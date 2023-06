Tirsdag fra kl. 20: Se Norge - Kypros på TV 2 Direkte og Play

Ståle Solbakken er inne i sin tøffeste periode som landslagssjef etter en svært skuffende start på EM-kvaliken. Treneren innrømmer at de manglende resultatene går innpå ham.

– Vi har selv skrudd opp forventingene. Vi har selv sagt vi skal til EM, så da må vi leve etter det. Vi har forutsetningene til å klare det. Det har vært ekstremt mye stolpe ut, selv om det ikke er noe man skal si i sånne stunder. Vi må se litt bak det.

Landslagssjef Ståle Solbakken på landslagets pressekonferanse før treningen på Ullevaal stadion mandag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Den norske landslagssjefen er tydelig på forskjellene på jobben han har nå og hvordan det er å jobbe med klubblag.

– Det med landslagsfotball er litt annerledes, hvis du spør hvordan jeg har det generelt, så er det er helt jævlig. Det er en del av fotballen, men jeg klarer å takle det.

– Jeg har gode folk rundt meg, både familie og ledere, og jeg har en spillergruppe som gir absolutt alt. Det håper jeg vi får se på tirsdag. Det gjør at hverdagen går, men snittsøvnen er nok under middels, sier Solbakken.

– Hva er det som plager deg mest?

– Det som plager meg er at jeg står til ansvar for en mager poenghøst, når jeg mener at vi har gjort veldig mye riktig og har en «go» i gruppen. Det plager selvfølgelig meg, men mest på vegne av alle andre som jobber døgnet rundt for dette. Det er ikke bare meg, sa Solbakken.



– Ingen umulighet

Patrick Berg, som startet lørdagens kamp mot Skottland, har ikke gitt opp EM-drømmen.

– Vi har satt oss selv i en veldig vanskelig posisjon, men jeg ser ikke på det som noen umulighet til å komme til EM. Jeg ser faktisk ganske positivt på våre egne muligheter, sa Berg på mandagens pressekonferanse og fortsatte:

Fredrik Aursnes t.v. og Patrick Berg på landslagets pressekonferanse før treningen på Ullevaal stadion mandag. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg tror at hvis vi på forhånd hadde sagt at vi kunne endt opp med 16 poeng, som vi fortsatt kan, hadde mange vært fornøyd med det. Jeg synes vi har vært gode i store deler av kampene, men dessverre sitter vi igjen med ett poeng når jeg føler vi kunne sittet med sju.

Norge har ledet de to siste kampene, men avgitt fem poeng på slutten av begge kampene. Berg mener at poengtapene kan komme av at de ble stresset av å lede.

– Jeg synes vi var nærmere 2-0 enn de var en utligning. Men i løpet av 105 sekunder eller noe sånt scoret de plutselig to mål, sa Berg om lørdagens Skottland-møte.

