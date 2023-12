Dommer-bildet har gått viralt – dette er hans forklaring

Et bilde av dommer Kristoffer Hagenes har gått viralt på X etter cupfinalen.

Dommeren, som dømte cupfinalen lørdag mellom Molde og Bodø/Glimt der de blå vant, poserte med en Molde-supporter.

Det har fått flere til å reagere, spesielt Bodø/Glimt-fans på X.

Nå forklarer Hagenes bildet til TV 2.

– Jeg er helt utrolig takknemlig for at vi er i Norge og kan hilse og ta bilder med fans fra begge lag. Både før og etter kamp har jeg tatt bilder med fans av begge lag.

– Forstår du at folk reagerer?

– Det er jo en cupfinale, og fotball engasjerer. Jeg forstår jo at man lurer på hva som skjer. Jeg har tatt bilde med fans fra begge lag.

Avisa Nordland omtalte saken først.

Har vi sett en bedre kampleder enn Kristoffer Hagenes i Norge? Lojal mot favorittklubben i finalen og selvsagt med å feire gull etterpå ❤️ pic.twitter.com/xUvGqeaYcF — Molde in context (@OfMolde) December 10, 2023

Dommeren sier at han var i et telt på Aker Brygge sammen med dommerkollegaer da glade Molde-supportere kom for å spørre om bilde.

– Jeg kan avkrefte at jeg aktivt har gått på Molde-fest, sier Hagenes.

– Han kom bort og sa godt dømt og spurte om bildet.

Hagenes mener at man må beholde en folkelig tone i Norge.

– Jeg har flere internasjonale kollegaer som må ha politieskorte til kamper. Det er nærheten som er så fint i norsk fotball. Taper vi den, så blir norsk fotball fattigere.

TV 2 har ikke lykkes å få kommentar fra dommersjef Terje Hauge søndag ettermiddag.