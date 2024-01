– Det er ikke vits å gi ham opp helt

– Han har dessverre vært en stor skuffelse og det føles ekstra tungt med tanke på hvor mye United jobbet for å få ham, sier Bjarte Valen i united.no til TV 2.



Torsdag ettermiddag deler Dortmund et bilde av engelskmannen i sine kanaler.

Overgangen har vært en dårlig bevart hemmelighet.

Onsdag rapporterte flere medier at Sancho er på plass i Tyskland for å signere en låneavtale med gamleklubben han spilte i 2017 til 2021.

The Athletic skriver at United får rundt tre millioner pund for å låne ham ut – knapt 40 millioner norske kroner.

– Sancho virker ikke å ha tatt så mange kloke valg de siste årene, men dette er et trygt og godt valg. Han har vært der før og det handler nok om hva han er trygg med. Men det skal nok litt til for å kickstarte den karrieren der, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.



Freste på sosiale medier

Engelskmannen ble hentet til Manchester United for drøyt 850 millioner kroner.

Karrieren i United-trøya har imidlertid vært en stor skuffelse. På 82 kamper for de røde djevlene har det blitt tolv mål.

23-åringen har ikke spilt siden kampen mot Nottingham Forest 26. august.



Sancho har utenfor banen ofte havnet i negativt søkelys.

Da han ble vraket fra troppen mot Arsenal i starten av september, og ten Hag sa det skyldtes dårlige prestasjoner på trening, raste fotballstjernen mot egen manager på sosiale medier.

– Han seilte egentlig sin egen skjebne ved å ta til motmæle på sosiale medier. Det var bare en måte å komme tilbake, og det var å legge seg paddeflat, forteller Valen.

FØLGER UNITED TETT: Bjarte Valen er United-supporter og journalist i united.no Foto: Kristin Grønning / TV 2

Det skjedde aldri.



Sancho fikk etter hvert beskjed om at han ikke var velkommen på trening med førstelaget.

Valen fortsetter:

– Vi ventet på at han skulle slå ut i full blomst, fram til det skar seg helt i høst. Pilen har pekt fullstendig feil vei i United, som er synd.



– Han har vært en gedigen fiasko. Han er en klar konkurrent til å være den største floppen i Uniteds historie. Da tenker jeg på hvor mye han kostet, profilen og at han var en engelskmann som skulle tilbake og vise at han var en ny superstjerne. Men så har det ikke blitt noen verdens ting, sier Stamsø-Møller.

KLAR MELDING: – En gedigen fiasko, sier Simen Stamsø-Møller om Jadon Sanchos prestasjoner i rød drakt. Foto: Markus Engås / TV 2

Valen grubler på hva som ville skjedd om det var Manchester City som endte opp med å hente Erling Braut Haalands gamle lagkamerat.

– Hadde det hatt noe å si? Haaland er et eksempel på en som taklet overgangen til Premier League, mens Sancho er det motsatte.

The Athletic har tidligere skrevet om hvordan Dortmunds tidligere trener Edin Terzic ofte satte Sancho sammen med den da 19 år gamle jærbuen.

Målet var at Haalands profesjonalitet skulle smitte over.



GAMLE LAGKAMERATER: Erling Braut Haaland, Jadon Sancho og Jude Bellingham herjet til tider i den tyske storklubben. Foto: INA FASSBENDER

Har han en fremtid i Manchester?

Borussia Dortmund har slitt i hjemlig serie så langt denne sesongen. Etter 16 runder befinner laget fra Ruhr-området i det vestlige Tyskland seg på femteplass.



Opp til ligaleder Leverkusen er luka allerede på 15 poeng.

– Dortmund har vært bra i Champions League, men dårlig i hjemlig liga. De har en del spennende spillere. Sancho har et toppnivå som går utenpå alle. Det gjenstår å se om han kan finne tilbake til det, sier TV 2-ekspert Stamsø Møller.

ISFRONT: Dette bildet er selvsagt tatt før Sanchos utblåsning mot egen manager. Foto: DAVID KLEIN

Stamsø-Møller tror fortsatt at Sancho kan vise hva som gjorde at United hentet ham for over 800 millioner norske kroner.

– Det er ikke vits å gi ham opp helt ennå. Han må få en sjanse til.



Han lukker ikke muligheten helt for at Sancho igjen kan spille for Manchester United.

– Det virker som knuten på tråden er solid, og det skal kanskje en del til. Men fotball beveger seg fort – og det er for eksempel langt fra sikkert at Erik ten Hag er manager i Manchester United når han kommer tilbake.

– Det gjør kanskje godt å komme litt vekk fra hverandre. Ten Hag har integritet, men er ingen tyrann. Jeg tror han har evnen til å gi folk en ny sjanse hvis det er best for laget.