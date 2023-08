Ranheim – Kongsvinger 1-4

Fredrikstad – Bryne 2-1

Med en solid prestasjon og 4-1-seier mot Ranheim er Kongsvinger tilbake på seierssporet.



Etter en rekke på fire strake seirer, sto opprykksrival Kongsvinger bokført med én uavgjort og ett tap før oppgjøret i Trøndelag. Dermed trengte de rødkledde tre poeng for å holde tritt med Fredrikstad på toppen av tabellen.



– Gode lag slår gjerne tilbake igjen. Det gjorde vi i dag. Jeg var litt usikker da vi tapte den første kampen etter ferien, men i dag var vi tidvis veldig gode, sier Vegard Hansen til TV 2.

Ekspertene ser ikke bort fra at Kongsvinger kan gå hele veien denne høsten.

– De har en god og bred tropp, og har en meget god trener som har vært i Eliteserien i mange år og vet hva som skal til. Jeg synes det lukter litt Eliteserien over Kongsvinger, sier Kasper Kvello, fotballkommentator og TikToker, i TV 2s Målfest-studio.

Yaw Amankwah stemmer i:

– Så har du utholdenhetsaspektet. De har skrytt over hvor godt trent de har, og hvor hardt de har trent med sin nye hovedsponsor Mapei, som har satt dem gjennom et nytt regime.

– Jeg vil tro at utover høsten, når det er naturlig at folk får slitne bein, at de kan få enda bedre betalt for det fysiske grunnlaget, sier Amankwah.



Martin Andersen åpnet scoringsballet for Kongsvinger med en markkryper, før Ludvig Langrekken doblet gjestenes ledelse i enden av et flott angrep.

Etter sidebyttet reduserte vertene, men to sene nettkjenninger trygget tre Kongsvinger-poeng med 4-1-seier.



Kongsvinger ligger på andreplass på tabellen, ett poeng bak Fredrikstad.

Fredrikstad lå under – nysigneringen Sørløkk ble helten



Med seier over Bryne er ligaleder Fredrikstad fortsatt ubeseiret i OBOS-ligaen denne sesongen.

På spørsmål fra TV 2 om hva østfoldingene tenker om opprykkskampen, er svaret klart.

– Det er først og fremst dere som snakker om opprykk, men man skjønner jo at det er en del av gamet og forventningene. Det må vi tåle, sier tomålsscorer og FFKs nysignering Sondre Sørløkk.

Han fortsetter:

– Så er det opp til oss å holde beina godt plantet på jorda og gjøre alt riktig for å være så godt forberedt som mulig.

SØRLYKKE: Sondre Sørløkk har fått en meget god start i sin nye klubb Fredrikstad. Foto: TV 2 Play

Bryne, som ligger på en tolvteplass på tabellen, sjokkerte og tok ledelsen ved Pål Aamodt etter 49 minutter, men så snudde hjemmelaget kampen.

I sin andre kamp for Fredrikstad scoret Sørløkk begge målene i 2-1-seieren.

– Det er helt sinnssykt, sier målscoreren til TV 2.

Han utdyper:

– Jeg hadde ikke kunne sett for meg å være en del av dette så fort, og å bidra så bra med en gang.

Først gjorde 26-åringen nesten alt selv da han satte inn utligningen etter 62 minutter. Så headet samme mann inn 2-1 seks minutter senere.

Hentet poengkonge

26-åringen ble hentet fra Ull/Kisa i juli, og har tidligere nærmere 100 kamper i både OBOS-ligaen og Eliteserien for henholdsvis Ull/Kisa og Ranheim.

– Jeg har følt meg klar for steget her, og det å få være en del av forhåpentligvis en fin reise ser jeg frem til, sier Sørløkk.

Han forteller at det er et stort steg opp i karrieren.

– Det er en litt annen forventning og entusiasme rundt klubben. Som fotballspiller er det det man vil ha også.

Forrige sesong scoret den offensive spilleren hele 21 mål og 14 målgivende pasninger for laget fra Jessheim.

– Han er ganske målfarlig, så han komplementerer vår spillergruppe godt. Vi er ganske fornøyd med at han gikk til oss, sier FFK-trener Mikkjal Thomassen.

Neste kamp for Fredrikstad er borte mot KFUM Oslo, mens Bryne møter Hødd. Ranheim spiller borte mot Mjøndalen, mens Kongsvinger får besøk fra Åsane.

Alle kampene spilles søndag kl. 17 og sendes på TV 2 Play!