Dette har Mjelde ventet på i over fire år: – Har irritert meg

Landslagskapteinen noterte seg for sin 158. kamp med flagget på brystet – og fikk satt en stopper for noe som har plaget henne i flere år.

Her innser Maren Mjelde at hun har sendt Norge opp i 3-0 mot Albania – og scoret sitt 20. landslagsmål. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Norge - Albania 5-0 (3-0)

Det var Sophie Román Haug som stjal overskriftene da det norske landslaget knuste Albania 5-0 tirsdag kveld.

Roma-spissen var involvert i fire av Norges fem scoringer og 23-åringens hat trick var hennes tre første a-landslagsscoringer i karrieren.

Men også den målgivende spissen serverte etter 23 minutters spill, var historisk.

For da Román Haug headet et innlegg fra Guro Reiten inn foran mål, kunne Maren Mjelde kaste seg frem og skli inn 3-0 for Norge – og sitt 20. landslagsmål for Norge.

– Endelig! Det har vært veldig mange år, sier Mjelde til TV 2.

Det er faktisk fire og et halvt år siden landslagskapteinen sist scoret i Norge-drakten. Det 19. landslagsmålet kom 2. mars 2018 i 2-0-seieren over Kina i Algarve Cup.

– Det er jo en evighet siden. Det 19-tallet har irritert meg, ha-ha! sier 32-åringen og gliser.

Husker du Mjeldes 11. landslagsmål? Scoringen gikk verden rundt:

Mjelde spilte en drøy time i 5-0-seieren over Albania på Ullevaal før hun overlot plassen til A-landslagsdebutant Sara Hørte.

For Norge-kapteinen ble det kamp nummer 158 med flagget på brystet. Nå har hun «bare» 30 kamper igjen opp til Hege Riises landskamprekord på 188.

– Hvor lenge har du tenkt til å holde på?

– Nei, det var det, da! 30 kamper er jo ganske mye også, sier Mjelde.

– Jeg husker forrige gang noen spurte meg om den rekorden – det var da jeg spilte min 150. landskamp og det er jo to år siden, sier hun.

Nåværende landslagssjef Hege Riise har rekorden med 188 landskamper. Tirsdag noterte Maren Mjelde seg for sin 158. landskamp. Foto: Lise Åserud

Det var mot Wales 27. oktober 2020 at landslagskapteinen spilte sin 150. landskamp. Den neste kom halvannet år senere: 12. april 2022 mot Polen.

I mellomtiden var Mjelde ute med en alvorlig kneskade som holdt henne ute av spill i lang tid og nesten «frarøvet» henne EM.

Derfor vet hun nå å sette pris på hver eneste landskamp hun får og ser ikke så langt opp som til Riise-rekorden.

– Jeg tror jeg tar én kamp av gangen. Så lenge kroppen holder og så lenge jeg er god nok, så skal jeg nå holde på, sier 32-åringen og legger til:



– Så får vi se hvor mange kamper det blir til slutt!