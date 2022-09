36-åringen stilte tålmodig opp for alle de norske mediene i Malmö etter at Branns drøm om Champions League ble nådeløst knust onsdag kveld.

Harder ble til slutt pisket ut i spillerbussen av medieansvarlig Metter Hammersland der skuffede spillere satt og ventet på å returnere til hotellet.

– Det er kvaliteten. De har noen øyeblikk i angrep der de viser stor kvalitet, mens for oss... På en annen dag kunne vi vunnet denne kampen, sier Brann-sjefen til TV 2.

Han mener det var små detaljer som skilte den svenske og norske mesteren i kampen om en plass i Champions Leagues gruppespill.

Harder måtte trøste sønderknuste spillere etter at drømmen om Champions League ble knust for Brann. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Men han – og spillerne – ser at dette er et nivå Brann kan håndtere.

– Det er vel derfor det gjør ekstra vondt. Fordi vi kunne vunnet her. Vi hadde hundre prosent muligheten til å ta dette, sier 36-åringen.

Han mener Brann hadde Rosengård opp mot veggen i den første omgangen – at svenskene hang i tauene og at bergenserne svingte for knockout.

– Men vi traff aldri. De reiste seg, ristet det av seg, stakk oss tilbake og da var det over, sier han.

Han beskriver det som at luften gikk ut av ballongen da Sofie Bredgaard smalt inn 1-0 fem minutter etter pause. Spillerne mistet fokus og Rosengård straffet dem for det.

– Men det er noe vi må lære av og spillerne må lære. Når vi har overtaket, må vi drepe kampen.

Men den newzealandske sportssjefen og treneren er stolt. Han mener Brann viste seg fra en god side i Malmö.

Maria Brochmann (bak til høyre), Lisa Naalsund og Nora Eide Lie etter kampslutt onsdag kveld. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

– Jeg ser på glasset som halvfullt. Det var alt i alt en veldig god prestasjon, selv om resultat ikke gikk vår vei, sier han.

– Kunne du og dere gjort noe annerledes i dag?

Harder tenker seg om.

– Potensielt kunne vi det, men det er ikke noe vi kan reflektere over nå. Det er altfor mange ting rundt denne kampen som påvirker, svarer han.

– Men mitt umiddelbare svar er nei. Strukturen vår var god, vi dominerte i første omgang - særlig sammenlignet med hvordan vi så ut på Brann stadion. Vi lærte mye av forrige uke og gjorde en fantastisk jobb, men det gikk ikke for oss i dag.