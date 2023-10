Dette svarer spillerne på TV 2-Jespers nådeløse dom

– Dette er en fiasko å være så langt unna de to beste lagene i gruppen. Dette er på grensen til pinlig.



Det sa TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen etter at Norges sjanser for direkteplass i EM røk søndag kveld.

Etter kampen spurte TV 2 de norske spillerne som stilte til intervju om de selv satt igjen med følelsen av at kvaliken var en fiasko.

– Ja, det er et ord det … Vi har et lag som skal i et mesterskap, direkte mener jeg. Jeg tenker bare på Georgia borte og Skottland hjemme, som er to av de tyngste dagene jeg har hatt i fotballivet mitt, sier Alexander Sørloth.

TØFT ÅR: Alexander Sørloth har denne kvaliken opplevd to av sine verste dager i fotballen. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Rutinerte Stefan Strandberg var tilbake i elleveren etter å ha startet kampen mot Kypros på benken.

– Nei, altså … Alt i alt har man ikke vært god nok da. Alle statistikker tilsier at vi skulle hatt mer poeng enn vi har, men vi har ikke vært gode nok i de avgjørende situasjonene, da blir det sånn, sier Vålerenga-kapteinen.

Jesper Mathisen mente også at måten Norge tapte på mot Spania var pinlig, det er ikke Strandberg enig i.

– Nei, det er jeg helt uenig i. Vi møter et av verdens beste landslag i dag. Vi holder dem til to sjanser imot, det er sterkt. Det er klart vi skulle klart å skape mer. Mot slike nasjoner må man være dødelig effektive, svarer Strandberg.

KRIGET: Stefan Strandberg og det norske forsvaret slapp til få spanske sjanser, men Norge tapte likevel kampen. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Solbakken var 99 prosent sikker på EM-plass

Sander Berge vil ikke være helt med på at kvaliken er en fiasko, men han innrømmer at skuffelsen er stor.

– Fiasko og fiasko … Vi inne i garderoben, som media, hadde forventninger om å kvalifisere seg fra denne gruppen, det sier seg selv med mannskapet vi har.

Berge tar likevel med seg noe positivt fra den mislykkede kvalifiseringen.

– Alt i alt har man tatt steg og vist bedring, samtidig som at vi ikke er helt der mot Skottland og Spania borte, det er skuffende, det viser at vi har enda mer å gå på. Å vinne kamper på et internasjonalt nivå krever mye. Vi må løfte oss som lag og forhåpentligvis vil dette gi ytterligere erfaring til en ung stall, sier Sander Berge.

STILTE OPP: Sander Berge lot unge tilskuere få autografer selv om skuffelsen var stor etter kampen. Foto: Fredrik Varfjell

I november 2021 etter at VM-drømmen brast, var Ståle Solbakken helt sikker på at Norge kom til å kvalifisere seg til Tyskland-EM.

– Jeg er helt sikker på at vi kommer til å kvalifisere oss i neste kvalik, sier Ståle Solbakken til TV 2.

– Hva får deg til å si det?

– Med den fremgangen vi har hatt i den kvalifiseringen her, den selvtilliten gutta og følelsen gutta har, er jeg 100 – i hvert fall 99 prosent sikker på at vi kommer til å være i Tyskland og bygge videre på det her, svarer landslagssjefen.

Nå er faktum at Norge er avhengig av andre nasjoner for å få en plass i playoffen til neste sommers EM. Det er langt fra 99 prosent sjanse for at det skjer.

– Jeg står ved at jeg hadde klinkende god tro på det laget, og det har jeg fortsatt. Jeg mener i mange faser av spillet har vi blitt veldig mye bedre. Så gjelder det å finne miksen. På noen områder har vi blitt mye bedre, og på andre områder trenger vi å bli enda mye bedre, sier Solbakken etter Spania-tapet.