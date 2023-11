– Det var dette vi advarte om

Norske fotballsupportere jobbet hardt for å få Norges Fotballforbund til å boikotte VM i Qatar. Nå rigger de seg til for et nytt slag.

Nå er norske supportere klare for en ny kamp.

En kamp som potensielt kan vare i ti år.

– Nå skal vi i hvert fall gravlegge argumentet om at folk har sagt ifra for sent. Dette bør ikke komme brått på noen, sier styreleder i Stabæk Support Bjørnar Posse Sandboe til TV 2.

Han var en av de mest markante stemmene da norske supportere forsøkte å få Norges Fotballforbund til å boikotte Qatar-VM.

Han mener forbundet nå må vise til de 26 tiltakene som ble bestemt i 2021, og hvordan de er blitt fulgt opp og hva status er nå.

– Men vi har en fotballpresident i Klaveness som gir et håp. Hun tør å si det ingen av hennes forgjengere turte å snakke om, sier Sandboe.

HÅP: Bjørnar Posse Sandboe mener Lise Klaveness gir håp om en bedre fremtid.

Tirsdag bekreftet Fifa at Saudi-Arabia er eneste søker til fotball-VM i 2034.



Det er de etter at Australia trakk seg fra prosessen.

Det betyr at Saudi-Arabia trolig vil bli tildelt mesterskapet når det deles ut under en Fifa-kongress i 2024.

– Jeg vil komme med en kjempestor oppfordring til supportere rundt i verden om at de bruker stemmen sin en gang til. Det trenger vi for å hindre ganske alvorlige menneskerettighetsbrudd.

Det sier politisk rådgiver i Amnesty International, Frank Conde Tangberg, til TV 2.

Det er kun litt over et år siden tidenes mest kontroversielle VM ble sparket i gang i Saudi-Arabias naboland Qatar.



Et VM som utløste en stor debatt om boikott i Norge og et stort fokus på menneskerettigheter over hele Europa.

En annen markant stemme i Qatar-debatten var talsperson for Norsk Supporterallianse Ole Kristian Sandvik (27).

– Jeg har ikke noen tro på at Fifa ikke gir mesterskapet til Saudi-Arabia, men det er fullt mulig å legge press på andre europeiske land, slik at også de reagerer, sier Sandvik.

KLAR FOR KAMP: Ole Kristian Sandvik er lite imponert over Fifa. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Spent på hva dem som var imot boikott mener nå

Norske fotballsupportere mobiliserte stort før Qatar-VM og sørget for at en stemmeavgivning avgjorde om Norge skulle boikotte mesterskapet.

Under forbundstinget i 2021 var boikottdebatten den desidert største saken.

Til tross for den store mobiliseringen som startet på grasrotnivå, endte det med kun 121 stemmer for boikott, mens 368 stemmeberettigede stemte nei til boikott.

– Jeg er litt spent på hva dem som var imot boikott av Qatar-VM mener nå. Det var de som mente at dialog var riktig vei, men enn så lenge har ikke dialog ført til noen resultater. Jeg er veldig spent på hvilke argumenter de har, sier Sandvik.

LEDEREN: Kronprins av Saudi-Arabia Mohammed Bin Salman har de siste årene skaffet seg mye makt. Foto: SAUDI ROYAL COURT

Det er også styreleder for Stabæk Support Bjørnar Posse Sandboe.

– Jeg mener de som jobbet og stemte for dialoglinjen sist har ansvaret med å komme med argumenter for at man skal forsøke det samme overfor Fifa og Saudi-Arabia. Vise til litt positiv utvikling i Fifa og Qatar, for eksempel. Så hardt som noen av dem kjempet for saken, bør det være en smal sak å finne noen gode poenger, sier Sandboe.

Roser Lise Klaveness og Ståle Solbakken

I 2017 etablerte Fifa et menneskerettighetsråd som etter hvert innførte regler og krav som går på mennekserettighetene i land som søker om å arrangere VM.

Disse reglene og kravene gjelder for nasjonene som har søkt om å være VM-arrangør fra 2026.

Derfor mener mange det er absurd at Fifa igjen har delt ut fotballens største begivenhet til et regime, hvor menneskerettighetsorganisasjoner ikke engang slipper inn.

Tidligere denne uken gikk både fotballpresident Lise Klaveness og landslagssjef Ståle Solbakken hardt ut mot Fifa.

TYDELIGE STEMMER: I motsetning til de fleste andre fotballforbund har Ståle Solbakken og Lise Klaveness gått ut mot den siste ukens nyheter. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– For oss er nok det viktigste nå at Norges Fotballforbund er veldig tydelig. Både Lise Klaveness og Ståle Solbakken har vært nettopp det. Nå må man forsøke å bygge allianser internasjonalt, få med nasjoner som Sverige, Danmark, England og Tyskland. Noe som er lettere sagt enn gjort, sier Sandvik og fortsetter:



– Så får man se om disse alliansene kan hindre at Saudi-Arabia får VM. De ødelegger fotballen sammen med en del andre diktaturer som driver med sportsvasking. Det var dette vi advarte om da vi jobbet for boikott av Qatar-VM, at Saudi-Arabia også ville få det.

Bjørnar Posse Sandboe håper også at NFF bruker sin påvirkningskraft i tiden fremover.

