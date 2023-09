Dommerslakt etter ny nedtur for Norge: – Utrolig dårlig

Portugal - Norge 3-2



OL-håpet svinner hen for de norske fotballkvinnene etter et 2-3-tap mot Portugal på bortebane tirsdag kveld.

– Jeg ville gjerne hatt en organisert og strukturert kamp. Det er lenge siden jeg har sett en så ustrukturert og uorganisert kamp. Det var ikke en sånn kamp vi hadde håpet og forventet, sier landslagssjef Leif Gunnar Smerud til TV 2.

Nederlaget kommer få dager etter 1-1-kampen hjemme mot Østerrike.



Etter de to første kampene i Nations League står dermed laget til Leif Gunnar Smerud, som har kommet inn for Hege Riise i høst, med kun ett poeng etter de to første kampene.

NEDTUR: Norge har tatt kun ett poeng på to kamper under Leif Gunnar Smerud, som har tatt over for Hege Riise denne høsten. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Hvis vi slår dem (Frankrike) og tar seks poeng i oktober, blir det greiere. Vi har fått en dårlig start poengmessig. I dag var det ikke så bra prestasjonsmessig, men det er «guts» og «go» til siste spurt og ball, og det skal jentene ha – de ga ikke opp selv om det var en krevende og vanskelig kamp, sier Smerud.

Frankrike topper gruppen med full pott etter 1-0 mot Østerrike. Vinneren av gruppen får muligheten til å kvalifisere seg til Paris-OL.



Dommerslakt

Smerud var misfornøyd med dommeren.

– Jeg skal ikke kommenter dømmingen … Men jeg har sett bedre dommere, sier Smerud til NRK.

Han peker på at det første straffesparket til Portugal mener han var billig.

– Den andre er klar, men når Sophie (Román Haug) blir knallet ned, så ser det ut som en straffe. Jeg synes også den første straffen Portugal fikk, ser billig ut, sier Smerud.

MISNØYE: Guro Reiten er blant spillerne som kritiserer dømmingen. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Spillerne er heller ikke nådige med dommerne.

– Nivået på dømmingen er utrolig dårlig, sier Tuva Hansen til TV 2.

– Jeg synes ikke det holder mål, men vi prøver og gir ikke opp, sier Guro Reiten til TV 2.

– Det er de to billigste straffene jeg har sett på utrolig lang tid. Det er ekstremt frustrerende at det er noe man møter i en sånn turnering. Det er helt bak mål, sier Aurora Mikalsen til TV 2.

– Må stikke fingeren i jorden

Heller ikke TV 2s ekspert Solveig Gulbrandsen var spesielt imponert over det Norge viste tirsdag.

– Det er dessverre nok en gang skuffende. Vi kan snakke om dårlig uttelling offensivt, men vi slipper inn for mye mål. Forsvarsspillet i dag er ikke bra, sier Gulbrandsen til TV 2 like etter kampslutt.

FINGEREN I JORDEN: TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen mener Norge må innse hvor de befinner seg i Fotball-Europa. Foto: Frode Sunde / TV 2

Hun mener det må en skikkelig realitetsorientering til.

– Vi må stikke fingeren i jorden og innse hvor vi er. Nå er Portugal forbi oss. Vi må ta tak i det som kreves, og innse at vi ikke behersker det vi prøver på.

Mistet ledelsen

Frida Maanum sendte Norge i ledelsen med en lekker scoring drøyt halvtimen inn i oppgjøret, men Portugal snudde til 2-1 før pause.

Først utnyttet portugiserne kaos i det norske forsvaret da Andreia Jacinto utlignet til 1-1, før Norge fikk et straffespark imot som Carole Costa satte inn bak Aurora Mikelsen.

– Ikke godt nok, var dommen til landslagsassistent Ingvild Stenlands i intervju med NRK før starten på andre omgang.



Stensland mente også at Norge «kanskje burde» fått straffespark og et rødt kort på Portugal etter at Sophie Román Haug kolliderte med Portugal-målvakt Inês Pereira allerede etter to minutter.

Begge spillerne ble byttet ut. Román Haug ble sendt til sykehus med det som trolig var et nesebrudd og kutt i ansiktet.

Ny kalddusj på straffe

Elisabeth Terland ble kastet inn for Román Haug. I første omgang hadde hun en ball i nettet, men ble avvinket for offside. Tidlig etter pause var hun på farten igjen, men bommet alene med Portugal-målvakt Patricia Morais.

Brighton-angriperen skulle imidlertid lykkes etter 58 minutter. Frida Maanum spilte Terland gjennom, og hun kunne sette inn 2-2-målet.

Portugal hevet seg etter Norges utligning. Catarina Armado gikk ned i en løpsduell med Mathilde Harviken, som kom inn for Tuva Hansen i pausen, midtveis i andre omgang. Dommeren pekte på straffemerket. Carole Costa satte sikkert inn sitt andre straffemål til 3-2.



BOM: Elisabeth Terland hadde mulighetene til å score flere enn det ene målet hun fikk mot Portugal. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Terland fikk en eventyrlig mulighet til å sette inn 3-3, men ble stoppet av en strålende Portugal-keeper. Dermed endte det med en ny nedtur for Leif Gunnar Smerud og det norske landslaget.