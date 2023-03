Disse bør du ha i Eliteserien Fantasy

Sett opp ditt fantasylag på fantasy.tv2.no

I takt med antall gjennomførte treningskamper, blir ekspertene sikrere og sikrere i sine valg før seriestart i Eliteserien 10. april.

Skjønt; helt sikker blir man aldri når det kommer til verken fantasy – i det som tradisjonelt sett er en vanskelig liga å spå. Til det er det rett og slett for mange usikkerhetsmomenter.

Skal nyopprykkede Brann virkelig starte så bra som det ser ut til? Hva med Rosenborg og Vålerenga? Vil de skuffe, eller endrer formpilene kurve inn mot seriestart? Hva med LSKs angrep, eller Haugesunds forsvar, for den saks skyld?

PRISSETTER: Dagfinn Thon har satt alle prisene i årets Fantasy Eliteserien. Med andre ord vet han hva han prater om. Foto: Chrisremy Berrefjord / TV 2

Vi har bedt et utvalg av våre fantasyeksperter komme med sine tips til hvilke spillere du bør ha i din tropp – basert på status og tilgjengelig informasjon med rundt 20 dager igjen på kalenderen før det braker løs.

Reglene er de samme som du kjenner fra før. Du må stable 15 spillere fra Eliteserien på plass innenfor et stramt budsjett på 100 mill. virtuelle kroner.

Dette er ekspertenes heteste tips – én spiller innenfor hver lagdel:

Dagfinn Thon (offisiell prissetter i Fantasy Eliteserien):

Isak Pettersson - keeper - Stabæk - 4,5

Det er mange gode keepervalg i år, og en av dem er Stabæks svenske sisteskanse. Stabæk har et fint hjemmeprogram i starten av sesongen, og Pettersson har sett solid ut i oppkjøringa. Jeg tror Bohinens mannskap kan holde noen nuller.



Martin Linnes - forsvar - Molde - 7,0

31-åringen spiller vingback for laget som slapp inn klart færrest mål i fjor. Han kan score mål, assistere og plukke bonuspoeng – hva mer kan man ønske seg?

MED: Bård er å Finne på Dagfinn Thons lag. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Albert Grønbæk - midtbane - Glimt - 9,0

Han ankom Bodø i fjor sommer, og i år tror jeg han slår ut i full blomst. Jeg ser for meg at Glimts danske indreløper kommer opp i 15-20 målpoeng i år.

Bård Finne - angrep - Brann - 8,5

Vi var på vippen til å prise fjorårets Obos-toppscorer til 9,0 millioner - for han har rett og slett sett lysende ut i vinter. Selv om han og Brann er oppe i det beste selskap, blir jeg ikke overrasket om Finne blir å finne på topp tre-lista over mestscorende spillere i Eliteserien 2023.

Simen Aasum, en av tre i panelet Eliterådet

Mads Christiansen - keeper - LSK - 5,0

Ingen keeper er et must i mine øyne, men føler meg ganske komfortabel med at Christensen er topp tre når vi teller opp.

LSK-profil sjokkert av egen fantasy-pris: – Oj, det var dyrt!

Conrad Wallem - forsvar - Odd - 5,0

Potensiell kjempejoker om han flyttes fremover i banen. Ti målpoeng i fjor. Clean sheet-poengene ren bonus.

Hugo Vetlesen - midtbane - Glimt - 11,0

Ligaens beste fotballspiller for min del, og trur også det gjør ham til spillets beste poengplukker.

MUST HAVE?: Hugo Vetlesen kommer man ikke utenom, ifølge Simen Aasum. Foto: Mats Torbergsen

Lars-Jørgen Salvesen - angrep - Viking - 9,0

Vanskeligere å velge her, synes jeg. Trur Salvesen 9.0 kommer til å score mye for Viking, så tar sjansen på han finner rytmen fra 2020 og havner på 20+ målpoeng i mørkeblått.

