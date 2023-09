Georgia-Spania 1-7

– Dette var det verst tenkelige resultatet for Norge, og dette gjør en vanskelig oppgave enda vanskeligere for Norge med tanke på å bli blant de to beste lagene i denne gruppen, sier Jesper Mathisen.



Kvitsja Kvaratskhelia og Georgia ble regelrett rundspilt av Spania på hjemmebane.

Spanjolene innehar nå andreplassen i EM-kvalifiseringsgruppen.

De er bare to poeng foran Norge, men har én kamp mindre spilt og møter Kypros i neste kamp.

TV 2s fotballekspert har ingen tro på at Norge skal ta seg til EM gjennom den ordinære kvalifiseringen.

– Etter fire poeng på fire kamper tror jeg alle har skjønt at det egentlig bare er å glemme, og at Nations League i mars 2024 er neste gang Norge skal spille en veldig viktig landskamp, sier Mathisen.

– Georgia blir rundspilt av et godt Spania i regnværet i kveld, og det var større forskjell på Spania og Georgia i kveld enn det det var på Norge og Jordan i går kveld – og det forteller egentlig det meste, fortsetter han.



Norge er ikke sikret en plass i Nations League-playoffen, men har gode muligheter på grunn av rankingen i Nations League 2022. Det vil i så fall gi en ekstramulighet til å komme til EM.

PS! 16 år gamle Lamine Yamal ble tidenes yngste debutant for Spania, og kronet det hele med scoring. Se målet i vinduet øverst!

Tirsdag spiller Norge mot Georgia på Ullevaal.

Kampen ser du på TV 2 Direkte eller TV 2 Play fra kl. 20.00.