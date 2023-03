TV 2s fotballekspert, Erik Thorstvedt, mener at Tottenham bør gå videre i Champions League, men tror ny kontrakt med Harry Kane henger i en tynn tråd.

PÅ VEI BORT? Harry Kane har ett år igjen av kontrakten, Erik Thorstvedt har ikke tro på at han blir værende. Foto: MARCO BERTORELLO

Kampen ser du på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play fra klokken 20.00 i kveld.

– Jeg tror Tottenham går videre, men er overhode ikke overbevist, sier tidligere Tottenham-keeper og TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt til TV 2.

Onsdag er det klart for returoppgjøret i åttedelsfinalen i Champions League mellom Tottenham og Milan. Den første kampen endte 1-0 til Milan på San Siro.

Etter tapet mot Sheffield United i FA-cupen tidligere i mars, er mesterligaen den siste muligheten for sølvtøy til London-laget.

– Om de skulle ryke ut, kommer det til å bli giftig, det kan bli stygt, sier Thorstvedt.

IKKE OVERBEVIST: TV 2s fotballekspert, Erik Thorstvedt, mener at Tottenham burde klare å ta seg videre til kvartfinale i Champions League, men han er ikke overbevist. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Pissa vekk en unik mulighet

Han forteller at det er dårlig stemning blant fansen etter FA-cup-tapet for Sheffield United.

– De pissa vekk en unik mulighet. Hadde de vunnet mot Sheffield, hadde de møtt Blackburn på hjemmebane i kvartfinalen. Fansen er forbanna, det har en verdi å vinne pokal en gang i blant, sier TV 2s fotballekspert.

Tottenham har i følge Thorstvedt prioritert å gjøre det bra i Chamions League.

– De har gått «all inn» i Champions League og sparte spillere til FA-cupen. Da de var tilbake med toppet lag mot Wolverhampton i ligaen, taper de den også.

Tynnslitt tillit til Conte

I tillegg til dårlige resultater er også fansen usikre på hva som skjer på trenersiden. Tottenhams trener Antonio Conte har ikke vært på sidelinjen i ligaen siden 1-4-tapet mot Leicester. Han var også med til første møte med Milan.

– Han er nominert til månedens trener for februar, det må være tidenes vits, sier Thorstvedt.

IKKE VÆRT TILSTEDE: Antonio Conte har ikke ledet Tottenham siden 1-0 tapte til Milan. Foto: Nderim Kaceli / ipa-agency.net

Årsaken til fraværet er en galleblæreoperasjon.

– Han kom tilbake etter operasjonen, men mente han kom tilbake for tidlig. Etter Milan kampen ble han værende i Italia for å være med familien. Det høres i grunn greit nok ut.

Likevel mener Thorstvedt at dette sender ut dårlige signaler til supporterne.

– Dette bygger opp om inntrykket av at han er på vei ut. Kontrakten hans går ut til sommeren og det har ikke vært noe snakk om å forlenge. Han har tynnslitt tillit hos fansen, sier han.

Under Tottenhams pressekonferanse dagen før kampen var hovedfokuset rundt helsetilstanden til Conte. Der takket han spillerne og de andre i støtteapparatet til Tottenham for hjelpen i tiden han var borte.

– Jeg har prøvd å være med over video, men å være tilstede er selvsagt det beste. Det har ikke vært lett for spillerne, sier han.

Conte kom tilbake til London søndag og er klar for å lede laget ut på Tottenham Hotspur stadium onsdag. Han innrømmer at han gjerne skulle vært tilbake tidligere, men måtte høre på legene.

– Jeg ville komme tilbake etter kampen mot Sheffield United, men legene sa nei. Jeg har nok undervurdert påkjenninga etter en slik operasjon og overvurdert kroppen min. Nå er jeg tilbake, føler meg i god form og har mye energi jeg vil skal smitte over på spillerne, sier han.

Han tror ikke presset fra kampen vil gjøre helsetilstanden verre.

– Vi lever for slike typer kamper. Når presset går opp betyr det at nivået også er høgere. No har vi muligheten til å slå Milan og gå videre til neste runde. Jeg ønsker å vinne mesterligaen, sier Conte.

TILBAKE: Antonio Conte kom tilbake til London søndag. Her fra treningsfeltet til Tottenham dagen før returoppgjøret mot Milan. Foto: Zac Goodwin

Tror Kane kan forsvinne

Thorstvedt ser også mørkt på om Tottenham skal klare å holde på superspiss Harry Kane (29), som har ett år igjen av kontrakten.

– Jeg tipper at han komme til å forsvinne uansett om de kvalifiserer seg til Champions League eller ikke. De vinner jo ingenting.

Thorstvedt forteller også at flere vil ha tilbake Mauricio Pochettino, som var trener fra 2014-2019.

– Da får vi god fotball. Vi har hatt trenere som Conte og Mourinho som skulle innføre vinnermentalitet, men har skapt dårlig fotball. Og heller ikke vunnet noe. De romantiske ønsker å få et lag som speler bra, det er det som er DNA-et vårt.

Kampen ser du på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play fra klokken 20.00 i kveld.