— Dette VM er ikke noe jeg bruker tida mi på

Samtidig som VM blir spilt i Qatar møttes fotballsupportere til TV-fri VM-debatt i Trondheim.

— Ingen glede med VM

For de fleste fremmøtte var valget mellom tv-fotball i godstolen, eller en debatt om fotballens fremtid, ikke så vanskelig.

— Jeg har ikke sett noe på VM hittil og kommer heller ikke til å se på fortsettelsen. All gleden med å se på fotball-VM er borte, sier RBK-supporter Christer Nesset.

INGEN GLEDE: RBK-supporter Christer Nesset har ikke sett et sekund fra VM i Qatar. Han mener boikott har effekt. Foto: Frank Lervik/TV2

Han mener alt med dette mesterskapet er feil, og peker på korrupsjon, mangel på pressefrihet og alle bruddene på menneskerettigheter som det verste.

— Summen av alt det som er ille med dette VM, gjør at jeg velger å bruke tida mi på noe annet.

— Har det noen effekt da, at fotballsupportere i Norge ikke ser på?

— Det har nok en effekt, men den er kanskje ikke så stor i Norge. Men ingen sponsorer er villige til å betale for noe ingen vil se på. I større land, som også er deltakere i VM, ser man faktisk ringvirkninger av at folk ikke vil se på, hevder Nesset.

— Det er trist

I debattpanelet satt også tidligere landslagskeeper, landslagstrener og RBK-entusiast Ola By Rise. Han innrømmer at han følger litt med, men at mye av gleden ved å se på er borte.

— Jeg har aldri sett så lite på et mesterskap noen gang. Det er trist at det ble Qatar og det er trist det har utviklet seg sånn. Det positive er jo at mange flere er blitt kritisk til hvordan arrangør-stedene blir valgt. Samt at det er en god mulighet til å lage god og viktig journalistikk rundt et så stort idrettsarrangement, sier Rise til TV2.

Må holde trykket

Foreløpig er han godt fornøyd med det journalistene fra Qatar har levert.

TRIST: RBK-legenden Ola By Rise mener det meste med VM i Qatar er trist. Han håper mediene holder trykket oppe når det gjelder kritisk journalistikk fra VM-arrangørene og FIFA. Foto: Frank Lervik/TV2

— Jeg følger med på nyheter og dokumentarer som lages. Det gir innsikt og kunnskap, og det er alltid nyttig. Det er viktig at man ikke slipper opp på dette trykket og at søkelyset på regimet rundt FIFA opprettholdes. Da kan man få igjennom en del symbolsaker allerede under mesterskapet tror jeg, som for eksempel bruken av Onelove-armbåndet, sier Rise, som trekker frem fotballtidskriftet Josimar som et godt eksempel på journalistikk han ønsker seg mer av fra Qatar.

MÅ SKJERPE SEG: Redaksjonssjef i Josimar, Marius Lien (t.h) fikk ros av Ola By Rise. Lien mener TV2 og NRK viser for mange glansbilder fra VM. Foto: Frank Lervik/TV2

NRK og TV2 må skjerpe seg

Redaksjonsjef i Josimar, Marius Lien deltok også i debatten i Trondheim. Han mener norske journalister gjør en alt for dårlig jobb i Qatar.

— Så langt synes jeg den kritiske journalistikken har druknet i jubelreportasjer om fotballfesten. Det er lite om forholdene utenfor det glansbildet som Qatar selv ønsker å presentere. NRK og TV2 må «steppe up gamet» litt, og gjøre et reelt forsøk på å skildre Qatar slik det egentlig er. Da må de dra utenfor de områdene der FIFA ønsker at kameraene skal stå, sier Lien, som selv var i Qatar og dokumenterte forholdene for fremmedarbeiderne der, før VM.

— Boikott har liten effekt

Harry Arne Solberg er professor i idretts-økonomi ved NTNU. Han ser på VM med god samvittighet.

— Jeg ser de interessante kampene og de blir det flere av jo lenger ut i mesterskapet vi kommer. Boikott, ved å ikke se på, har ingen annen effekt enn at det kanskje gir deg personlig bedre samvittighet, sier Solberg.

For at boikott skal ha effekt må det være mange som boikotter og Solberg trekker frem boikotten av Sør-Afrika under apharteid-regimet som et godt eksempel på en effektfull boikott.

GOD SAMVITTIGHET: Harry Arne Solberg har forsket på idrett og korrupsjon. Han mener boikott har liten effekt og ser VM med god samvittighet. Foto: Frank Lervik/TV2

— Boikott har også større effekt overfor demokratier enn autokratier. Alle landene i Arabia er jo autokratier og mot dem virker det ikke like godt.

— Tror du på forandringer i FIFA og internasjonal fotball etter dette VM?

— Nei, jeg tror ikke på store forandringer. Vi må huske på at holdningene til korrupsjon er annerledes i alle andre kontinenter enn Europa. Slik utviklingen har vært de siste årene er jeg ikke veldig optimistisk med tanke på endringer i FIFA. Korrupsjon preger dessverre mange av de internasjonale idrettsforbundene, sier NTNU-professoren.