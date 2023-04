– Det har vært deilig å kunne legge bort alle nerver

IBIZA (TV 2): Landslagspausen ble lenger enn hun kanskje hadde planlagt, men et fire måneders påtvunget avbrekk fra all fotball kan ha vært en skjult velsignelse for Caroline Graham Hansen (28).

28-åringen har akkurat gjennomført sin andre treningsøkt med landslaget i solskinnet på den spanske ferieøya Ibiza, hvor Norge lader opp til privatlandskampen mot Spania torsdag.

– Det er fint. Fint vær og en fin gjeng, så da er det deilig å være tilbake, sier Graham Hansen når hun møter TV 2.

Det er første gang hun ikler seg landslagsantrekket juli 2022.

Caroline Graham Hansen under tirsdagens treningsøkt på Ibiza. Foto: Christina Paulos Syversen / TV 2

Rundt åtte måneder har gått siden Barcelona-spilleren annonserte at hun trengte en pause fra landslagsspill på ubestemt tid.

En lang sesong med klubblaget Barcelona, hjerteproblemer og skader etterfulgt av et fiaskomesterskap med Norge i EM gjorde at 28-åringen kjente at det var på tide å trekke i håndbrekket.

Hodet var utslitt. Det samme var kroppen. Nå skulle hun ta noen måneder pause for å finne tilbake igjen til seg selv og fotballgleden.

– Hvorfor er du tilbake igjen nå?

– Det er jo først og fremst fordi jeg er skadefri. Det var jo en dobbelt dårlig kombinasjon å bli skadet rett etter at jeg tok pausen, svarer Graham Hansen.

For i slutten av oktober smalt det såpass kraftig i muskulaturen bak i det ene låret at 28-åringen ble satt på sidelinjen i over fire måneder med en skade.

– Sånn sett så jeg hadde ikke vært tilbake (på landslaget, journ. anm) noe før uansett. Den pausen ble sånn sett lenger enn det den kanskje hadde litt hvis jeg ikke ble skadet, forteller hun.

Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Det som bare skulle være en landslagspause, ble dermed en total fotballpause.

Men skaden kan ha vist seg å ha vært hell i uhell for Barcelona-spilleren.

– Helt ærlig, så har jeg skrudd helt av. Jeg har ikke hatt noe særlig forhold til om kamper går bra eller dårlig. Hvis jeg ser på kamp, så gjør jeg det for å kose meg, forteller hun.

– Det har vært deilig å kunne legge alle nerver helt bort. Det tror jeg var viktig for å klare å bygge motivasjon og overskudd til å gjøre jobben som kreves. Få tilbake gleden og kjenne på at man har lyst til å spille fotball igjen.

Det er rundt en måned siden hun gjorde comeback på banen for klubblaget – det kronet hun like gjerne med hat trick i første kamp.

– Jeg tror formen er ganske bra. Det har vært en fin måned å spille seg i gang igjen. Det har vært deilig, sier hun og smiler.

Norge møter Spania til privatlandskamp torsdag 6. april klokken 18.00. Kampen ser du på NRK.