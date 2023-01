Detaljene bak Berge-sagaen: Disse tre klubbene jaktet ham

Det pågikk samtaler rundt Berges fremtid helt til kveldstimene tirsdag, kort tid før fristen for det internasjonale overgangsvinduet, men det er nå avgjort at nordmannen blir værende i Sheffield United.

Til tross for stor interesse fra flere Premier League-klubber, satte Berge aldri press på klubben sin for å få dra.

Han trente med Sheffield United på Deadline Day tirsdag og skal være tilfreds med å bli værende frem til sommeren for å kjempe om opprykk til Premier League.

I helgen blusset spekulasjonene rundt Berges fremtid for alvor opp i engelske medier. TV 2 er kjent med at Berges agent Morten Wivestad den siste uken har befunnet seg i London for å forhandle med klubber om en eventuell overgang.

STOR INTERESSE: Flere klubber har snust på Sander Berge. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Ifølge TV 2s opplysninger har tre klubber vært spesielt aktuelle som mulige destinasjoner for 24-åringen.

Fulham har vært i konkrete forhandlinger med Sheffield United og spillerens agent, men kom ikke til enighet om hverken overgangssum eller personlige betingelser. Det lå en 4,5-årskontrakt på bordet for Berge.

På Deadline Day var Newcastle United klubben som viste sterkest interesse. Den nyrike toppklubben var også i direkte kontakt med Sheffield United om et mulig lån med opsjon på kjøp av Berge, får TV 2 opplyst.

Den tredje klubben som var mest aktuell på tampen av vinduet, var West Ham, men av ulike årsaker kom heller ikke de helt i mål på overgangsvinduets siste dag.



Den konkrete interessen fra flere Premier League-klubber, til tross for at Berge var ute med skade fra oktober til desember, tolkes som et tydelig tegn på at 24-åringen vil være høyaktuell for en overgang til en større klubb til sommeren dersom han holder seg skadefri.

Da har Berge kun ett år igjen av kontrakten i Sheffield United.

Enn så lenge venter opprykksjakt for Asker-gutten. Sheffield United ligger på andreplass i Championship, som gir direkte plass i Premier League, med 12 poeng ned til tredjeplass Middlesbrough.