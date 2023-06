Dette er ekspertene sine sesongens lag: Superspissene vraket

EN BEST - EN VRAKES: Robert Lewandowski og Marc André ter Stegen har hatt kanonsesonger for ligamester Barcelona. Foto: JOSE JORDAN

Det er bare én runde igjen av LaLiga-sesongen, som avsluttes med ti kamper søndag. Da er det på sin plass å la de kyndige få lov til å plukke ut sine sesongens lag.



Det er TV 2s LaLiga-eksperter Guillem Balagué og Simen Stamsø-Møller som har valgt ut sine beste ellever.

KAPRER PLASS: Joselu er på sesongens lag til begge TV 2s eksperter. Foto: Felipe Mondino/LiveMedia / ipa-a

Bare seks spillere er på begge lag. Åpenbare kandidater som Marc André ter Stegen, Ronald Araujo, Antoine Greizmann, Sergio Busquets og Vinicius er nærmest selvskrevne etter svært gode sesonger.

Mer overraskende er det kanskje at Joselu er toppspiss hos begge lag. Sammen med Espanyol er det allerede klart at det blir nedrykk, tross de 16 scoringene han har notert seg for før siste runde.

– Det er vanskelig å score så mange for et lag som sliter med å skape sjanser. Han er best i LaLiga i 50/50-dueller, og er spilleren som ga Espanyol håp, sier Balagué.



Han overgår dermed mannen som etter alt å dømme ender som toppscorer, Robert Lewandowski. Polakken har hamret inn 23 scoringer i sin debutsesong for Barcelona.

Det holder ikke, selv om han også er ligamester.

– Det handler om hva som er størst prestasjon, for hvem som er den beste spilleren er udiskutabel. Det fascienerer meg at han bærer laget på skuldrene sine. Står inne for den. Sett nok til at det var en stor, sier Stamsø-Møller, og legger til.

Joselu danker også ut Karim Benzema.

– Det var 50/50, men jeg syns Lewandowski ble borte for lenge. Når prestasjonene til de to er så jevne, så lar jeg underdogen få den.

20230520, Oslo. La Liga-ekspert Guillem Balague gjester TV 2s sendinger fra den spanske ligaen. Simen Askjer / TV 2 Guillem Balagués lag (4-3-3) Keeper: Marc André ter Stegen (Barca) Forsvar: Juan Foyth (Villarreal), Ronaldo Araujo (Barca), David Garcia (Osasuna), Alex Baldé (Barca) Midtbane: Antoine Griezmann (Atlético), Sergio Busquets (Barcelona), David Silva (Real Sociedad) Spiss: Samuel Chukwueze (Villarreal), Joselu (Espanyol), Vinicius (Real Madrid)

Guillem Balagué velger i mange øynes kanskje et litt uortodoks lag. Han har med blant annet Osasunas David Garcia, og to spillere fra femteplasserte Villarreal - Juan Foyth og Samuel Chukwueze.

– Jeg ser en utvikling som vil gjøre ham til et mål for store Premier League-klubber. Han er en av de beste driblerne i Europa, sier 54-åringen om «Samu».

Plass er det også til evigunge David Silva, en viktig bidragsyter til at det blir Champions League på Real Sociedad neste sesong.

– Han er et skoleeksempel på og utenfor banen. Manager Imanol Alguacil elsker ham. Han spiller like bra i Europa som mot et 3. divisjonslag i cupen. Når han er frisk, så er han blant de beste spillerne i LaLiga, sier Balagué.



Sesongpremiere med Simen Stamsø-Møller, Jesper Mathisen og Marius Skjelbæk i B-laget. Beate Oma Dahle / TV 2 Simen Stamsø-Møllers lag (3-1-3-3) Keeper: Marc André ter Stegen (Barca) Forsvar: Ronald Araujo (Barca) - Eder Militao (Real Madrid) - Andreas Christensen (Barca) Defensiv midtbane: Sergio Busquets (Barca) Midtbane: Fede Valverde (Real Madrid) - Frenkie de Jong (Barca) - Mikel Merino (Real Sociedad) Angrep: Antoine Greizmann (Atlético) - Joselu (Espanyol), Vinicius (Real Madrid)

Formasjonen til Simen Stamsø-Møllers lag er nok ikke den vanligste, med en slags 3-1-3-3-variant.

– Jeg fant faktisk ingen høyrebacker. En ordentlig høyrekant ble det ikke, for jeg måtte finne plass til alle de beste. Dermed endte Griezmann opp der, forklarer han formasjonen på.

I likhet med sin spanske kollega har Stamsø-Møller med Sergio Busquets. Det var en «no-brainer».

– Hvis man spoler tiden ett år tilbake er det mest overraskende at jeg setter Busquets opp som nr. 2 etter ter Stegen. Det er utrolig bra at han fikk sin oppreising før han ga seg, sier Stamsø-Møller.