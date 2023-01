– Det er forferdelig

FOR ISLAND: Natasha Anasi-Erlingsson er født i Texas, USA, men spiller nå for det islandske landslaget. Der er hun blitt kjent med Sara Björk Gudmundsdóttir. Foto: Mark J. Terrill

– Det er personlig for meg også. Jeg forstår vanskelighetene med å skulle komme tilbake på toppnivå etter en graviditet. Det er tungt, ingen enkel vei å gå.

Natasha Anasi-Erlingsson blir engasjert. Frekvensen på de engelske glosene øker. Historien til landslagsvenninne Sara Björk Gunnarsdóttir har gjort sterkt inntrykk på Branns nye forsvarer.

Natasha Anasi-Erlingsson på trening med Brann 19. januar. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Det ikke å ha støtte fra egen klubb i tillegg til å skulle bære frem et barn er ekstremt vanskelig.

Gunnarsdottir skapte store bølger i fotballens farvann da Juventus-spilleren gikk ut med historien om hvordan Lyon behandlet henne da hun ble gravid.

Da Gunnarsdóttir nærmet seg fødsel dro hun hjem til Island for å fullføre svangerskapet. Alt virket å være greit med arbeidsgiver Lyon - helt til lønnen sluttet å komme inn på konto.

– Hun er utrolig tøff som går ut med sin historie. Det er mange som ble sinte, men å stå opp mot systemet på den måten er veldig sterkt.

ALVOR: Natasha Anasi-Erlingsson er meget kritisk til måten Lyon behandlet Gunnarsdóttir på. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Jeg håper mange lærer av feilene Lyon har gjort her, sier Natasha Anasi-Erlingsson til TV 2.

Knallhard beskjed fra klubben

Gunnarsdóttir visste at FIFA har regler når det gjelder svangerskapspermisjon for fotballspillere. Lagvenninner hadde snakket om at organisasjonen jobbet med saken.

Derfor ønsket Gunnarsdóttir å oppsøke FIFA for å vite sine rettigheter. Da kom klubbdirektøren med sjokkuttalelsen.

DRØM I OPPFYLLELSE: Her løfter Sara Björk Gunnarsdóttir Champions League-trofeet i 2022 Foto: VEGARD GRØTT

– Hvis Sara går til FIFA med dette, har hun absolutt ingen fremtid i Lyon.

– Det letteste for henne ville vært å holdt munn, gått videre med livet, men det motet hun har vist har gitt ved å bruke sin stemme, kjempe for sin rett og ta saken hele veien til retten, det er utrolig modig gjort, sier Anasi Erlingsson til TV 2.

Samtidig som Gunnarsdóttir hadde kontaktet FIFPRO (organisasjonen for profesjonelle fotballspillere) for å få tilbake den ubetalte lønnen, møtte hun stor motstand fra Lyon.

Selv om hun fremdeles ammet, fikk ikke Gunnarsdóttir ta med Ragnar da de reiste. Klubben var åpen for å prøve to turer for å se hvordan det gikk, men den nybakte moren var ikke komfortabel med å bli «testet» etter alt hun hadde vært gjennom.

Da hun møtte klubbpresidenten for første gang etter fødselen, fortalte han henne at det ikke var personlig. Det var bare business.

Gunnarsdóttir innså raskt at hennes tid i klubben var over.

Gjenkjenner usikkerheten

Natasha Anasi-Erlingsson ble selv gravid da hun spilte for Keflavik. Om den islandske klubben hadde behandlet 31-åringen på lignende vis, er hun helt sikker på at hun ikke hadde vært profesjonell fotballspiller i dag.

GJORDE COMEBACK: Natasha Anasi-Erlingsson kom seg tilbake på banen. Nå er 31-åringen hentet til et Brann-lag på jakt etter nye titler. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Jeg visste ikke om jeg kom til å være i stand til å komme tilbake på banen. Jeg er ekstremt takknemlig overfor både familien og Keflavik, som jeg spilte for da jeg var gravid.

– De lot meg få tid til å komme meg til hektene og ta det i mitt eget tempo. Jeg klarte å komme tilbake og mener selv jeg var bedre da jeg gjorde comeback.

Anasi-Erlingsson mener landslagsvenninnens historie ikke er unik i kvinnefotballen. Samtidig ser Brann-spilleren på Gunnarsdóttirs fortvilte situasjon som delvis upløyd mark for mange, både klubber og spillere.

– Jeg har hørt lignende historier, men jeg føler at dette er en problemstilling som det er tatt litt tak i, samtidig er det mange lag som ikke er vant til å ha mødre i stallen.

– Vi har fortsatt en veldig lang vei å gå. Eksemplet fra Lyon viser det med all tydelighet, sier Brann-spilleren.