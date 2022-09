Dette står på spill før landskampene

Se Slovenia-Norge lørdag og Norge-Serbia tirsdag

Nations League er tilbake. Turneringen som er elsket og hatet, latterliggjort og hyllet. Glorifiserte treningskamper for noen, blodig alvor for andre.

Norge ligger på 1. plass i gruppe 4 på nivå B før høstens kamper. Slik ser tabellen ut akkurat nå:

Hvorfor er det viktig å vinne gruppa?

Det er viktig av tre grunner:

Det gir en ekstramulighet til å kvalifisere seg til EM via playoff

Det gir en fordelaktig seeding ifm. høstens trekning av de ordinære EM-kvalikpuljene. Trekningen til den vanlige EM-kvaliken finner sted i Frankfurt 9. oktober.

Det gir opprykk til nivå A, hvor det er langt flere attraktive kamper og en lettere vei til playoff i fremtidige kvaliker

Kan sikre playoff

EM 2024 spilles i Tyskland.

Tre EM-plasser skal fordeles gjennom Nations League. 20 lag kvalifiserer seg gjennom den ordinære kvaliken (nummer én og to i kvalikgruppene). I tillegg er Tyskland forhåndskvalifisert som vertsnasjon.

Norge befinner seg på nivå B i Nations League. Det er fire grupper på dette nivået. De fire gruppevinnerne møtes i playoff der vinneren får EM-billett. Som en ekstra bonus rykker de fire gruppevinnerne opp til nivå A. Kort fortalt: For Norge handler det om å vinne denne gruppen.

Dersom en gruppevinner allerede er EM-klar gjennom den vanlige kvaliken, tilfaller playoff-plassen den best rankede nasjonen på samme nivå som ikke går til EM via vanlig kvalik. Rankingen tar utgangspunkt i antall poeng man får i Nations League-gruppespillet. Derfor handler det om å plukke mest mulig poeng for å være i posisjon til å komme til playoff.

Akkurat nå ser det meget lyst ut.

SENKET SVERIGE: Erling Braut Haaland scorer mot Sverige på Ullevaal Stadion. Foto: Javad Parsa

Kan få lettere vei til EM

I oktober er det trekning av kvalikgruppene til EM. De 10 beste nasjonene fra nivå A (bortsett fra Tyskland) blir førsteseedet. De seks dårligste A-nasjonene pluss de fire gruppevinnerne fra nivå B (og beste toer) blir andreseedet. Uefa baserer seg på Nations League-rankingen, ikke Fifa-rankingen.

Norge har plukket 10 poeng på fire kamper. Alt tyder på at Norge blir seedet på nivå 2, for Ståle Solbakkens menn blir med stor sannsynlighet beste toer dersom gruppeseieren skulle ryke. Serbia er det eneste laget som kan snyte Norge for gruppeseieren.

Dersom Norge og Serbia havner på samme poengsum, rangeres lagene etter følgende kriterier:

1. Antall poeng i innbyrdes oppgjør

2. Målforskjell i innbyrdes oppgjør

3. Flest scorede mål i innbyrdes oppgjør

4. Best målforskjell i gruppespillet

5. Antall scorede mål i gruppespillet

6. Antall bortemål scoret i gruppespillet

7. Flest seire i gruppespillet

8. Flest borteseire i gruppespillet

9. Færrest gule og røde kort (3 p for røde kort, 1 p for gule kort)