– Jeg håper det er et annet NFF som møter denne utviklingen. Klaveness og Solbakken har allerede vært ute og ytret seg tydelig kritisk til prosessen. Så får man se om det ligger mer enn ord bak, sier Sandboe og fortsetter:

– NFF har som organisasjon alt å bevise etter at de gikk svært langt for å vinne avstemningen om deltakelse i Qatar. Ingenting har blitt bedre siden da. Ikke i Qatar, og ikke i Fifa.

Ber regjeringen komme på banen



Leder av familie- og kulturkomiteen, Venstres Grunde Almeland, sier til NTB han er veldig skuffet over at Saudi-Arabia seiler opp som VM-arrangør.

– Den vakre sporten vi alle elsker blir nå et anerkjent middel som kan brukes til å skjule henrettelser, anti-skeiv politikk, overvåking av borgerne og menneskerettighetsbrudd. Det er intet mindre enn en krise for fotballen, Sier Almeland til NTB.

Ståle Solbakken, Ole Kristian Sandvik og Bjørnar Posse Sandboe mener alle at man må skape allianser med andre nasjoner.

Helst de største.

Det mener Venstre-politiker Almeland at regjeringen bør komme i gang med.

– Venstre mener at kulturministeren og regjeringen nå må være aktive og ta initiativ til et samarbeid mellom demokratiske land for å unngå at sportsvaskingsprosjektet til land som Qatar og Saudi-Arabia ødelegger sporten for all framtid, og slipper unna med grove brudd på menneskerettighetene, sier han til NTB.



KRISE: Grunde Almeland (V) ber regjeringen ta grep. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Styres av en kongefamilie som undertrykker sitt eget folk

Saudi-Arabia har de siste årene brukt utopiske summer på å sikre seg idrettsarrangementer og synlighet i andre land.

For få dager siden publiserte «Play the Game» en omfattende studie som viser hvordan Saudi-Arabia har jobbet målrettet for å fremme sitt eget rykte.

I studien avsløres det at Saudi-Arabia har over 300 sponsorater innen sport, hvor over 100 av dem er utenfor Saudi-Arabia.

– Saudi-Arabia har etter hvert blitt en stormakt i regionen, hvor myndighetene i veldig mange år blant annet har vært styrt ved hjelp av veldig strenge religiøse lover. Det er et land som har bygget sin rikdom på olje, samtidig som de har vært styrt av en kongefamilie som har undertrykket sitt eget folk.



ADVARER: Frank Conde Tangberg kjenner godt til forholdene i Saudi-Arabia. Foto: Amnesty International

Det sier Frank Conde Tangberg. I Amnesty International jobber han blant annet for at de grunnleggende menneskerettighetene skal være oppfylt for alle.

– Det finnes ikke ytringsfrihet, mens blant annet kvinner, LHBTIQ+-personer, religiøse minoriteter og migrantarbeidere blir diskriminert. Myndighetene har utøvd en utrolig streng sosial kontroll, sier Tangberg.

Kvinner lever blant annet under en vergeordning i Saudi-Arabia. Noe som betyr at faren, ektemannen eller en annen mann bestemmer over livenes deres, ifølge Amnesty.

VIL HA VM: King Abdullah Sports City stadion vil trolig bli brukt under et VM. Arenaen har tidligere huset den spanske supercup-finalen. Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

Slipper ikke inn i landet for å undersøke forholdene

Reporters Without Borders lager årlig en oversikt over pressefriheten i verdens land. Der scorer Saudi-Arabia ikke overraskende svært lavt.



Av 180 nasjoner er Saudi-Arabia plassert på 170. plass.



Men det er ikke bare mediene som har vanskeligheter med å rapportere fra landet.

For menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty International og Human Rights Watch er det bortimot umulig å få skildret hvordan menneskerettighetene til befolkningen er.

Qatar åpnet blant annet for at disse organisasjonene fikk reise inn i landet og drive etterforskning. De fikk også møte myndighetene for å diskutere situasjonen.

– I Saudi-Arabia er situasjonen en helt annen ... Vi får ikke komme inn, vi får heller ikke drive etterforskning. Det er også farlig å ta kontakt med saudiarabere, sier Tangberg.

STOR SATSING: Cristiano Ronaldo er en av superstjernene som nå spiller fotball i Saudi-Arabia. Foto: Al-Nassr FC / Reuters

Vil være ekstremt farlig for saudiarabere å snakke

For straffene kan være brutale for dem som snakker negativt om regimet.

Han håper Fifa virkelig gjør en god jobb i tiden fremover mot tildelingen av mesterskapet.

– Et fotball-VM som tildeles Saudi-Arabia er et høyrisikobud. Fifa har stilt noen menneskerettighetskrav, som de har forpliktet seg til å følge. Nå er det viktig at Fifa stiller knallharde krav og faktisk bruker makten de har til å sikre at disse kravene innfris, sier Tangberg og fortsetter.

– Det er ingen ytringsfrihet der. For at Fifa skal danne seg et bilde av situasjonen på bakken, må de konferere med berørte grupper. Men det er lite sannsynlig at berørte grupper tør å snakke ned et prestisjeprosjekt for myndighetene som fotball-VM, det vil være ekstremt farlig for dem.