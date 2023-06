Dette er ekspertenes Manchester 1999/2023 XI

KUN PLASS TIL TO: Kun to av spillerne i dette bildet får plass i TV 2-ekspertenes kombinerte Manchester-ellever fra trippellaget til United i 1998/99 og det potensielle trippellaget til City i 2022/23. Dette bildet er fra en CL-kamp sesongen etter førstnevnte ble trippelmestere. Foto: Bob Edme/AP Photo.

«Kan det som City gjør nå i det hele tatt sammenlignes med Manchester Uniteds trippelsesong fra 1999?»

Det spørsmålet ble denne uken sendt inn til TV 2 Sportens Fotballpodkast, i det som er en spesialepisode forut for lørdagens Champions League-finale mellom Manchester City og Inter.

Spørsmålet ledet til tøffe valg og heftige diskusjoner mellom TV 2s eksperter. Les mer av dem, og den herlige passiaren som leder til det endelige laget, nedover i denne artikkelen.

Lørdag kan nemlig City - med Erling Braut Haaland i spissen - kopiere sine byrivaler og bli den andre engelske klubben gjennom tidene til å vinne både ligaen, FA-cupen og Champions League i en og samme sesong.

Men hvordan skal en sette de to lagene opp mot hverandre?

– Trippelen til United var veldig spesiell. Solskjær scoret i 4. runde av FA-cupen på overtid mot Liverpool på Old Trafford da de snudde det og gikk videre. I semifinalen møtte de Arsenal, da Bergkamp brente straffe og Schmeichel reddet og Giggs hadde et sykt, sykt soloraid og de karret seg videre, sier Øyvind Alsaker i starten av diskusjonen, som et premiss for sammenligningen, og fortsetter:

– I ligaen tok de 79 poeng, det var ikke noen dominans i det hele tatt, og hvem var det beste laget i Champions League-finalen? Mange vil nok si Bayern München. Dominansen City har hatt på sin oppløpsside er en helt annen. Det kan jo ligge i bånn.

– Vanskelig å sammenligne

Alsaker utgjør «valgkomiteen» sammen med kommentator-og ekspertkollegaer Morten Langli og Simen Stamsø-Møller, og for sistnevte blir øvelsen av det noe vanskelige slaget.

Han gikk nemlig på barneskolen den gang Manchester United tok sin historiske trippel, og er innledningsvis ærlig på at de mer rutinerte i panelet - Alsaker og Langli - er bedre skikket til å bedrive de direkte sammenligningene. Allikevel trekker han frem ett aspekt fra 99-laget som noe som må med i betraktningen.

– De hadde mange øyeblikk. Men jeg var jo ung den gangen, og det er vanskelig å sammenligne, sier den 34-årige TV 2-eksperten- og kommentatoren.

Her kan du følge ekspertpanelets vei mot den endelige elleveren:

Keeperplass: Peter Schmeichel

– Vi må tenke litt på hvor store disse Manchester United-spillerne var i Premier League-æra-kontekst. Der har Schmeichel vært regnet som en ener, og så har Edwin van der Sar vært oppe og nesten tangert på nivå. Så har du fått Alisson og Ederson nå som har vært der såpass lenge og gjort det såpass bra at de også må regnes med, sier Alsaker.

– Akkurat de to siste er jo et veldig godt eksempel på hvordan rollen som keeper har utviklet seg. Ederson er et angrepsvåpen i seg selv. Men jeg tror vi må ta Schmeichel her, sier Langli.

KAPTEIN I FINALEN: Peter Schmeichel ledet Manchester United til CL-triumf i kaptein Roy Keans suspensjosfravær mot Bayern München, 26. mai 1999. Foto: Dan Chung/Reuters.

Høyreback: Kyle Walker

– Neville var et treningsprodukt. Det var ikke så veldig mye fra naturens side der, men han var fra «class of 92», som var en enig gjeng. Men her lander jeg kanskje på Kyle Walker. Han er litt ekstrem, men jeg synes ikke denne er åpenbar, sier Stamsø-Møller.

– Gary Neville eller Kyle Walker? Neville fikk maks ut av karrieren sin. Kyle Walker var enorm mot Vinicius Jr. Jeg stemmer på Kyle Walker her, sier Langli.

Midtstoppere: Jaap Stam og Rúben Dias

– Jaap Stam, wow for en midtstopper! Men han var der ganske kort, han dro under litt mystiske omstendigheter. Ronny Johnsen var fenomenal, men han var litt skadet og var en del ute, sier Alsaker.

– Det er én spiller jeg vil ha inn, og det er Rúben Dias. Han synes jeg går litt utenpå resten, sier Stamsø-Møller.

– Det går kanskje an å ta Dias og Stam som stoppere, eller? Da hadde du ikke kommet gjennom uten blåmerker på leggene, konkluderer Langli.

BEGGE FÅR PLASS: City har vunnet ligaen hvert år siden portugisiske Dias kom til klubben. For Kyle Walkers del var denne sesongens PL-tittel den femte på seks sesonger i lyseblått. Foto: Carl Recine/Reuters

Venstreback: Denis Irwin

– Denis Irwin er det mange som mener kanskje er den mest undervurderte av alle i Fergusons mesterlag, sier programleder Helge Pettersen Kalleklev som et oppspill.

