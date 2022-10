– Ansiktsuttrykkene på frokosten var veldig alvorlige. Det var nesten som i en begravelse, sier Sjakhtar-trener Igor Jovicevic til spanske As.

Dagen før Sjakhtar Donetsk skal møte Real Madrid «hjemme» i Warszawa, sto spillernes på det ukrainske storlaget opp til nyheter om russiske rakettangrep på en rekke byer, inkludert Kyiv, i Ukraina.

– Da de forlot Kyiv for litt over én uke siden, var det nesten som en normal by. Nå er det igjen et militært mål og i siktet til Putins missiler, sier Igor Jovicevic.

Etter at krigen i Donbas brøt ut i 2014, ble Sjakhtars kamper flyttet til Lviv og til Kharkiv fra 2017. Nå spilles Champions League-kampene i polske Warszawa.

– Vi er et lag uten et hjem. Vi flytter fra hotell til hotell, sier Jovicevic.

LEDER UKRAINSK STORLAG: Sjakhtar Donetsk-trener Igor Jovicevic. Foto: SUSANA VERA / REUTERS

– De mistet husene sine i Donetsk, og dro videre fra Lviv til Kharkiv. De bodde hele tiden på hotell før de slo seg ned i Kyiv. Der har de bygget opp livene siden igjen og kjøpt hus, men så startet alt på nytt 24. februar (Russlands invasjon), fortsetter Sjakhtars trener til Marca.

Selv om han mener flukten og uroen for sine kjære hjemme gjør det vanskeligere å prestere på banen, blir samholdet enda sterkere.

– Det minste vi kan gjøre er å kjempe for folket vårt, la dem se at vi kjemper for hver meter på samme måte som den ukrainske hæren gjør. Vi føler at vi står i gjeld til dem, sier Jovicevic.

Kroatiske Jovicevic, som spilte for Real Madrid Castilla (klubbens andrelag), fikk selv sitt liv preget av krigen på Balkan på 90-tallet.

– Jeg måtte forlate hjemlandet på grunn av krigen, og jeg etterlot meg den største drømmen min. Den var å spille for Dinamo Zagreb, slik som min far gjorde. Det var en drastisk beslutning som måtte tas. Det var et godt valg fordi jeg dro til Real Madrid. Det formet meg som person, og det ga meg verdier som jeg fortsatt har med meg: Respekt, engasjement, solidaritet og å aldri gi opp, sier Jovicevic.

Sammendrag: Real Madrid - Shakhtar 2-1

Real Madrid vant 2-1 mot Sjakhtar Donetsk forrige uke.

