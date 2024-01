– Det er en besettelse

NY JOBB: Gemma Grainger tar over det norske kvinnelandslaget. Her ute på Ullevaal-matten i Oslo-kulden. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Fredag møtte den ferske landslagssjefen den norske pressen for første gang.



– Det er et veldig stolt øyeblikk for meg. Det er en stor ære å være her. Jeg er veldig spent, sier Grainger til TV 2.

PRESENTERT: Gemma Grainger møtte den norske pressen for første gang fredag. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

– Hva fristet deg mest med jobben?

– Det er verdensklasse-spillere. Jeg gleder meg veldig og skulle ønske vi kunne komme i gang i morgen. Det er en av de verdensledende nasjonene innenfor kvinnefotballen.

– En besettelse

Grainger kommer fra jobben som trener for det walisiske kvinnelandslaget. Hun har tidligere jobbet med flere aldersbestemte landslag i England samt andre roller i FA. Grainger har også trent klubbene Leeds og Middlesbrough.



Fotballpresident Lise Klaveness beskriver den ferske treneren som en kvinne med enorm lidenskap for jobben. Det kjenner Grainger seg igjen i.

– Jeg kaller det en besettelse. Det er en sport jeg har kjent siden jeg var fire år. Både på herre- og kvinnesiden. Landslagsfotball er spesielt viktig for meg. Jeg er besatt av den taktiske delen av spillet. Livet mitt i helgene bestemmes ut i fra terminlisten, sier Grainger til TV 2.

FORNØYD: Fotballpresident Lise Klaveness var med da Grainger ble presentert på Ullevaal. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

– Utenfor banen er jeg lidenskapelig opptatt av å utvikle kvinnesiden av sporten.

– Jeg vil at spillerne og støtteapparatet skal elske å være med landslaget.

Da treneren tok over Wales i 2021 var laget nummer 32 på Fifa-rankingen. Det er den samme plassen laget ligger på når Grainger tar over Norge.



Røper lønn og EM-bonus

NFF har tatt seg god tid til å finne den de mener er den rette kandidaten.

– Vi har gått bredt ut. Vi har snakket med omtrent 20 kandidater, forteller fotballpresident Lise Klaveness.

PÅ PLASS: Gemma Grainger var i godt humør da hun møtte pressen på Ullevaal. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

– Det er ikke ofte man får en anledning til å gå så bredt ut. Men det måtte vi, forteller Klaveness til TV 2.

Generalsekretær Karl-Petter Løken forteller at NFF betalte 100.000 pund til det walisiske forbundet for å kjøpe Grainger ut av kontrakten.



Løken fortalte også at hun får en årslønn på 180.000 pund, noe som utgjør omtrent 2.4 millioner norske kroner etter dagens kurs. Hun vil også få 25.000 pund i bonus dersom Norge kvalifiserer seg for EM i Sveits.

Klaveness beskriver Grainger som en bunnsolid trener.

– Vi har lett etter en moderne og inspirerende lagbygger som er opptatt av å oppå resultater, det er det landslaget handler om, og som er ambisiøs og er en relasjonsbygger og med erfaring fra landslagsfotball, sier fotballpresidenten.



Skal fortsatt bo i England

Den engelske treneren er bosatt i Leeds og skal fortsette med det.

– Å bo i England er bra for arbeidsrytmen. Jeg kommer til å være rundt i Europa for å se på spillerne våre. Mange spiller også i England. Jeg vil også se kamper i Norge. Det blir viktig for meg.

– Jeg har vært i landslagsfotballen i tolv år, så jeg vet hvordan jeg skal prioritere tiden min, sier hun til TV 2.

– Det er faktisk raskere for meg å reise til Norge enn hva det tok å komme seg til Wales.

I februar spiller landslaget to viktige Nations League-kamper mot Kroatia. Dobbeltoppgjøret må vinnes for å unngå nedrykk.