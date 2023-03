Disse skal «erstatte» Haaland: – Ikke i nærheten

Når det soleklare førstevalget på spissplassen Erling Braut Haaland er ute med skade, må Norge stokke om kortene på hvordan laget skal se ut i EM-kvalifiseringskampene mot Spania og Georgia.

Det betyr at landslagssjef Ståle Solbakken har flere alternativer på spissplassen.

– Vi har veldig god dekning som vi har. Vi har Jørgen Strand Larsen, Alexander Sørloth, Ola Brynhildsen og Kristian Thorstvedt, sa Solbakken til den oppmøtte pressen tirsdag.

Trolig skulle Sørloth spille mot Spania uansett. Spissen står med 18 landskamper siden Solbakken tok over roret i desember 2020.

– Alexander har noe mer av det at han liker å gå bak og løpe over distanse enn Jørgen Strand Larsen har.

– Et helt annet lag

Sørloth har vært svært god for Real Sociedad denne sesongen, og står med ni scoringer for et lag som snuser på Champions League-plass.

ÉN MINDRE: Alexander Sørloth, Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard under mandagens trening med herrelandslaget. Nå har jærbuen i midten reist hjem. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Strand Larsen på sin side står med to mål og tre målgivende for Celta Vigo i LaLiga, mens Kristian Thorstvedt har to mål og en målgivende i Serie A for Sassuolo.

– Strand Larsen og Kristian Thorstvedt kan man spille opp på og de er kanskje mer ballfaste, som liker å få ballen i små rom, sier landslagssjef Ståle Solbakken.

KLAR: Jørgen Strand Larsen under en treningsøkt i Marbella. Foto: Vegard Grøtt / Bildebyrån

I tillegg kan Solbakken benytte seg av Moldes Ola Brynhildsen, som var i god form for seriemesterne forrige sesong.

– Det er et helt annet norsk lag som sendes på banen når ikke han er med. Vi har ingen spisser i nærheten av Haalands nivå, selv om vi har spisser som kan score mål mot Spania og Georgia, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Stor svekkelse

Uten Haaland på topp må landslagssjefen legge en ny, annerledes plan for hvordan de skal angripe mot det spanske forsvaret.

– De går de fra å møte en hvithai til en delfin, sier Mathisen.

Spanske medier «jublet» da sjokk-beskjeden om Haaland kom tirsdag.

– Hva kan dette si for EM-sjansene?

– Det kan være forskjellen på EM eller ikke, såpass stor er svekkelsen. Han er verdens heteste fotballspiller for øyeblikket, fortsetter eksperten.

– Det er gode spillere i LaLiga, men de er ikke i nærheten av City-stjerna.

Tirsdag sa Solbakken til den oppmøtte pressen at han ikke vil fokusere noe mer på Haalands frafall. Nå skal all energi brukes på de som kan bidra i kampene som venter.

Også Norge- og Arsenal-kaptein Martin Ødegaard understreker viktigheten av å ikke fokusere på noe de ikke får gjort noe med.

– Vi må ha fokus på de som er her og har et godt nok lag til å få gode resultater, sier Norges kaptein Martin Ødegaard.