Dette sier Sørloth om den usikre fremtiden

Alexander Sørloth stortrives for Real Sociedad, men det spørs om han spiller der neste sesong.

I FORM: Målene tikker inn for Real Sociedad-helten Alexander Sørloth. Foto: ANDER GILLENEA

Ingen er i bedre scoringsform i Spania akkurat nå enn Alexander Sørloth.

Trønderen har puttet i sine siste fire LaLiga-kamper, senest i et elektrisk Baskerland-derby mot Athletic. Dermed tangerte han John Carew, som også scoret i fire kamper tidlig på 2000-tallet.

– Er dette det beste du har levert i din karriere?

– Det er det nok. I hvert fall i en god liga. Jeg får litt tilbakeblikk til Trabzonspor, men LaLiga er jo betraktelig høyere nivå.

Alexander Sørloths seriemål i «Topp 5»-ligaer 2018/19: Crystal Palace, 0 mål 2020/21: RB Leipzig, 5 mål 2021/22: Real Sociedad, 4 mål 2022/23: Real Scoiedad, 7 mål

Blir gjenkjent på gata

Sørloth fikk det ikke til å stemme i Premier League for Crystal Palace, og etter Tyrkia-suksessen ble det ikke mange mål i RB Leipzig.

Debutsesongen i Real Sociedad var brukbar, men det er først denne sesongen Sørloth har blomstret ordentlig i San Sebastian.

Oppturen merker han i den fotballgale byen. Flere har lagt merke til lysluggen fra Norge.

– Når du scorer mye mål blir du mer gjenkjent. Det er mye fokus på laget i år i avisene og det er mye entusiasme rundt laget. Vi gjør det fryktelig godt, vant gruppa i Europa League og nummer tre i LaLiga - det er fotballfeber i San Sebastian.

En markant forskjell fra forrige sesong til denne er målsnittet. På 38 kamper ble det scoret bare 40, som gir et snitt på 1,05. 26 scoringer på 17 kamper gir 1,5. Ikke skyhøyt, men en klar forbedring.

– Vi har et fantastisk lag med veldig mye relasjonelle ferdigheter. Vi har funnet elleveren vår, og i tillegg har vi mange gode som kommer fra benken. Jeg får pasninger hele tiden. Det er fantastisk å spille på dette laget, sier Sørloth.

NORDMANN SOM HERJER: Alexander Sørloth scoret Norges forrige mål mot Finland i november. . Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Blir som regel «tricky»

Han legger ikke skjul på at livet er fint i den spanske havnebyen. Han overtok huset til Alexander Isak da Newcastle hentet ham, og bor sammen med kjæresten.

Men ingen vet hvor lenge det vil vare. Sørloth er på utlån fra RB Leipzig, og avtalen går ut i sommer.

Da TV 2 møtte Real Sociedad-president Jokin Aperribay forrige uke, sa han at han ønsker Sørloth ville bli hos dem i mange år fremover. Det vil landslagsspissen også.

– Det er vanskelig å svare på nå. Jeg trives godt og jeg har sagt tidligere at jeg kunne tenke meg å spille her i mange, mange år. Det blir som regel «tricky» med mine overganger, så jeg er spent på hvordan det skal gå. Jeg er veldig fornøyd med å være her og håper å være i mange år.

– Umulig å håndtere

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller sier Sørloth spiller for et lag som ikke kan gjøre det så mye bedre enn nå.

– Nå er han mer en avslutter, og spiller foran noen av de beste blikkene og føttene i ligaen. Han er tøff i hodet og prøver på avslutning igjen og igjen uten å knekke. Når han treffer flytsonen, så ser det til tider umulig ut å håndtere. Alle stressede spisser vil skyte, men nå har han selvtillit på et annet nivå enn før, sier han.

De siste scoringene gjør at Sørloth er på 7. plass på toppscorerlista i LaLiga. Stamsø-Møller tror han fortsetter klatringen.

– Han kan bli tredje mestscorende i LaLiga denne sesongen. Sannsynligvis vil Lewandowski og Benzema toppe, men bak der er det jevnt, sier han i TV 2s fotballpodkast.