Detaljen vekker oppsikt: – Ikke mitt forslag

Etter fire år i Kina er John Hou Sæter på plass igjen i Trondheim. 25-åringen skal de neste sesongene spille for Ranheim.

– Herregud, det er utrolig godt og føles veldig riktig. Jeg har savnet byen og fotballen her, sier Hou Sæter til TV 2.

– Jeg flyttet jo til Kina i 2019. Det var en ny erfaring, kultur, og jeg fikk spille mot store navn. Det var kjempegøy! Så kom korona, og de siste årene har ikke vært noe særlig.

Nedstenging og to operasjoner gjorde livet i Kina vanskelig. Nå er han tilbake i Ranheimsfjæra, og på trøndersk jord har Hou Sæter allerede vakt oppsikt.

Men det er ikke overgangen i seg selv som forbauser. Det er signeringsbildet.

– Må jo komme tilbake med noe godt

Rundt venstre håndledd bærer nemlig Hou Sæter en gullklokke, en Audemars Piguet Royal Oak Chronograph. Ifølge klokkenettstedet Chrono24 har klokken en verdi på spinnville 1,4 millioner kroner.

– Jeg har ofret noen år i Kina, og da må man komme tilbake med noe godt skal man si, sier Hou Sæter lattermildt.

– Det er vel et bevis på at alt jeg har vært gjennom har vært verdt det.

Hvordan er botreglene i Fjæra når man kjører ei klokke verd mer enn hele klubben på signeringsbilde @eriktonne @ChrisEggen @MikkeKarlsen10 🤔 pic.twitter.com/jMGDKE3Co4 — MagnusBarstad (@MagnusBarstad) February 2, 2023

Klokkeentusiast: – Relativt sjelden

Sigmund Sagberg Andersen er kjent for klokke-kontoen «Oslokiropraktoren» på Instagram. På det sosiale mediet legger han ut bilder av sine mange eksklusive klokker.

– Klokkemerket Audemars Piguet regnes som en av de tre store merkene sammen med Patek Philippe og Vacheron Constantine. Merket har alltid vært i helt øverste prisklasse og veldig eksklusivt, kommenterer han til TV 2.

Klokkeentusiasten fortsetter:

– Klokka er relativt sjelden på verdensbasis og det finnes trolig ikke mange i Norge. Prisveksten har vært stor på veldig mange av de eksklusive klokkemerkene, men eksepsjonelt høyt for akkurat denne modellen, sammen med noen få andre modeller, sier Sagberg Andersen.

GLAD I KLOKKER: Sigmund Sagberg Andersen. Foto: Marthe Strandbakke

Det er ikke første gangen klokker har skapt overskrifter i norsk fotball. Oppstyret rundt Aaron Dønnums Rolex-klokke, for eksempel, var ikke en tanke som slo Hou Sæter.

– Jeg tenkte ikke på det, egentlig! Jeg har aldri lagt ut noe selv med klokken i det hele tatt. Det var ikke mitt forslag å sette hendene i kryss på bildet ... Men så var jeg ikke fremmed for det heller, innrømmer han og ler, før han igjen poengterer:

– Men ja, det var ikke mitt forslag. Haha, ingen kommer til å tro på meg.

Fikk Rolex-sjokk i Kina

Interessen for klokker kom gjennom årene i Kina. Blant annet ble et av hans første møter med kinesisk fotball svært preget av interessen for armbåndsur hos lagkameratene i Beijing Guoan.

– Jeg kom jo til et nytt miljø i Kina. Så var vi på treningsleir i Portugal, og jeg kom på hotellet der vi skulle være. Det var fridag, og ingen av lagkompisene var der. Årsaken var at de var på Rolex-butikk, forteller Hou Sæter.

– Man blir jo påvirket av de rundt, men det er en fin interesse.

– Ikke helt Obos-standard

25-åringen med kinesisk statsborgerskap har imidlertid ingenting imot at det blir snakk om klokken hans.

– Herregud, det er jo ikke negativt at det blir blest rundt det. Men det er ikke det jeg vil bli husket for.

– Det er helt naturlig, og litt oppmerksomhet er jo ikke feil.

– Det er vel kanskje ikke alle i Obosligaen som kan vise til en slik klokke?

– Nei, det er ikke helt Obosliga-standard. Jeg kjøpte den ikke for så mye. Det har vært en god investering for min del, det kan man jo si det har vært.

– Jeg kjøpte den for 380.000 kroner, så den har steget i verdi. Det er min første klokke, så den beholder jeg.

ROSENBORG OG STABÆK: John Hou Sæter gikk gradene i Rosenborg før han meldte overgang til Stabæk i 2017. To år senere gikk turen til Beijing. Foto: Rune Stoltz Bertinussen Les mer ROSENBORG OG STABÆK: John Hou Sæter gikk gradene i Rosenborg før han meldte overgang til Stabæk i 2017. To år senere gikk turen til Beijing. Foto: Vegard Wivestad Grøtt Les mer

Kultursjokk og Gucci-samarbeid

Dette er imidlertid ikke første gangen Hou Sæter har blitt lagt merke til for sine fasjonable sider. For fire år siden ville motegiganten Gucci ha litt kinesisk-trøndersk sjarm.

– I 2019 så havnet jeg i et motemagasin, og da tok Gucci kontakt og ville ha et samarbeid, forklarer Hou Sæter.

– Det ble litt bilder, og litt reklame for dem. Det var hvert fall en god erfaring for meg. I Kina er man mye mer opptatt av hvordan man ser ut enn i Norge. Der er det mye i fokus.