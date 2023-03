Disse spillerne får tillit fra Solbakken – King vraket

Se EM-kvalifiseringskampene mot Spania og Georgia på TV 2 Play!

Norge starter EM-kvalifiseringen med bortekamper mot Spania og Georgia 25.- og 28. mars.

– Reiser vi fra de to kampene med tre poeng, er det veldig, veldig bra. Vi må huske på at vi kanskje åpner med de to tøffeste kampene i kvaliken, sier Solbakken.

Landslagssjef Ståle Solbakken har som vanlig funnet plass til Arsenal-kaptein Martin Ødegaard og Premier Leagues toppscorer Erling Braut Haaland.

LaLiga-duoen Jørgen Strand Larsen og Alexander Sørloth er to resterende angriperne som har fått tillit.

Fenerbahçe-angriper Joshua King er ikke med i troppen.

31-åringen har slitt med skader i den tyrkiske storklubben, men spilte 67 minutter i Europaliga-oppgjøret mot Sevilla forrige uke.

– Han er ikke der vi vil han skal være. Han føler seg ikke helt i hundre, og han trenger denne landslagspausen til å komme seg helt, forteller Solbakken.

NO KING: Landslagstrener Ståle Solbakken (t.v.) og Joshua King under trening med landslaget ved en tidligere anledning. Foto: Lise Åserud

Sjekk ut hele troppen her: Keepere: Jacob Karlstrøm Ørjan Håskjold Nyland Egil Selvik Forsvar: Kristoffer Vassbakk Ajer Fredrik Bjørkan Birger Meling Stian Gregersen Andreas Hanche-Olsen Marcus Holmgren Pedersen Julian Ryerson Stefan Strandberg Leo Skiri Østigård Midtbane Fredrik Aursnes Patrick Berg Sander Berge Ola Brynhildsen Mats Møller Dæhli Mohammed Elyounoussi Ola Solbakken Morten Thorsby Kristian Thorstvedt Hugo Vetlesen Martin Ødegaard Angrep: Erling Braut Haaland Jørgen Strand Larsen Alexander Sørloth

Ørjan Håskjold Nyland er tatt ut som Norges førstekeeper til tross for få kamper i den tyske Champions League-klubben Leipzig.

– Vi skulle helst sett at vi hadde keepere som spiller og konkurrer på høyere nivå. Ørjan har spilt en cupkamp og noen internkamper i Tyskland, sier Solbakken.

– Ørjan kommer til å stå de kampene her, hvis det ikke skjer noe spesielt. Det er viktig for oss å si at de to andre må forberede seg.