg på en måte, men jeg føler det var en kjemperik erfaring. Jeg har lært veldig mye om meg selv ved å stå i akkurat det der, sier Hegerberg.

TRENING: Ada Hegerberg kunne slippe jubelen løs under onsdagens trening. Slike scener håper hun nok å gjenskape torsdag mot New Zealand. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Det er veldig bra å ha slike pionerer,



Etter EM-marerittet i fjor er det revansjelystne landslagsspillere som har reist over hele jordkloden for å delta i VM i New Zealand og Australia.

Et nytt trenerteam og flere nye spillere skal gjenreise kvinnelandslagets stolthet.

I trenerteamet har Hege Riise overtatt styringen, med seg har hun assistentene Ingvild Stensland og Monica Knudsen. Til sammen har trioen 419 A-landskamper.

SJEFEN: Landslagssjef Hege Riise har fått oppgaven med å ta Norges landslag videre. Foto: Kristin Grønning / TV 2

På Plass i Auckland er også fotballpresident Lise Klaveness som selv står med 73 landskamper.

Landslangsassistent Ingvild Stensland er ikke i tvil om Ada Stolsmo Hegerbergs viktighet i kampen om likestilling i fotballen.

– Det har vært mange som har tråkket noen stier. Både Lise (Klaveness) og Ada har vært kjempeviktig, man har Megan Rapinoe i USA og flere spillere som kjemper kamper. Det er veldig bra å ha slike pionerer, sier Stensland til TV 2.