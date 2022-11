– Det finnes lite i verden som kan måle seg med dette

Søndag 20.15: Se Real Betis - Sevilla på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play!

– Vi er ekstremt heldige som får lov til å oppleve denne stemningen, sier Real Betis' Borja Iglesias til TV 2.

– Det finnes ikke mange steder som dette og hvis du legger til det et derby skaper av stemning – det finnes ingenting nasjonalt og veldig lite i verden som kan måle seg.

Iglesias snakker om det som skal skje på Estádio Benito Villamarín søndag kveld: Det 138. møtet mellom by- og erkerivalene Real Betis og Sevilla.

– Jeg er sikker på at det blir en magisk stemning, sier Betis-spissen.

Det skal heller ikke stå på stemning når fansen varmes opp på Real Betis storstue.

Sjekk det utrolige showet:

– Det som er synd er at vi får jo ikke sett det selv, sier Iglesias om de spektakulære showene.

– Vi må se det på video etterpå, men det er virkelig vakkert.

Vil motbevise tabellen

Historisk er det Sevilla som har hatt overtaket i byderbyene mellom rivalene.

Av de 137 byderbyene som er spilt, har Sevilla vunnet 65 av oppgjørene, Betis 40 og 32 har endt uavgjort.

Men når Andalucía-rivalene møtes har tabellsituasjon og form lite å si.

– Vi vet at derbyene er noe annerledes. De er helt spesielle, sier Jesús Navas til TV 2.

– Det er de samme følelsene, den samme interesse. Ingenting utenfor kan endre dette, legger Betis-legenden Joaquín Sánchez til.

41-åringen har fått oppleve både de gode og dårlige sidene ved det betente byderbyet:

Kampen stoppet etter skandalescener

Men det sportslige styrkeforholdet har nærmest blitt snudd på hodet det siste året.

Mens Betis innehar 4. plassen og en stor mulighet for Champions League denne sesongen, ligger Sevilla på nedrykssplass.

– Det har vært en tøff tid å være Sevilla-spiller, men vi vil gjerne bevise at det ikke er så stor forskjell på lagene som tabellen tilsier, sier Thomas Delaney til TV 2.

Trener Julen Lopetegui fikk sparken i starten av oktober etter en svak start på sesongen og inn kom Jorge Sampaoli for å få Sevilla-skuta på rett kjøl – enn så lenge uten voldsomme resultater.

– Det har vært vanskelig for dem i år, men de har en sterk tropp og jeg er sikker på at de kommer til å gjøre det vanskelig for oss på søndag, sier Iglesias.

– Det er de færreste av derbyene jeg har spilt her som ikke har vært jevne. Det tror jeg også denne blir, legger danske Delaney til, som har vært i Sevilla siden starten av 2021.

– Har vært vant til å lide

Samtidig de flyr høyt i Betis-delen av Andalucía og drømmer om Champions League-spill neste sesong.

Den type opplevelser har vært sjelden kost hos de grønn- og hvitkledde.

– Å være Betis-supporter er noe helt spesielt, sier fiolinist- og Betis-fan Alejandro Ortega til TV 2.



Real Betis-fan og fiolinist Alejandro Ortega skal opptre på Benito Villamarin før Sevilla-derbyet søndag. Foto: Rudi Jakobsen/TV 2

– Vi har vært vant til å lide – for som Betis-fan lider man mye – men når laget ditt begynner å gjøre det så bra, så er det helt utrolig.

Han skal selv på Benito Villamarín søndag kveld for å opptre på gressmatten før kamp og har store forhåpninger til det han skal se i oppgjøret.

– Man gleder seg så mye til disse kampene. Du står opp med en forventning i kroppen og et håp om at du skal vinne over erkerivalen og at alt går din vei, sier 22-åringen.