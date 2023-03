TIDLIGERE LANDSLAGSSTJERNE: Stig Inge Bjørnebye spilte 75 landskamper for det norske fotballandslaget. Foto: Ole Martin Wold

Etter å ha slått storheter som England, Italia og Nederland var forventningene til «Drillos» enorme før VM i 1994.

For første gang siden 1938 var Norge med i et fotball-VM.

Seier over Mexico i åpningskampen økte forventningene betraktelig.

Men intense treninger i solsteiken og amatørmessige valg utenfor banen, skulle vise seg å gjøre mesterskapet til en stor fiasko for det norske landslaget.

– Jeg tror de fleste gledet seg veldig til VM i 1994, men da kampen mot Irland var ferdig, da tror jeg de fleste var lei, sier Kjetil Rekdal.

– Det er det mest amatørmessige som har skjedd i norsk idrettshistorie på toppnivå, sier tidligere landslagsspiller, Stig Inge Bjørnebye, i TV 2s dokumentarserie «Våre Beste Menn».

INNHODSRIK KARRIERE: Stig Inge Bjørnebye spilte for klubber som Liverpool, Blackburn og Rosenborg i løpet av sin karriere. Nå jobber han som sportssjef i den danske klubben AGF. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Mest famøse jeg har vært med på i karrieren

Hendelsen Bjørnebye refererer til var det landslagstroppen ble satt til å gjøre dagen etter seieren over Mexico.

Ideelt sett burde nok dagen blitt brukt til restitusjon og fokus inn mot Italia-kampen som kun var tre dager unna.

– Så havner vi på ambassaden hvor vi skal være blide og snille gutter. Vi skal hilse på ambassadører og stå rett opp og ned i flere timer, mens vi spiser kanapeer, sier daværende lege på landslaget Trygve Kase.

– Det var en dag vi burde ligget i sengen og restituert, sier Frode Grodås.

Stig Inge Bjørnebye ser tilbake på dagen med skrekk og gru.

– Det er det mest famøse jeg har vært med på i hele karrieren. I den luftfuktigheten brukte vi x antall timer i en bakhage, hvor vi stod og hørte på forsvarssjef Jørgen Kosmo snakke om pingvin-raketter. Det var et mareritt. Vi stod og så på hverandre og tenkte hva gjør vi her? Sier Bjørnebye.

VM: Stig Inge Bjørnebye her i duell med den meksikanske fotballhelten Hugo Sanchez. Foto: Alain Gadoffre / BILDBYRÅN

– Det var ikke Drillos styrke

Mot Italia i gruppespillets andre kamp var det lett å se at de norske spillerne ikke var der de burde vært.

Selv etter at Italia fikk keeperen deres utvist kjørte de over det norske landslaget.

– At landslaget var redusert til kamp to, det er helt sikkert, sier tidligere landslagslege Trygve Kase.

Norge tapte kampen og måtte dermed ut i skjebnekamp mot Irland.

TAP: Erik Thorstvedt fortviler etter at Norge tapte mot Italia. Foto: Eric Renard / BILDBYRÅN

– Det er da jeg gjerne skulle ha unngått ambassadebesøk, tennisturneringer og alt det andre amatørmessige som tapper energi, sier Bjørnebye i TV 2s dokumentar.

Samtidig som Norges kamp ble spilt skulle Italia møte Mexico.

Norges støtteapparat bestemte seg for at man ikke skulle ta hensyn til den kampen. For om Norge gjorde jobben og slo Irland, ville de være sikret plass i sluttspillet.

VIKTIG KAMP: Gøran Sørloth setter inn en takling på Irlands Roy Keane. Foto: Tor Richardsen

Dermed var det ingen av de norske spillerne som visste hva stillingen i den andre kampen var. Det hjalp heller ikke at Egil Olsen stod fast til systemet sitt.

Det betydde at spillerne ute på banen ikke visste at de måtte vinne da kampen gikk mot slutt.

– Det kom ikke én beskjed de siste minuttene. Det var ikke Drillos styrke å gjøre de store grepene underveis i kampen, sier Rune Bratseth.

FRA GLEDESRUS TIL FIASKO: Egil Olsen og Rune Bratseth jubler i Polen etter å ha sikret seg VM-billett i 1993. Foto: Bjørn Sigurdsøn

I TV 2s dokumentar innrømmer Drillo at han nok var litt for fastlåst i sine gamle vaner.

– Det er mulig at jeg var litt sidrumpet og ikke tok enda større sjanser. Jeg er gjerne med på litt faglig selvkritikk på at vi ikke risikerte litt mer på slutten i kampen mot Irland, sier Drillo.

Også folk i støtteapparatet reagerte på hvorfor landslagssjefen ikke tok noen grep.

– Det ble ikke gjort noen korreksjoner der og da, det synes jeg var ille. Hvis Drillo hører dette blir han nok sur, sier Kase.

– Han kan omtrent like mye om fotball som jeg kan om medisin. Trygve, du er flink på medisin og skader, men hold deg unna fotballen, sier Drillo og ler etter å ha blitt konfrontert med legens utsagn.

Bergen 20220419. Egil Drillo Olsen under førpremiere på filmen Alt for Norge på Bergen kino. Foto: Marit Hommedal / NTB Foto: Marit Hommedal

Da dommeren blåste av kampen visste ikke spillerne ute på banen om de var videre eller ute av verdensmesterskapet.

– Jeg husker Rune Bratseth fikk sjokk etter kampen da jeg sa vi ikke var videre. Han trodde vi var videre, sier Fjørtoft.

Norges VM-tropp i 1994: Keepere: Erik Thorstvedt (Tottenham), Frode Grodås (Lillestrøm) og Ola By Rise (Rosenborg). Forsvar: Gunnar Halle (Oldham), Erland Johnsen (Chelsea), Rune Bratseth (Werder Bremen), Stig Inge Bjørnebye (Liverpool), Roger Nilsen (Sheffield United), Karl-Petter Løken (Rosenborg), Dan Eggen (Brøndby) og Henning Berg (Blackburn). Midtbane: Erik Mykland (Start), Øyvind Leonhardsen (Rosenborg), Kjetil Rekdal (Lierse), Alfie Haaland (Nottingham Forest), Roar Strand (Rosenborg) og Lars Bohinen (Nottingham Forest). Angrep: Jostein Flo (Sheffield United), Jan Åge Fjørtoft (Swindon), Jahn Ivar Jakobsen (Lierse), Gøran Sørloth (Bursaspor) og Sigurd Rushfeldt (Tromsø).

Det ble det siste Rune Bratseth gjorde på det norske landslaget.

– Jeg felte en tåre i bussen der. Nå var det over, nå var det virkelig over, sier Bratseth om exiten som ble hans siste landskamp.