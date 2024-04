– Dette er ikke et luftslott

Kjell André Thu ble hentet til Egersunds IK foran sesongen i fjor fra Ørn Horten. På første forsøk klarte han det ingen andre har klart i klubbens 105-årige historie.



39 år gamle Thu maktet å lede laget til opprykk til OBOS-ligaen. I den første kampen i Norges nest øverste divisjon ble Sandnes Ulf slått 4-3. Så ble det uavgjort 3-3 borte mot Kongsvinger.

Fotballfeberen i Egersund har nådd nye høyder foran den historiske hjemmekampen mot Aalesund.

Men Thu vil ikke på noen som helst måte ta æren alene for fotballeventyret som er i ferd med å utspille seg i byen med om lag 15.000 innbyggere.

– Det har vært jobbet godt over flere år i klubben. Til slutt kulminerte det med opprykket i fjor. Vi har en fin spillergruppe der alle drar i samme retning, der alle jobber hardt og har det bra sammen, sier en ydmyk Thu når TV 2 møter treneren på kontoret hans på Egersunds hjemmearena Idrettsparken.

STOLT TRENERTEAM: Assistenttrener Endre Eide og hovedtrener Kjell André Thu har grunn til å glise på kontoret om dagen. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

– Alle har viljen til å få dette til



Suksesstreneren føler seg sikker på at EIK er kommet seg opp i OBOS-ligaen for å bli.

– Jeg mener klubben er relativt godt rustet. Før opprykket var klubben lenge i toppen i Post Nord-ligaen. Ja, det en liten klubb i en liten by i utkant-Norge som gir oss noe noen utfordringer. Samtidig er det et veldig stort engasjement og vilje blant alle i klubben om å få dette til, sier han.

Foran årets sesong hentet Thu 29 år gamle Endre Eide som assistentrener fra kaosklubben Start.

Assistenten deler hovedtrenerens optimisme.

– Her får vi drive på for oss selv, og skape historien selv. Det er det vi selger inn til spillerne. EIK kan ikke se tilbake på 100 år med historie og erfaring fra Eliteserien eller 1. divisjon, vi skaper historien selv fremover. Det er en betryggende ting for spillerne. Vi kan som lag dra med oss næringsliv og resten av byen på å oppleve kule ting fremover, sier Eide og smiler lurt.

– Taco-fredagene er hemmeligheten



Matteus Bårdsen, som i sin tid ble tidenes yngste daglige leder i toppfotballen da han ble ansatt i en alder av bare 20 år, avslører det han mener er den største hemmeligheten til den historiske suksessen laget fra «Okka By» nå opplever.

– Den største hemmeligheten vår er taco-fredag. Det er grunnen til opprykket, gliser han, før den unge klubblederen blir litt mer alvorlig:

– Men det ligger litt mer bak det. Hele laget er veldig samlet. Det er der suksessen ligger. Hver fredag har vi tacofredag med spillerne og trenerne på klubbhuset. Vi hadde taco-fredag før Sandnes-kampen også.

– Alle er rett og slett kompiser



Kaptein Chris Sleveland bekrefter at de har et unikt samhold i laget.

– Vi er en gjeng her som har mye å bevise. Ingen har spilt på dette nivået her før. Vi er sultne og vil bevise at vi er gode nok til dette nivået, konstaterer kapteinen, og bekrefter klubbsjefens utsagn om at taco-fredagene har gjort underverker for samholdet i laget:

– Hver fredag har vi taco-fredag, og der er det alltid topp stemning og noe spillerne er veldig fornøyd med, konstaterer klubbens lokale helt.

Og legger til:



– Vi er en utrolig sammensveiset gjeng, og rett og slett kompiser hele gjengen. Vi henger sammen på fritiden og stadion, og alle har den samme sulten i bunn, forklarer han.

For Sleveland er det å lede Egersunds IK som kaptein i klubben historiske førstesesong i OBOS-ligaen en drøm han egentlig aldri trodde ville gå i oppfyllelse.