– City har jo egentlig ikke noe venstreback, sier Langli.

– Nei, så den får han på walkover, konkluder Alsaker.

Offensive plasser: Rodri, Paul Scholes, David Beckham, Kevin De Bruyne, Ryan Giggs, Erling Braut Haaland

– Rodri mot Keane. Der føler jeg at tidene møtes veldig, selv om Roy Keane var en veldig bra spiller med ballen. Jeg føler han blir beskyldt for å være en harding. Det var han jo, men han var også en god teknisk fotballspiller. Rodri har utviklet seg til å bli den beste i verden i den rollen. Han har litt av alt, sier Stamsø-Møller.

– Men han har litt kort fartstid, hvis du sammenligner med Keane som var legendarisk i et tiår, svarer Alsaker.

– De Bruyne og Haaland må vel inn, må de ikke det? Vi har seks offensive plasser her, har vi ikke det da? parerer Langli.

– Ja. Haaland og De Bruyne. Og Giggs, eller? sier Stamsø-Møller.

– Det er vanskelig å komme utenom, sier Langli.

– Hvis du holder han opp mot Grealish, så tenker jeg det er klink Ryan Giggs, sier Alsaker.

– Og så har du Beckham da, som kanskje er mer ikon enn verdensklasse. Hvis jeg skulle valgt, så hadde jeg ikke vært i tvil. Om jeg skulle trent et lag, så ville jeg valgt Bernardo Silva i stedet, sier Langli.

– Men det som taler for Beckham, synes jeg, er at han brakte noe nytt til fotballen. Et nytt tilslag kom inn i fotballen. Det er «game-changere». Det han gjør med høyrefoten, hadde vi ikke sett før, sier Alsaker.

(Alsaker forteller også om da hele verden var snauklipt i løpet av en uke på grunn av ikonet Beckham. Lytt til podkasten for den historien)

IKONISK DUO: Ryan Giggs og David Beckham på hver sin kant var i mange år kroneksemplet på hvorfor Manchester United var suksessrike i engelsk fotball. Foto: Ian Hodgson, Reuters

– Jeg prøver meg. Keane, med De Bruyne og Gündogan som indreløpere. Giggs venstre, Beckham høyre og Haaland på topp, sier Stamsø-Møller som et forsøk på konklusjon.

– Da er ikke Paul Scholes med, følger programleder Kalleklev opp med.

– Han i stedet for Gündogan blir kanskje litt United-tungt? Men Scholes må jo med. Han er jo førstemann på laget! Han er jo best, sier Stamsø-Møller og ler litt av seg selv.

– Det er et legendarisk United-lag, parerer Alsaker.

Det hele leder til vurderinger rundt den legendariske United-kapteinen Keane opp mot Rodri, Beckham opp mot nåværende City-kaptein Gündogan og det konkluderes raskt med at flere andre store stjerner må vrakes.

– De Bruyne må inn. Det er veldig vanskelig å sammenligne folk som er ferdig med karrieren mot folk som er halvveis inni eller bare i starten. Det er mange legender her, og folk kan si «du skjønner vel at han ikke får like bra karriere som han», nåtid kontra det som skjedde i 1999. Dette er en veldig, veldig vanskelig øvelse. Vi blir vel kappet hodet av uansett, sier Langli.

SIKRE KORT: Kevin De Bruyne og Erling Braut Haaland er de to eneste som garantert gjør beslag på to av de offensive plassene i laget, mener TV 2-ekpertisen. Foto: Jose Breton/AP Photo

– Jeg tror, for balansens skyld, på alle mulige måter, at det kanskje må bli Rodri. Roy Keane? Jeg skjønner at Rodri ikke ennå har den samme karrieren som Keane, men … sier Stamsø-Møller, før resten av setningen slukes av hans kollega.

– Rodri er en bedre fotballspiller, fullfører Langli.

– Han er jo det, sier Stamsø-Møller.

– Det er jo alle på det City-laget, sier Alsaker for å poengtere forskjellene som skjer i fotballen i en periode på over 20 år.

– Men Rodri, Scholes og De Bruyne på midten? Hvis du da får Giggs og Beckham på kantene og Haaland i midten? sier Stamsø-Møller.

– Bernardo Silva ryker da? Jaja, okei, sier Langli.

– De gutta der i rødt vant mye. De hadde en god manager, og det har City og. City har mer å hente. Når vi tar denne igjen om fem år, så tror jeg det er tyngre med blå innslag, konkluderer Alsaker.

Med andre ord ble ikke det legendariske United-spissparet Dwight Yorke og Andrew Cole nevnt som kandidater i diskusjonen engang, ei heller deres innbytterhelter fra Champions League-finalen 1999 i Teddy Sheringham og Ole Gunnar Solskjær.

Enig med laget? Lytt til flere heftige diskusjoner i TV 2 Sportens Fotballpodkast.