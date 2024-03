Dette er Solbakkens største utfordring

Se Norge-Tsjekkia på TV 2 Direkte og Play fredag fra klokken 17.30.

Våren bærer bud om lysere tider, men det er andre nasjoner enn Norge som skal sette farge på EM under den tyske sommersolen.

Våre beste menn har samling i bånn med påsken rundt hjørnet, og det skal en gjenoppstandelse av bibelske proporsjoner til for å vekke troen på norsk deltakelse i mesterskap.

I tråd med høytiden er «lidelse» et av stikkordene landslagsledelsen har innført for å bøte på den særnorske evnen til å svikte når det gjelder. Altså vilje til å tåle lidelse.

ERFARING: Øyvind Alsaker har kommentert Norges landslag i over tjue år. Her sammen med Drillo. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Stikkord nummer to er det selvforklarende «alarmberedskap», og det må også gjelde Ståle Solbakken, som ikke kan unnslippe all skyld for fadesen hjemme mot Skottland (1-2), og i sluttminuttene i Spania (0-3). Byttene som ble gjort bidro til at det norske laget knelte på tampen.

Etter to mislykkede kvalifiseringer til VM 2022 og EM 2024, vil mange mene at evalueringen burde munne ut i større endringer enn å be spillerne skjerpe konsentrasjonen og offerviljen i sluttfasen av viktige kamper.

Samtidig er det lett å skjønne at Solbakken ikke vil endre for mye. Han opplever nå en helt ny tilværelse som landslagssjef, med fem samlinger i året og veldig få treninger. Laget er i utvikling, dominerte de fleste kampene i EM-kvaliken og skapte nok sjanser til å ta seg til sluttspillet. Drastiske grep rundt formasjon og spillestil kan fort vanne ut det som er møysommelig terpet på siden Solbakken tiltrådte.

Landslagsledelsen kan heller ikke ta inn over seg 20 års elendighet. Fokuset må ligge på de to siste kvalifiseringene, og analysen må gi svar på hva som skal til for å vippe resultatene Norges vei. Godt mulig at svaret på det er mer av det samme, men ispedd kynisme, råskap og desperasjon. Evnen til å tåle smerte, viljen til å ofre alt. «Lidelse og alarmberedskap».

Denne uka spiller land som Kazakhstan, Luxembourg, Finland, Estland og Island avgjørende kamper. Kamper som kan sende dem til EM i Tyskland. Vi hadde en gyllen mulighet til det samme, men den glapp mellom hanskene på Ørjan Håskjold Nyland en sensommerkveld i Ljubljana for snart to år siden.

TAP: Tapet borte mot Slovenia i september 2022, ble skjebnesvangert for Norges EM-muligheter. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Vi hadde Nations League seieren i lomma – en ekstrabillett vi kunne innkassert nå ettersom den ordinære kvaliken ble en solid nedtur – men vi snublet på målstreken, igjen.

De overnevnte nasjonene har ingen verdensstjerner som Erling Braut Haaland eller Martin Ødegaard. De har heller ingen midtstoppere i Premier League, Bundesliga eller Serie A. Det er et voldsomt fokus på stoppermangelen her hjemme, men se hva land som Romania, Tyrkia og dagens motstander, Tsjekkia, har å velge blant. Dette er land som allerede er klare for EM.

Ståle Solbakkens viktigste jobb er å skaffe Haaland målsjanser. Knapt noe land i verden har en så effektiv spiss, ergo trenger han ikke så mange sjanser for å vinne kamper for Norge. Da er det selvfølgelig uflaks at han kun har vært tilgjengelig i halvparten av kvalifiseringskampene under Solbakken.

Når det er sagt, har Norge alternativer som mange andre misunner oss. Alexander Sørloth kan bli toppscorer i La Liga, og Jørgen Strand Larsen leverer også godt i Spania. Det er verdt å merke seg at den beste fotballen Norge spilte i forrige kvalik (borte mot Spania og Georgia) var uten Haaland på banen. En av de som storspilte da, Fredrik Aursnes, har takket nei til videre landslagsspill – et hardt slag for det norske laget. Kanskje kan to nye stjerneskudd bøte på den skaden, Antonio Nusa og Oscar Bobb gir Norge enda mer å spille på i jakten på en VM-plass i 2026.

Jobb nummer to er å komponere og organisere laget slik at defensive mangler blir kamuflert. Dette er Solbakkens spesialitet, og motstanderne våre skaper også lite mot Norge.

Men det meste som skapes havner i det norske buret. Alt går inn.

Et nytt stopperpar må etableres etter at Stefan Strandberg har lagt opp, og den jobben starter nå. Kristoffer Ajer har de offensive kvalitetene Solbakken trenger for å spille slik han ønsker, men gjør også noen avgjørende feil. Andreas Hanche Olsen er tilbake fra skade, og er et sikrere kort defensivt, men uten de samme ferdighetene med ball. Leo Skiri Østigård er duellspilleren som trenger mer tid på banen for Napoli. I løpet av det neste året må to av dem bli en ugjennomtrengelig enhet. Keeperplassen er i bedre hender enn på lenge; det klare førstevalget Ørjan Håskjold Nyland spiller fast for Sevilla.

Det er et år til neste kvalifiseringskamp, og enda lenger til neste mesterskap (VM 2026 i Canada, USA og Mexico). Der får kun 16 europeiske lag plass, mot 24 i sommerens EM.

Nye og spenstige drakter, inspirert av Harald Hårfagre, kan bare delvis døyve følelsen av at det er lenge til de norske vikinghjelmene vil pryde stadion i et sluttspill.

Dette er Ståle Solbakkens største utfordring som landslagssjef.

Han skal tenne gnisten hos spillere som har mislyktes, ikke bare én, men to ganger. Slitasje og misnøye siger til overflaten når resultatene uteblir, budskapet kan bli vanskeligere å selge inn. Solbakken har denne siste sjansen, en sjanse svært få andre landslagssjefer ville fått, gitt resultatene hittil. Spillerne er også i ferd med å slippe opp for sjanser, det går to lange år mellom hver gang det spilles EM eller VM. Her ligger også en mulighet; at trenerens ambisjoner og spillernes ærgjerrighet finner sammen i et avgjørende løft for norsk landslagsfotball.

For dette er et landslag som engasjerer, et landslag fullt av profiler. Folk kommer til Ullevaal i tusentall for å se Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard, Antonio Nusa og Oscar Bobb. Selv om treningskamper i mars uten EM i sikte er et slags nullpunkt for et sulteforet norsk publikum, vil ikke følelsen helt slippe taket.

Følelsen av at snø og is er i ferd med å smelte bort, og viker for vårsola som kaster skarpt lys vestover – mot norsk VM-deltakelse langt der borte i horisonten.