Dødssyke Cathrine takker Erling Braut Haaland for støtten

Cathrine Nordstrand (52) fikk ALS-diagnosen for sju år siden.

Hun har «den langsomme» varianten» av den nådeløse sykdommen.

I snitt går det 2,7 år fra man får diagnosen til man dør.

ALS står for Amyotrofisk Lateral Sklerose og er en nervesykdom som bryter ned musklaturen. Sykdommen kan ikke kureres.

Cathrine beskriver den slik:

– Det er en sykdom som går på nervene og musklene sånn at vi blir gradvis mer og mer lamme i hele kroppen. Det går også på lungene slik at man til slutt ikke får puste.

Cathrine i samtale med Therese Asbjørnsen, styreleder i organisasjonen Alltid Litt Sterkere, som jobber for å støtte personer med ALS og deres pårørende. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Da Cathrine fikk diagnosen, hadde hun mest lyst til å gi opp, men klarte å ta seg sammen av hensyn til sin da 11 år gamle sønn.

– Jeg ønsket jo en stund bare å avslutte, men jeg tenkte at det fortjener ikke han. Jeg er nødt til å få grep om dette. Å få meg selv opp av gjørma. Så fant jeg ut at jeg kunne begynne å bruke stemmen min. Å vise sønnen min at når livet kaster dritt på deg, så reiser du deg opp og går til kamp.

– Kanskje det er det viktigste jeg kan lære sønnen min:

– Uansett hva livet kaster på deg - selv noe så grusomt som dette - så reiser du deg opp og gir deg ikke.

– Hvordan skal du leve livet uten håp?

– Så skjønte vi etter hvert at jeg har den langsomme varianten av sykdommen. Da sa jeg til sønnen min: Vi kan puste litt mer med magen nå. Jeg skal oppleve konfirmasjonen din Nå blir han russ til våren. Jeg har tenkt å være her til da.

– Jeg må innrømme at livet med denne sykdommen … Å stå opp om morgenen og orke en dag til … Det krever mer og mer.

Hvordan kommer så Erling Braut Haaland inn i denne historien?

Jo, verdensstjernen spilte i august en veldedighetskamp mot Barcelona til inntekt for ALS.

Og da gjengen i ALS-foreningen spurte pappa Alf-Inge om de kunne få en signert drakt fra Erling, fikk de umiddelbart ja.

Erling Braut Haaland i hyggelig passiar med Manchester City-manager Pep Guardiola og Barcelona-spiss Robert Lewandowski under kampen på Camp Nou i slutten av august. Foto: NACHO DOCE

Nå skal denne drakten auksjoneres bort på Facebook-siden til ALS-foreningen til inntekt for forskning på sykdommen.

Cathrine er henrykt over støtten.

– Jeg smiler fra øre til øre! Jeg har lyst å si tusen, tusen takk til Erling for at han gjorde dette, og til faren hans. Takk blir liksom litt fattig i denne sammenhengen.

– Det betyr enormt mye for oss at mennesker som ikke trenger å bry seg om dette i det hele tatt, gjør det likevel. Og har lyst til å gjøre dette for oss.

– Og så er jeg veldig opptatt av at alle trenger et håp. Dødssyke trenger også et håp. For hvordan skal du leve livet ditt uten å ha håp?