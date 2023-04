– Det var mye hat

Se alt av Eliteserien på TV 2 Play. Få tilgang her!



Sommeren 2021 forlot den robuste midtstopperen trygge omgivelser i norsk fotball, og begikk seg ut på sitt første utenlandseventyr.

Destinasjonen ble Motherwell og skotsk fotball.

– Det var jo en prosess som gikk over veldig lang tid. Jeg forhandlet med et par andre norske klubber, og var egentlig klar med avtaler der. Etter at Motherwell kom på banen, tok det faktisk bare et par-tre dager før avtalen var i boks. Plutselig hadde jeg tømt leiligheten på Grünerløkka og satt meg på flyet til Skottland, forteller Solholm Johansen.

TØFFE TAK: Sondre Solholm Johansen kaster seg inn i en takling i en kamp mot Rangers. Foto: Jeff Holmes

– Jeg bare gledet meg til å komme i gang. Det var arenaer som jeg kun hadde sett på TV, og en type fotball som i utgangspunktet ville passe meg veldig fint. Det er mye fysikk, trøkk og intensitet. Jeg var gira på å vise hva jeg kan, fortsetter midtstopperen.

«Flying start»

Solholm Johansen brukte ikke lang tid på å finne seg til rette i sine nye omgivelser. Med seg på flyet til Skottland hadde han sin viktigste støttespiller.

– Det var egentlig veldig romantisk. Jeg og dama flydde ned, og ble tatt veldig godt i mot. Vi fikk oss en leilighet veldig fort i et flott område i Glasgow, og samboeren kom seg inn på et masterstudie der borte, sier Solholm Johansen.

Kun to dager senere kom debuten mot Aberdeen foran sine nye supportere på Fir Park i North Lanarkshire.

– Vi vant 2-0, og jeg spilte en god kamp. Det var en «flying start», fortsetter Asker-gutten.

GOD START: Sondre Solholm Johansen (t.h) spilte seg fort varm i Motherwell-trøya. Her i duell med Celtics Sead Haksabanovic. Foto: Jane Barlow

Beatles-connection

Debuten mot Aberdeen satte ekstra inntrykk på den ferske Motherwell-stopperen, som fikk et helt spesielt møte med sine nye tilhengere.

– Jeg er jo en ihuga Beatles-fan. Da det var igjen fem minutter av min første kamp så sang de «Twist and Shout» for full hals. Jeg følte at det var en umiddelbar connection der, minnes Solholm Johansen.

Det tok ikke lang tid før Motherwell-fansen hadde knyttet sin nye midtstopper til deres hjerter.

– Av en eller annen syk grunn så kastet de en megafon ut til meg på banen bare noen kamper senere, og ba meg skrike litt i den. Da var ikke akkurat jeg veldig vond å be. Det ble litt «jazzing» opp mot tribunen, og jeg fikk relasjonen til fansen veldig tidlig, sier Solholm Johansen.

PUBLIKUMSFAVORITT: Sondre Solholm Johansen er kjent for gode relasjoner med sine supportere. Her fra tiden i Mjøndalen. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Tar det mye mer personlig

I Motherwell er man fan av en klubb, og det er fansen som har investert egne midler i klubben. I sesonger med opp- og nedturer, fikk Asker-gutten virkelig kjenne på den skotske supportermentaliteten.

– Det er mye mer krass og hard kritikk, samtidig som det er enda mer kjærlighet og eufori når det går bra. Det er veldig dype daler og høye topper når det kommer til følelsesregisteret deres, påpeker Solholm Johansen.

Du har liksom vært en drittsekk hvis det går dårlig. Man har ikke bare spilt dårlig, man har også gjort det med vilje. Du blir nesten sett på som en som hater klubben. Sondre Solholm Johansen

Den reflekterte midtstopperen føler det er store kontraster mellom norsk og skotsk supporterkultur.

– Jeg kaller det litt en «nordisk mentalitet» som vi har her hjemme. Det er ikke så veldig «bruk-og-kast» samfunn i norsk fotball. Man kan bli litt mer likegyldige hvis det går dårlig, mens i skotsk fotball tar de alt mye mer personlig, konkluderer Solholm Johansen.

En innboks full av hatmeldinger

Solholm Johansen snakker videre om presset fra supporterne, der forsvarsspilleren måtte jobbe med det mentale i perioder med motgang.

Han legger ikke skjul på at det var spesielt mye hat da målene rant inn i bakre ledd.

