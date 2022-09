Det norske Champions League-fenomenet ble straffet av NFF

Supertalentets fravær, som særlig har fått oppmerksomhet etter scoringen hans mot Porto tirsdag kveld, skyldes en uenighet som oppstod mellom Norges Fotballforbund (NFF) og Club Brugge i sommer.

Våren 2021 tok Langhus-gutten Eliteserien med storm da han herjet for Stabæk som 15-åring. Allerede i fjor sommer ble han solgt til belgiske Club Brugge for rundt 30 millioner kroner.

På slutten av den belgiske sesongen i fjor hadde han derfor holdt det gående i halvannet år uten en lengre ferie.

Derfor meldte Club Brugge på vegne av spilleren forfall til G18-landslagssamlingen i juni, der Norge skulle delta i turneringen Lisboa International i Portugal.

Den bestod av tre kamper mot Tsjekkia (10. juni), Portugal (12. juni) og Sør-Korea (14. juni).

Truet med utestengelse

Nusas forfall falt ikke i god jord hos G18-landslagstrener Luís Pimenta.

TV 2 er kjent med at NFF sendte en formell henvendelse til Club Brugge der de ga uttrykk for at de mente forfallet var uberettiget.

I henvendelsen foreslo NFF at Nusa heller kunne begynne sesongoppkjøringen med Club Brugge en uke senere for å få ferien han ønsket, men at de holdt fast ved at spilleren måtte stille til landslagssamling.

Dersom spilleren ikke stilte, opplyste NFF, ville han bli straffet med å bli gjort utilgjengelig til den neste landslagssamlingen.

G18-landslagstroppen ble offentliggjort på NFFs hjemmesider 25. mai. Da var Nusas navn med i troppen. Seks dager senere ble den oppdatert med «forfall 31. mai» ved siden av Brugge-spillerens navn.

Unggutten var ikke med på samlingen i Portugal og stilte sammen med resten av lagkameratene i Club Brugge da sesongoppkjøringen startet i begynnelsen av juli.

Tirsdag i forrige uke offentliggjorde NFF troppen til G18-landslaget som skal møte Island og Sverige i en turnering i Sverige i perioden 21.-27. september.

Antonio Nusa var ikke med i troppen.

– Ser alltid fram til neste samling

I pressemeldingen om uttaket fortalte trener Luís Pimenta at G18-landslaget over de syv samlingene med spillergruppen hadde fokusert på følgende:

– Å samle en gruppe som fremstiller våre verdier i alle situasjoner. Og den delen kan vi oppsummere på en måte: hele støtteapparat og spillergruppen ser alltid fram til neste samling, vi har blitt skikkelig glade i hverandre og trives godt sammen. Slik blir det også lettere å vinne kamper.

Nusas navn ble ikke nevnt i pressemeldingen.

Det kunne vært fordi han skulle tas ut på U21-landslaget til Leif Gunnar Smerud, som ble offentliggjort mandag, men Brugge-fenomenet var heller ikke i den troppen.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med G18-landslagstrener Pimenta, U21-landslagstrener Smerud og seksjonsleder for aldersbestemte landslag Heidi Støre.

Smerud sier han ikke kjenner til vurderingene som er gjort rundt Nusa fordi han foreløpig ikke har vært med på U21-landslaget. De to andre har ikke besvart TV 2s henvendelser.

TV 2 har vært i kontakt med Roel Vaeyens, som var sportsdirektør i Club Brugge da dialogen med NFF pågikk i mai, men han ønsker ikke å kommentere saken.

– Det er en sak mellom Antonio og det norske fotballforbundet, sier belgieren.

Nusas agent Atta Aneke sier til TV 2 at han ikke ønsker å kommentere spillerens fravær fra det siste landslagsuttaket. Han henviser til NFF og Club Brugge.

Nusa er spilleberettiget for det nigerianske landslaget også, men har så langt kledd seg i rødt, hvitt og blått. Han har representert Norge to ganger på G16-nivå og tre på G18-nivå.

Så lenge han ikke har representert Norge i en offisiell kamp på seniornivå, står han fritt til å bytte landslag.