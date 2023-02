Dobbelt stolpetreff fra Reiten

Frankrike - Norge 0-0

Etter to mindre overbevisende prestasjoner mot Uruguay og Danmark, viste det norske landslaget virkelig hva som bor i dem i møtet med verdensfemmeren.

Med Maren Mjelde som en kombinasjon av midtbaneanker og en tredje midtstopper, gjorde Norge det svært vanskelig for Frankrike å tre seg i gjennom.

Aurora Mikalsen fikk bruke samtlige av sine centimetre da hun stoppet skuddforsøket fra Frankrikes Sandy Baltimore. Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN Les mer Frida Maanum imponerte på Norges midtbane. Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN Les mer Guro Reiten gliser lurt etter å ha vært nære å sende Norge i føringen mot Frankrike. Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN Les mer Maren Mjelde og Guro Bergsvand fikk en hektisk dag på jobben med å forsvare seg mot franske superstjerner. Foto: Rodrigo Freitas / NTB Les mer

Selv om «Les Bleues» styrte kampen, var de norske fotballjentene giftige på kontringer og skapte tre gigantmuligheter i den første omgangen – alle ved Guro Reiten.

Før tre minutter var spilt ble 28-åringen spilt fri inne i boksen av Karina Sævik, men beina stokket seg litt for Chelsea-profilen i det avgjørende øyeblikket.

Like før pause smalt det to ganger fra Reiten på et drøyt minutt. Først et skudd fra rundt seksten meter som traff stolpen bak Pauline Peyraud-Magnin før et forsøk fra noe lengre hold endte i tverrliggeren bak den franske Juventus-keeperen.

Aurora Mikalsen måtte i aksjon flere ganger mot den lynkjape PSG-stjernen Kadidiatou Diani. Heller Sandy Baltimores ganske presise forsøk fra distanse kom seg forbi den norske keeperen.

Frankrikes hurtige angripere ble vanskeligere og vanskeligere å håndtere for slitne norske ben utover i oppgjøret, men Norge kjempet tappert og holdt verdensfemmeren unna scoring.