– Som fotballspiller vet du når man har gjort en dårlig kamp. Det er ikke så kult å ha innboksen full av hatmeldinger, men det er jo noe man dessverre må leve med som en offentlig figur. Jeg har egentlig lært meg å sette pris på det, selv om jeg aldri har lest skriveriene, forteller Solholm Johansen.

MENTALT STERK: Sondre Solholm Johansen brukte ikke mye energi på negativ kritikk. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Selv er han tydelig på at han taklet motgangen godt.

– Jeg klarte å stenge alt ute til en viss grad, samtidig som jeg er veldig god til å snakke om følelsene mine. Jeg er ikke en klassisk «down under»-mann, fortsetter 27-åringen.

Asker-gutten foretrekker allikevel en bedre prosess for å håndtere svake resultater og prestasjoner på banen.

– Der er den norske kulturen litt bedre når det kommer til læringsprosesser innad i lag. De er mer utviklingsorienterte under motgang, mens i Skottland er det mer «die hard». Hvis man ikke vinner, så vil man det ikke nok, reflekterer Solholm Johansen.

Øyeblikket på Ibrox

Sondre Solholm Johansen fikk være med på hele reisen med sine supportere. Fra tøffe motgangsperioder til uforglemmelige øyeblikk på de største arenaene. Spesielt en kamp vil han aldri glemme.

– Vi spiller 1-1 borte mot Rangers på Ibrox, og spiller egentlig den styggeste fotballkampen man kan tenke seg. Da står det flere tusener Motherwell-supportere og feirer som man har vunnet Champions League. Det er sånne euforiske øyeblikk som får deg til å innse hvor stort dette er, og hvor mye historie som ligger bak, sier Solholm Johansen.

JUBEL: Motherwell-spillerne feirer scoring foran Rangers-fansen. Foto: Robert Perry

Den høyreiste midtstopperen fikk virkelig smake på indrefileten av skotsk fotball:

Å spille foran et fullsatt Celtic Park i Glasgow.

– Det var en guttedrøm som gikk i oppfyllelse. Når man går ut der foran 60.000 fans, så føler man seg utrolig privilegert. At en stor tulling fra Asker skal få oppleve det, kan man ikke ta for gitt.

– Jeg er ekstremt ydmyk overfor det jeg har fått oppleve. Det var akkurat den følelsen jeg satt med i garderoben etter å ha blitt grisebanket av Celtic på Celtic Park. Man får virkelig kjenne på europeisk fotball, fortsetter Solholm Johansen.

MEKTIG: 60.000 hjemmesupportere på Celtic Park. Foto: Jason Cairnduff

– Det er mye «mobbing»

Den etablerte midtstopperen forteller videre om sine opplevelser i den skotske spillergarderoben. En garderobe som ikke er for alle, skal man tro 27-åringen.

– Det var latterlig brutalt, og mye mobbing. Jeg tror ikke noen HR-folk skal ta en tur innom de garderobene. Man skal være ganske tøff mentalt for å tåle det man får slengt i trynet der borte, sier Solholm Johansen og utdyper:

– Har du på deg feil t-skjorte så mobber de deg. Har du på deg riktig t-skjorte så er du «try-hard». Har du på deg joggesko så er du en «nerd». Du blir tatt på absolutt alt. Det var et par av spillerne som virkelig fikk kjørt seg, ler Solholm Johansen.

– Norsk fotball er undervurdert

Etter to sesonger i skotsk fotball, tar Solholm Johansen med seg en rekke erfaringer inn mot sin comeback-sesong på norsk jord.

– Jeg har nok fått kjenne på hvor bra norsk fotball egentlig er. Spesielt det med hvor mye vi spillere undervurderer ligaen, og det jaget etter å komme seg utenlands.

– Selv om det er masse supportere i skotsk fotball med en liga som er ranket som den niende beste, så tror jeg ikke vi spillere skal kimse av den kvaliteten som er i norske lag, sier Solholm Johansen.

Ambisiøs før seriestart

Nå ser den tidligere Motherwell-spilleren frem til sesongstart med ODD.

– De eneste som setter begrensninger for hvor bra dette kan bli, er oss selv. Vi har skikkelige gode fotballspillere, og en ganske ny sammensetning med mye kvalitet, sier den ferske ODD-stopperen.

KLAR FOR NY SESONG: ODDs nye midtstopper ser frem mot seriestart. Foto: Annika Byrde / NTB

27-åringen har ambisjonene klare.

– Dette laget ble jo nummer fem i fjor, etter en litt svak start på sesongen. Hvis vi klarer å være mer konsekvente i prestasjonene, så er det ingen grunn til at vi havner noe lavere på tabellen i år, avslutter Solholm Johansen.