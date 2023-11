– Det er få ganger i livet man opplever noe så stort som å få spille en cupfinale.



Mimmi Löfwenius Veum smiler bredt i garderoben etter en eventyrlig sesong. Etter sommerens overgang fra LSK Kvinner til Vålerenga, har karrieren virkelig skutt fart.

Landslagsdebut for Norge, seriemester og klar for cupfinale med Vålerenga. At det skulle se slik ut var ikke gitt for et drøyt år siden.

– Det har vært over all forventning. Da jeg tok korsbåndet på Marbella i fjor så gikk tankene. Jeg var 28 år gammel, hatt allerede flere skader, graviditeter, og det ene og det andre. Det var veldig mørkt en periode, sier Löfwenius Veum og tilføyer:



– Denne sesongen har vært mer fantastisk enn jeg noen gang kunne forestilt meg. Jeg har ikke klart å fordøye det helt ennå. Det blir godt med en ferie etter hvert så man får fordøyd alt.



FINALEKLAR: Löfwenius Veum er klar for et skikkelig punktum på sesongen. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Fokuset er å gi full jævla gass

Nå skal 29-åringen ut på Ullevaal og spille cupfinale med sine lagvenninner mot tabelltoer Rosenborg.

– Det kribler i hele kroppen. Jeg får masse energi av jentene, så jeg tror vi alle er på samme plan. Vi er ekstremt klare.



– Det blir en tøff kamp for begge lagene. Det er to lag som har lyst til å angripe, så det kommer til å avgjøres i begge bokser. Så lenge vi gjør det vi skal så kommer vi til å gå seirende ut av det, sier den offensive 29-åringen.



Innstillingen inn mot kampen er tydelig for Vålerengas angrepsspiller.

– Når man spiller fotball så er det jo det beste man vet. Jeg liker å bare kjøre på. Vi må fokusere på de rette tingene, samtidig som man skal senke skuldrene og nyte øyeblikket. Fokuset er å gå inn i kampen og gi full jævla gass, sier Veum.



I FORM: Mimmi Löfwenius Veum har tatt store steg denne høsten i Vålerenga. Foto: Lise Åserud

– Får god betaling for valgene jeg har tatt

Angrepsspillerens fantastiske sesong ble kronet med landslagsdebut for Norge. Øyeblikket ble svært emosjonelt for den hardtarbeidende Vålerenga-spilleren.

– Det var ekstremt stort. Jeg har jobbet for å spille for landslaget i mange år. Jeg føler man får god betaling for alle valgene man har tatt, og alle folkene man har hatt rundt seg. Jeg gleder meg til enda mer, konstaterer Löfwenius Veum.



Lørdagens cupfinale mellom Vålerenga og Rosenborg har avspark 16:15 på Ullevaal.