– Dette kommer Molde til å gjøre med Fofana-pengene

Onsdag ble det klart at juvelen David Datro Fofana (20) er klar for den engelske storklubben Chelsea.

TV 2 erfarer at overgangen gir Molde 130 millioner kroner. Ingen av klubbene har bekreftet overgangssummen. Summen er på størrelse med hele årsbudsjettet Molde har hatt de siste årene.

Romsdalsklubben har lenge vært gode på spillersalg. Fredrik Aursnes, Martin Linnes, Mohamed Elyounoussi og Erling Braut Haaland er bare noen få av spillerne klubben har solgt til utlandet for store summer de siste årene.

– Utrolig gøy

Tidligere rekordholder ut fra norsk fotball er Erik Botheim, som ble solgt fra Bodø/Glimt til Krasnodar for en totalpakke på rundt 100 millioner kroner. 80 av disse var garantert, ifølge TV 2s opplysninger.

Den rekorden slår Fofana med god margin.

– Hva kan man si? Det er utrolig gøy. Når man fant ham i Afrika, var det nesten et under at vi fikk han til Norge også. Mange ville ha ham, og det var vanskelig. Da er det ekstra deilig når overgangen knuser alle tidligere overgangsrekorder med solid, solid margin, sier Fofanas agent Atta Aneke.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen betegner Fofana-overgangen som en monsteravtale for alle parter.

– Dette er en enorm avtale både for Fofana og også for Molde, som får inn enormt med penger, sier Mathisen.

– Kommer til å være tålmodige

Han påpeker at Molde alltid har vært flinke på spillerlogistikk, og dermed aldri har hatt problemer når det gjelder penger. Angående hva Molde bør gjøre med pengene fra Fofana, sier Mathisen:

STORKLUBB: Veien er lang fra Molde til Chelsea. Foto: Ian Walton

– Molde kommer nok til å være tålmodige. De vet hvordan de har jobbet de siste årene. De vil ut og prøve igjen på å finne en ung spiller som er på et fantastisk nivå allerede og utvikle han videre, og se om de nok en gang kan gjøre god butikk. Der har Molde vært flinke. De har et godt apparat i Molde som har god oversikt ikke bare i Norge, men også utenfor Norges grenser, mener TV 2s ekspert.

– God nok allerede nå

Mathisen understreker også betydningen overgangen har for Fofana.

– Dette er en stor dag for en ung fotballspiller. Å få komme til Chelsea og Premier League. Det er nok dette han har drømt om hele sitt liv, og i dag ble det altså bekreftet, fortsetter TV 2-eksperten.

Mathisen betegner overgangen som superspennende.

– Vi får se om Chelsea har planer om å sette Fofana inn i stallen med en gang, eller om de skal leie han ut. Veldig ofte så har vi sett Chelsea leier ut spillere som er i den alderen. Men allerede nå mener jeg at Fofana er såpass god at han gjøre en god jobb for Chelsea i Premier League, sier Mathisen og fortsetter:

– Han har så mye fart, han har så mye kraft, han er så god teknisk og han er så uforutsigbar at han har vært til tider ustoppelig i Eliteserien. Premier League er selvfølgelig et helt annet nivå, men allerede nå har Fofana kvaliteter som kan gjøre han ubehagelig å spille mot for stopperne på de britiske øyer.

Se hvorfor Chelsea punger ut for juvelen

Tror Chelsea vet hva de gjør

Om prislappen på 130 millioner norske kroner sier han:

– Dette er gigantisk. Også er jeg heller ikke sjokkert over at Fofana havner i en såpass bra klubb for såpass mye penger, for han har vært fantastisk god.

Mathisen mener at Fofana har vært ustoppelig i Eliteserien, og at han også har vist seg fint frem i Europa.

– Chelsea vet veldig godt hva de gjør, her har du fulgt en ung spennende spiller i lang tid, mener han.

Molde har tidligere vært tydelig på at de ikke ville selge juvelen for under hundre millioner kroner.