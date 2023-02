Se Jürgen Klopps møte med TV 2 i videovinduet øverst!

Det er duket for gigantduell mellom Liverpool og Real Madrid. Det blir en reprise av fjorårets mesterliga-finale som spanjolene vant 1-0.

I oppgjøret skapte Jürgen Klopps mannskap nok sjanser til å vinne kampen, og tyskeren forteller at han i helgen for første gang analyserte kampen.

Det var ikke en hyggelig opplevelse.

– Det var ren tortur. Jeg satt foran skjermen og sa «hvordan kunne vi tape den?», men det er fotball og der må man score og ikke slippe inn, sier Klopp i et eksklusivt intervju med TV 2.

Se Liverpools åttedelsfinale i Champions League mot Real Madrid på TV 2 Sport Premium og Play tirsdag fra klokken 20.00!

Han fortsetter:

– Det er de to tingene vi ikke fikk til den kvelden. Bortsett fra det spilte vi en god kamp, men når jeg ser den nå kunne vi spilt mye bedre. Blant annet kunne vi tatt litt mer sjanser og vært litt mer presise.

Klopp brukte også anledningen til å rose den regjerende Champions League-mesteren.

– Vi må spille en veldig god kamp, hvis ikke har vi ingen sjanse. De er veldig erfarne og har ekstreme kvaliteter individuelt og som et lag. De har spilt sammen i lang tid, som gjør det veldig vanskelig, men hvis vi spiller på et høyt nivå og klarer å øke det er det en sjanse og jeg trenger ikke mer enn det, sier Klopp.

Det første oppgjøret er på Anfield, mens returen spilles 15. mars.

Liverpool kommer fra en sterk borteseier mot Newcastle, etter scoringer fra Darwin Nunez og Cody Gakpo.

Etter kampen uttalte Jürgen Klopp at Núñez måtte sjekkes, men mandag bekrefter Klopp overfor TV 2 at spissen trolig blir klar, men at det fortsatt er litt usikkerhet rundt ham.

– Det er en sjans. Det er smertefullt, men vi må se hva vi kan gjøre med smertene. Det burde gå fint, men jeg vet ikke 100 prosent. Nyhetene fra røntgen var ikke forferdelige. Vi må se hvordan vi skal håndtere det,