– Jeg har spilt for klubben siden jeg var 11-12 år, og det å rykke opp med barndomsklubben… Det er så stort. Og Sandnes-kampen. Over 500 EIK-supportere hadde tatt turen til bortekampen. Fotballfeberen herjer i byen, medgir han.

26-åringen lover fansen mer fotballfeber fremover.

– Jeg tror vi kan gjøre det ufattelig bra i OBOS-ligaen i år, advarer kapteinen.

STOLT KAPTEIN: EIKs kaptein, den lokale gutten Chris Sleveland, sier det er en drøm som har gått i oppfyllelse å lede laget med kapteinsbindet i OBOS-ligaen. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

– Dette er ikke et luftslott



En annen som aldri trodde han skulle se favorittklubben på nest øverste nivå i Norge er Egersund-patrioten og byens lokale postbud Kjell Åvendal.

På fritiden har han skrevet hele tre bøker om EIK, og står også bak et museumshjørne på Idrettsparken hvor postbudet blant annet har funnet frem til gamle EIK-drakter, kampplakater og programblad fra hele klubbens historie.

Åvendal har vært EIK-supporter i hele 49 år.

– Jeg begynte å gå på kamper i 1976. At vi nå er i OBOS-ligaen er noe jeg knapt nok kunne ha drømt om. Det er ikke mange år siden vi reiste rundt på småplasser og måtte reise hjem med tap og halen mellom beina, konstaterer postbudet.

Også han tror EIK virkelig kommer til å bite fra seg på Norges nest øverste nivå.

– Husk at dette er noe klubben har bygget opp over tid, det er ikke et luftslott. Alle i klubben har virkelig jobbet hardt for å komme dit vi er i dag, slår han fast.

– De er ikke gigantiske



Nå kommer lag som Vålerenga, Sogndal, Start, Aalesund, Bryne og Sandnes Ulf – alle klubber som tidligere har vært i Eliteserien – på besøk til «Okka by» i månedene fremover. Postbudet og den lidenskapelige EIK-supporteren mener alle risikerer å reise hjem fra Husebø med halen mellom beina.

– Klart dette blir noe helt annet enn 50 tilskuere mot Sola i lavere divisjoner, som tilfellet var for noen år siden. Men vi er ikke redde. Det er ikke Real Madrid eller AC Milan vi skal møte. Ja, en klubb som Vålerenga er en stor klubb, men gigantiske, det er de ikke, mener Åvendal.

Trener Kjell André Thu deler den oppfatning. I EIKs første hjemmekamp mot Aalesund 20. april vil naturgresset være byttet ut med nytt kunstgress, og samtlige 1200 seter på stadion vil være utsolgt.

Thu tror de gule og svarte tigrene vil bite fra seg som løver.

– Vi liker å være underdogs. Nå gleder vi oss bare til å teste oss mot de større klubbene, som har mer meritterte spillere og trenere enn oss. Det blir en kul og stor utfordring, varsler hovedtreneren entusiastisk.

STOLT SJEF: Matteus Bårdsen Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

– Vi skal være tøffe i trynet



Kaptein Chris Sleveland kan knapt vente til den neste kampen i OBOS-ligaen.

– Selv om klubbens uttalte mål er å holde seg, så må vi være såpass tøffe i trynet å si at vi sikter høyest mulig på tabellen. For meg som er lokal er det ufattelig stort å spille OBOS-liga med EIK i gult og svart, melder han, like entusiastisk som treneren.

Klubbens unge daglige leder Matteus Bårdsen vet at alt kan skje, selv om han egentlig nå er mest opptatt av at alle klubben må holde beina godt plantet på jorden.

– Du skal aldri si aldri i fotball, for hvert år melder det på seg noen overraskelser. KFUM rykket jo plutselig opp i fjor, men realistisk sett er det å holde seg i divisjonen vårt første mål, minner Bårdsen ydmykt om.