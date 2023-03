Dette er de ti største talentene i Obosligaen

Første serierunde i Obosligaen er litt over en måned unna. Det kryr av spennende talenter i vår nest øverste divisjon. Noen av dem kan kanskje ta steget opp i Eliteserien allerede i år.

TV 2-kommentator Amund Lutnæs er blant dem med best oversikt over Obosligaen. Han har plukket ut ti spillere det er verdt å følge ekstra nøye med på.

Felles for alle spillerne er at de må holde U23-alder. Dette er listen til Lutnæs:

10.plass

Navn: Sondre Holmlund Ørjasæter

Klubb: Sogndal

Alder: 19 år, fyller 20 år i november

Posisjon: Kant

Venstrekantspilleren ble virkelig lagt merke til forrige sesong. Elsker å utfordre. Spilte i 4.divisjon for Stryn i 2021. Spilte 27 kamper og scoret to mål forrige sesong i OBOS-ligaen. En kjempespennende spiller å følge i saftbygda.

UFORUTSIGBAR: Sondre Holmlund Ørjasæter trives godt én-mot-én. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

9. plass

Navn: Max Normann Williamsen

Klubb: Kristiansund

Alder: 19 år, fyller 20 år i juli

Posisjon: Stopper

Stoppere er en mangelvare i norsk fotball, det har det blitt snakket om i flere sesonger nå. Nordmøringen har allerede fått kjenne på Eliteserien i flere sesonger. Vokst på det, og jeg tror han kommer til å ta enda flere steg i år. 16 kamper for G16-U20-landslaget siden 2019.

VERDIFULL ERFARING: Max Williamsen jubler etter scoring mot Aalesund i Eliteserien i fjor. Nå skal han stenge butikken i Obosligaen. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

8. plass

Navn: Anders Hiim

Klubb: Sandnes Ulf

Alder: 20 år, fyller 21 år i september

Posisjon: Back

Trener Bjarne Berntsen elsker å bruke lokale spillere. Og det nøt den unge backen så til de grader godt av forrige sesong. Fra sin backposisjon leverte han seks målgivende pasninger. Like mye kantspiller, som han er en back. Alltid med fremover i banen. Én kamp for det norske U20-landslaget i fjor.

TALENT: Sandnes Ulfs Anders Hiim, her mot Rosenborg i cupen, er en offensiv back med stort potensial. Foto: Carina Johansen

7. plass

Navn: Noa Williams

Klubb: Fredrikstad

Alder: 21 år, fyller 22 år i november

Posisjon: Indreløper/kant

Lynhurtig. Det er svenskens aller største x-faktor. Vil nok bli å se i en indreløper-rolle i «nye» FFK. Men kan også bekle en kantposisjon. Elsker å ha snuta rettet mot mål. Gir du denne spilleren to centimeter, så kan du banne på at han passerer deg. Må få bygd litt mer fysikk. Tre kamper for Sverige U16 i 2017.

HURTIG: Fredrikstad Noa Williams er blant de raskeste spillerne i Obosligaen. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

6. plass

Navn: Emir Derviskadic

Klubb: Start

Alder: 18 år, fyller 19 år i juni

Posisjon: Midtbane

Har allerede fått masse erfaring, og det ligger an til at særpingen virkelig skal skinne i år. At unggutten tok over nummer sju i fjor sier mye om hvor lista ligger. Liker å ligge dypt på midtbanen og er den som styrer spillet. Kvikk i bevegelsen. En av flere spennende unggutter i Start. Innom det norske G18-landslaget i fjor.

OVERBLIKK: Emir Derviskadic blir en av Starts nøkkelspillere denne sesongen. Foto: Christoffer Andersen

5. plass

Navn: Mats Selmer Thornes

Klubb: Åsane.

Alder: 20 år, fyller 21 i august.

Posisjon: Midtbane

Åsane slet ifjor, men rogalendingen fikk virkelig vist seg frem i Obosligaen. Scoret fire mål fra sin midtbaneposisjon forrige sesong. Direkte i spillestilen sin, liker å jakte mål. Fikk tidlig erfaring på seniornivå. Tok steget fra Vidar til Øygarden. Og nå leverer han på nivå to. Tar steg hele tiden. Åsane får neppe holde lenge på sin juvel.

I UTVIKLING: Mats Selmer Thornes har tatt nivåene kjapt. Nå imponerer han for Åsane i Obosligaen. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

4. plass

Navn: Tom Strannegård

Klubb: Start

Alder: 20 år, fyller 21 år i april

Posisjon: Indreløper

Til tider ser svensken ut som en ballettdanser, han har et meget lett steg. Veldig flink til å finne lagkamerater med gode pasninger. Denne sesongen så kommer han til å skinne, og da kan Start virkelig tjene gode penger på han. Har kontrakt ut 2026-sesongen. Fem kamper for Sverige U20 i 2021.

JUVEL: Tom Strannegård, her fra tiden i AIK, er en spiller Start har stor tro på. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

3. plass

Navn: Marcus Melchior

Klubb: Skeid.

Alder: Fylte 22 år i februar

Posisjon: Midtbane

En av mange i Skeid med fortid i Vålerenga. Ble voksen i løpet av 2022-sesongen. Tok virkelig tak på midtbanen til Oslo-klubben. Fint driv og godt tempo. Offensiv i stilen. Ungutten er den neste på salgslisten til trener Gard Holme. Han føyer seg inn i rekken av talenter som har hatt god utvikling hos Torshov-klubben opp gjennom årene.

TALENTFABRIKK: Marcus Melchior kan være Skeids neste eksport. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

2. plass

Navn: Syver Skundberg Skeide

Klubb: Hødd (lånt fra Bodø/Glimt)

Alder: 18 år, fyller 19 år i august.

Posisjon: Midtbane

Denne spilleren er allerede solgt, men må med på en sånn liste. Har virkelig vist seg frem i PostNord-ligaen de to siste sesongen. Noe Bodø/Glimt og andre har lagt merke til. Heldigvis for Hødd sin del så får de nyte hans tjeneste i 2023. Kommer til å være en meget viktig brikke i årets sesong. Én kamp for G16-landslaget i 2020.

PLUKKET OPP: Hødds Syver Skeide fikk Bodø/Glimt til å åpne lommeboken. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

1. plass

Navn: Petter Nosakhare Dahl

Klubb: KFUM Oslo

Alder: 19 år, fyller 20 i oktober

Posisjon: Kant

Har allerede fått masse erfaring i OBOS-ligaen i sin debutsesong ifjor. Alltid på utkikk etter å skape ubalanse hos motstander. Dette er sesongen han skal slå ut i full blomst. Scoret seks mål fra sin vingposisjon forrige sesong. Jeg tror ikke han fullfører sesongen på nivå to. Potensialet er skyhøyt.