Sondre Golden Midtgarden, en av tre i panelet Eliterådet

Sten Grytebust - keeper - AaFK - 4,5

En posisjon det ikke er noen man «må eie», men en posisjon det finnes mange fine billige alternativer i! Selv har jeg valgt å trekke frem Sten Grytebust til 4.5, en redningssterk keeper som spiller på et lag jeg tror vi kan få se mange nuller fra.

Vetle Dragsnes - forsvar - LSK - 6,0

Jeg har veldig tro på Lillestrøm, som har gjort både spennende signeringer og en spennende formasjonsendring. De beholder vingbacker, en rolle Dragsnes trives godt i. Offensiv, tar opp gode posisjoner på siste tredjedel og har en god fot. Kan også ta noen dødballer.

GIR DEG TIPS: Franco, Sondre og Simen - kjent fra Fantasyrådet - gir deg tips gjennom hele sesongen. Foto: Chrisremy Berrefjord / TV 2

Albert Grønbæk - midtbane - Glimt - 9,0

Kom inn i et godt etablert lag halvveis inn i sesongen i fjor. Viste sine kvaliteter, og med en hel oppkjøring i Bodø tror jeg Albert blir «must have» sesong 2023!

Thomas Lehne Olsen - angrep - LSK - 10,0

Skal danne spisspar med Akor Adams, en duo det lukter mål av. Lehne Olsen kan score mål, tar straffer og har relativt sikre 90 minutter med seg i baggen.

I ukene før seriestart publiserer vi en rekke tips både som podkast og video.

Kasper Foss, parodikonge og beinhard fantasy-mann:

David Møller Wolfe - forsvar - Brann - 5,0

Ung og spennende spiller med bra fot. En av flere Brann-spillere som virker underprisa med tanke på hvor gode de er akkurat nå. Om man ikke velger Wolfe, sørg for å ha tre stykk av Hornelands menn på laget ditt!



Dennis Gjengaar - midtbane - Odd - 6,5

Kun 19 år og viste allerede i fjor at han er giftig foran mål. Kan bli en braksuksess i 2023.

MED BART FOR MÅL: Runar Espejord er potensiell toppscorer, mener Kasper Foss. Foto: Fredrik Varfjell

Runar Espejord - angrep - Glimt - 9,5

Føler meg ganske trygg på at han blir bedre i år enn det han vært før i Glimt-drakt. Fortsatt relativt ung til tross for markant bart. Potensiell toppscorer i år.

Freddy dos Santos, tidligere fotballspiller, styrer nå med fantasy hos Norsk Toppfotball

Mathias Dyngeland - keeper - Brann - 4,5

Velger å spare 0,5 mill her ved å droppe Wahlstedt/Christiansen. Brann ser såpass solide ut at det blir noen clean sheets her. Og har et ok program i åpningen.



Conrad Wallem - forsvar - Odd - 5,0

Skal svi av noen kroner på Linnes 7,0 etter at de har kommet seg gjennom sitt brutale åpningsprogram. Men velger meg Wallem 5,0 her. Mye målpoeng, og greit at Odd har gjort unna årets dårligste kamp allerede i cupen.

MED PÅ HJERTEKVOTEN: Vålerengas Dicko Eng. Foto: Trond R. Teigen

Jacob Dicko - midtbane - VIF - 7.5

Velger litt av kløkt, han er stadig involvert i offensive situasjoner og leverer flest målpoeng i VIF per spilte minutt. Og i år får han mange minutter. Og litt med hjertet, kanskje, siden det sannsynligvis ikke er noen av de andre som har en VIF-spiller på sine lister.

Kasper Høgh - angrep - Stabæk - 6,5

Bør være med i rotasjonen pga sin overkommelige pris. Har to fine hjemmekamper på de første tre, men får hvile på benken i kamp 2 i Bodø. Framstår som en speller, for å bruke Steffen Iversen sitt gamle uttrykk.

