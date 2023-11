– Det er krise

SAMLINGSSTED: Bohemen er et viktig møtested for Vålerenga-supporterne. Foto: Jonas Olsson / TV 2

Vi tok tempen på lokalmiljøet i Vålerengas gater.

– Det er alvorlig, det her ser ikke lyst ut.



– Det er direkte elendig det dem har drevet med i Vålerenga.



– Det er bare flaut.



– Styret, ledelsen og spillerne bør ta en prat.



Reaksjonene er mange, og tydelige.

Etter det niende hjemmetapet for sesongen har nedrykksspøkelset for alvor lagt seg over Vålerenga.

Situasjonen preger alle med et kongeblått hjerte.

Gjennom gatene på Vålerenga er det rolig og folketomt denne formiddagen.

Barene og samlingsstedene har ikke åpnet enda.

Vålerenga-flagg og vimpler henger fortsatt ute på husveggene.

OSLOS STOLTHET: Vålerenga-flagget henger høyt i lokalmiljøet. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Resultatene og situasjonen er ikke all verdens å flagre for.

Utenfor Galgeberg Corner møter TV 2 en Vålerenga-patriot med klare meninger om klubben i sitt hjerte.

– Det her er flaut. 9 tap på hjemmebane. Det er ikke mye å skryte av.



TYDELIG: Vålerengas patrioter har mye på hjertet om klubbens situasjon. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Frustrasjonen er til å ta og føle på.

– De hadde ikke behøvd å være i den situasjonen med den stallen de har. Spillerne må begynne å blø for klubben. Det er kanskje et nedrykk som skal til. De trenger å lære litt og få rydda opp i søpla si.



Ute i snøføyka denne formiddagen utdyper han videre.

– Vålerenga kunne beholdt Fagermo som trener og brukt de fem millionene på nye spillere istedenfor på Geir Bakke, for han har ikke fått til noen ting. Det er helt utrolig at det går an.



– Det har vært uro i Vålerenga i lang tid

TV 2 beveget seg videre mot de lokale bilverkstedene på Helsfyr. Hurtigruta Carglass er en stolt samarbeidspartner av Vålerenga. Miljøet på verkstedet preges av klubbens situasjon.

– Nå er det krise i Vålerenga. Det har vært uro i Vålerenga i lang tid.



HÅPER PÅ BEDRING: Samarbeidspartneren Hurtigruta Carglass krysser fingrene for en positiv sesongavslutning. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

På verkstedet er det naturligvis følelser for klubben.

– Det er veldig leit at en storklubb som Vålerenga sliter så fælt om dagen.



Jeg håper inderlig for Oslos stolthet at de klarer seg Vålerengas samarbeidspartner, Hurtigruta Carglass

På Hasle Torg samles folk på kafeene. Vi kom i kontakt med Lars Petterson. Han omtaler hele situasjonen som trist.

– Det er bare trist at ikke Oslo har et Eliteserie-lag som kjemper i toppen. Man kan i verste fall risikere å møte Lyn på nivå to neste år. Det er ikke mange som hadde sett for seg det.



HOLDER SEG UNNA: Lars Pettersen synes det som foregår i Vålerenga er trist. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Petterson omtaler seg selv som en medgangssupporter som sliter med å finne motivasjon til å reise på kamp i disse Vålerenga-tider.

– Intility fylles jo mer opp hvis det er et godt lag og noe å se på. Nå holder jeg meg egentlig unna. Det er ikke noe å se på, sier Petterson.



I gangene utenfor kafeene kommer Erik Ask gående. Han har fulgt klubben i 50 år. Vålerenga-lua er på i det kjølige høstværet.

EKTE VÅLERENGA-MANN: Erik Ask har fulgt klubben i 50 år. Nå er han engstelig for tabellsituasjonen. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– Det er krise. Det er det ingen tvil om. Jeg sitter med en dårlig følelse, sier Ask.



– Hva tenker du er det største problemet i klubben da?



– Det er et godt spørsmål. Jeg vet ikke hvorfor de ikke får det til. De har jo et godt lag.



SITTER MED DÅRLIG FØLELSE: Erik Ask har ikke godfølelsen før de siste kampene for sesongen. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Ask hadde store forventninger før denne sesongen. Nå er situasjonen annerledes.

– Jeg trodde dem skulle være mye bedre i år, men det har de ikke blitt.