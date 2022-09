– Dette blir som et nytt Haaland-race

GOVE VENNER: Erling Braut Haaland (t.v.) og Jude Bellingham spilte sammen i Dortmund. Denne måneden møttes de i Champions League for hvert sitt lag. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Jadon Sancho i 2021. Erling Braut Haaland i 2022. Sommeren 2023 kan Dortmund komme til å gjøre nok et kjempesalg.

Spekulasjonene rundt Jude Bellingham har virkelig begynt å svirre.

– Det blir som et nytt Haaland-race, sier overgangsjournalisten Fabrizio Romano på egen Youtube-kanal.

De største klubbene kjempet lenge om å sikre seg målmaskinen fra Bryne, som til slutt valgte å signere for Manchester City.

– Det kommer til å bli noen ville, ville måneder med rykter rundt Bellingham, sier Romano, som forteller at alle de største og mektigste klubbene i Europa ligger langflate etter midtbanespilleren.

1,5 milliarder kroner

Bellingham har vært fantastisk for Dortmund, og senest mandag storspilte han for England i 3-3-kampen mot Tyskland.

– England må bare satse på ham og bygge laget rundt ham, kommenterte TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

– Fantastisk prestasjon, sa TV 2s fotballekspert Morten Langli.

Mobbes for video – sett av ti millioner

Ifølge den spanske avisen Marca ønsker Bellingham seg til Real Madrid, som de siste årene har gjennomgått et generasjonsskifte med midtbanespillerne Eduardo Camavinga og Aurélien Tchouaméni inn, samt det ordentlige gjennombruddet til Federico Valverde.

De største klubbene i Premier League er imidlertid hyppig koblet til Dortmund. The Telegraph skriver at Chelseas nye eier Todd Boehly har kastet seg inn i kampen om Bellingham. Chelsea skal ifølge avisen være klare til å betale nærmere 1,5 milliarder kroner for Bellingham.

Ifølge Fabrizio Romano kommer Dortmund til å sette en prislapp på Bellingham først etter VM-sluttspillet i Qatar i desember.

Haaland-linken

Liverpool forsøkte å sikre seg Bellingham allerede da han var G11-spiller, skriver The Athletic, men han ble værende i Birmingham. Liverpool skal fortsatt være svært interesserte i Bellingham, for Anfield-klubben er på jakt etter forsterkninger på midtbanen.

KAN BLI KLUBBKOMPISER: Jordan Hendersons (t.v.) Liverpool skal være med i kampen om Jude Bellinghams signatur. Foto: JOHN SIBLEY / REUTERS

Liverpool-manager Jürgen Klopp har også vært åpen om at han er en stor fan av Jude Bellingham.

– Han er ikke på markedet, så det er det første problemet. Det er faktisk det eneste problemet med ham, sa Klopp på en pressekonferanse under sesongoppkjøringen i sommer.

The Athletic melder at Manchester United og Manchester City også er ute etter å sikre seg Bellingham. Ifølge Bild prøver Erling Braut Haaland å overtale Dortmund-juvelen til å velge Manchester City.

KOBLES TIL HAALAND-GJERNFORENING: Manchester City skal ifølge en rekke medier være blant klubbene som ønsker seg Jude Bellingham fra sommeren 2023. Foto: Tim Goode

– Jude er veldig glad for å være i klubben vår. Forhåpentligvis kan han bli værende neste sesong og enda lenger enn det. Vi forsøker å beholde våre beste spillere. Jude er en av dem, men penger er også en faktor. I England betales det mye mer enn i Tyskland, sa Dortmunds sportsdirektør Sebastian Kehl til BT Sport nylig.

