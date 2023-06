Dette vil Sander Berge unngå for enhver pris

Hjemme på Rådhusplassen i Asker er Berge smørblid – og det med god grunn.

26. april scoret Sander Berge i kampen som gjorde at Sheffield United endelig rykket opp igjen til Premier League.

– Det feteste i fotball er å vinne noe med en gjeng du jobber med hver dag. Det er en by, en klubb og en garderobe jeg har blitt godt kjent med gjennom tre år. Det er slike oppturer du har strevet for hver dag, sier Sander Berge.



Hans liv i England har ikke bare vært en dans på roser.

Berge kom til en klubb som lå på 6. plass i Premier League, men siden har nedrykk, skader og en opprykksdrøm knust etter en straffesparkkonkurranse, vært noen av ingrediensene.

– Det var fantastiske scener å vite at man er tilbake. Det har vært fantastiske uker, helt magisk, sier Sander Berge til TV 2.

TAUS OM FRAMTIDEN: Selv om Sander Berge rykket opp til Premier League, linkes han til andre klubber. Han har kun ett år igjen av kontrakten og sitter sånn sett med fantastiske kort på hånden. - Jeg fokuserer bare på at jeg har ett år igjen. Klubb og agenter får ta seg av alt sånt, sier han. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Press fra Solbakken

Men selv om de siste ukene har vært magiske, er ikke landslagssjef Ståle Solbakken like komfortabel med ukene til Sander Berge.

Opprykket ble sikret i april. Siste kamp i Championship ble spilt 7. mai. Når Skottland er motstander på Ullevaal søndag, vil det være 41 dager siden Berge sist spilte en tellende kamp.

– Han er en av dem som må vise seg fram på trening. Det er et handicap at han ikke har spilt og trent på så lenge, erkjenner landslagssjef Ståle Solbakken.



Selv mener Berge å være i god form.

– Jeg har hentet energi og slappet av. Så har jeg holdt meg i form med padel og basketball på Løkka, og det kan jo være tøft nok det. I tillegg har jeg vært på en treningsuke i Spania, og så var jeg med på precampen før den offisielle samlingen. Jeg tror det er en perfekt oppladning, sier Sander Berge.



Han var gjennom en knalltøff sesong i Championsship med flere kamper i uka – nå håper han å være fulladet og klar for å bidra til å ta Norge mot EM.

DOMMER: Sander Berge stilte velvillig opp som fotballdommer i Rådhusparken. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– Hvilken rolle håper du å få nå?



– Vi får se, jeg er jo allsidig og kan dukke opp flere steder. Det er tøff konkurranse om plassene, så får vi se hva det ender med, sier Sander Berge.



Spesielt press på seg selv

Selv har i alle fall Berge skaffet seg en liten ekstra grunn til å spille EM med flagget på brystet.

Hjemme i Asker denne uka, ble Berge tatt imot som en helt da han troppet opp i Rådhusparken for å fronte et prosjekt han selv er blitt frontfigur for.

Under EM i 2024 er planen å lage en skikkelig EM-fest i Rådhusparken.

Det ironiske er at Sander Berge selv ikke har noen ambisjoner om å besøke prosjektet han er frontfigur for.

– Det sier seg selv at det ville ha vært en stor nedtur, sier Sander Berge.



Han vil selvsagt til EM med Norge.

– VI får bare gjøre det vi kan for å komme oss på banen i Tyskland, sier Berge.



Første utfordring i EM-kvalifiseringen er mot Skottland lørdag. Tirsdag venter Kypros. Begge kampene spilles på Ullevaal og kan sees på TV 2 Direkte og TV 2 Play.