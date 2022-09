– Det skuffet meg mest

TV 2s ekspert mener at Norges svakhet kom til syne. Ståle Solbakken og forsvarsklippen Leo Skiri Østigård er enige om hva som gikk galt.

Slovenia-Norge 2-1

– Vi så det som er svakheten i det norske laget på begge baklengsmålene. Først var det svakt levert av Norges stoppere, mener Jesper Mathisen.

Mot Slovenia, Norges første tap i denne runden av Nations League, måtte de klare seg uten Stefan Strandberg.

Forsvarssjefen var savnet, mener Mathisen.

– Det var veldig tydelig i den situasjonen (utligningsmålet). Og så er det rett og slett veldig svakt keeperspill av Nyland (ledermålet), er hans dom.

Tirsdag fra kl. 20.00: Se gruppefinalen mot Serbia på TV 2 Direkte og TV 2 Play.

Dette skuffet Solbakken mest

Landslagssjefen mener også at det skurret bakover i banen.

– Det er ikke ofte man taper denne kampen. Men de målene vi slipper inn er for dårlige, sier Ståle Solbakken, og viser til feil både av stoppere og back.

– Det andre målet skal sannsynligvis Ørjan klare å ta, følger han opp.

Det er imidlertid ikke baklengsmålene som ergrer Solbakken aller mest.

– Vi går oss bort med ballen altfor ofte. Så blir det «Hawaii». Da blir det enten til at vi scorer eller at de scorer, og da mangler vi roen. Vi har for mange ballmist, sier landslagssjefen.

– Hvis vi skal holde på den, må vi holde den på deres halvdel. Vi mangler roen i den perioden. Det var det som skuffet meg mest, fortsetter han.

Det må trolig rettes på til tirsdagens gruppefinale mot Serbia.

Lørdag kveld ble Sverige straffet nådeløst av superspissen Aleksandar Mitrovic, som scoret hat trick mot söta bror:

– Litt dumme

Noe av ansvaret med å stoppe ham får Leo Skiri Østigård, som er enig i sjefens dom om hva som gikk galt mot Slovenia.

– Vi blir litt dumme, kan du si. Vi tar alle kontringer og roer det ikke helt nei. Det blir veldig «Hawaii-fotball», istemmer han.

NEDBRUTT: Leo Skiri Østigård var en slagen mann etter tapet mot Slovenia. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Den ferske Napoli-stopperen tar selvkritikk for Slovenias utligningsmål.

– Jeg blir litt sen, og så bør jeg bare følge løpet enda tettere. Det er én plass han kan spille, og det er mellom meg og Ørjan. Det er ikke godt nok ikke å avverge den, slår han fast.

Tar selvkritikk

Østigård avviser at forsvarsproblemene som oppstod skyldtes at han har spilt lite sammen med Andreas Hanche-Olsen.

22-åringen, som har vakt stor oppsikt med sin timing offensivt i banen, kom til flere gode sjanser. Han tar også selvkritikk for at det ikke ble nettsus.

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, egentlig. Jeg vet at jeg kommer til sjanser, men er tydeligvis ikke god nok til å sette dem i mål. Det er ekstremt skuffende.

– Jeg får bare takke meg selv og jobbe på videre. Det er jævlig frustrerende, fortsetter Østigård.

Og den gangen han satte ballen i mål, ble det annullert.

– Jeg synes det er litt småbillig. Det er litt kontakt, men det er begge veier. Det kan bli frispark, og kan ikke bli frispark, mener åndalsnesingen.

Se og døm selv her:

Tirsdag fra kl. 20.00: Se gruppefinalen mot Serbia på TV 2 Direkte og TV 2 Play.