Detaljen forbauser: – Kan ikke tro det er sant

Torsdag møtes Portugal og Sverige til en TV 2 Play-sendt privatlandskamp.

Det blir uten Cristiano Ronaldo, som i stedet har fått innvilget noen dager fri.

Og der ble det likevel en Sverige-kobling. Hans kjæreste Georgina Rodriguez har nemlig lagt ut et Instagram-bilde av hele familien, som poserer sammen i Saudi-Arabia.

Der er det en detalj som overrasker.

– Hva? På ekte?

Sønnen Cristiano Ronaldo Jr. har nemlig på seg trøyen til den svenske klubben Jönköpings Södra.

– Hva? På ekte? Man kan ikke tro det er sant, sier markedsansvarlig Mikael Andersson i den svenske klubben til Expressen.

Men det er faktisk helt sant.

– Jo, det stemmer. Klart det er vår trøye, sier klubbsjef Oscar Carlson.

– Har spilt på samme lag

Han har en klar teori om hvordan det hele har gått til.

– Ja. Vi har en spiller som har vært i akademiet tidligere, som ikke er der i dag. Han flyttet til Saudi-Arabia med familien for et par år siden. Og da har Ronaldos sønn og vår tidligere spiller blitt kompiser, de har spilt på samme lag, forklarer han.

Carlson regner den tidligere Jönköpings Södra-spilleren har gitt klubbens drakt til Cristiano Ronaldo Jr.

– Vi blir glade. Men man vet da søren hvordan man skal reagere. Det er jo kult at han vil ha den på seg. Det blir mye synlighet for oss, selv om det sikkert ikke er så mange som ser at det faktisk er en treningstrøye fra vårt akademi, medgir klubbsjefen.