SJELDENT: I stedet for bortesupportere fra PSV Eindhoven, blir tribunen fylt opp med Glimt-supportere som ikke hadde billetter til den viktige skjebnekampen i Europa League. Foto: Robin Jensen / TV 2

Utestengelsen fra Europa League-kampen på Aspmyra er en del av straffen UEFA har gitt PSV Eindhoven etter bråket supporterne laget da de gjestet Arsenal og London.

– Det viktigste er at vi oppfører oss her i livet. Det er en årsak til at de ikke fikk komme hit, sier Kjetil Knutsen, trener i Bodø/Glimt.

Han har lagt merke til den enorme stemningen som PSV-supportere laget i London.

BORTESUPPORTERE UTESTENGT: – Det blir god stemning uansett på Aspmyra under kampen mot PSV Eindhoven, sier Kjetil Knutsen, trener i Bodø/ Glimt. Foto: Beate Oma Dahle

– Det var imponerende. På et på generelt grunnlag så mener jeg at det er synd at bortesupporterne ikke får komme på kampen. Jeg ville hatt 400 PSV-tilhengere på Aspmyra som gjør at rammen blir sånn som det skal være på en fotballkamp, sier Knutsen.

– Er det noen hjemmefordel at de ikke kommer?

– Fordelen er at det får komme enda flere Glimt-tilhengere på denne kampen, og det blir god atmosfære uansett, sier Knutsen.

I forkant av kampen mellom Bodø/Glimt og PSV Eindhoven er det ventet at en del av bortelagets supportere allikevel vil følge laget sitt til Bodø.

Dette til tross for at UEFA har nektet PSV å selge billetter til bortekampen mot Bodø/Glimt.

UTSTENGT: PSV-fansen får ikke komme inn på Aspmyra

Øker beredskapen

– Det vi vet igjennom samarbeidet med PSV og det lokale politiet i Nederland, er at det det kommer en del godt vokse supporter til Bodø på denne kampen. De kombinerer turen til Bodø med ferie- og opplevelser, men det er ikke disse vi frykter, sier Vegard Kristiansen, operativ planlegger ved Nordland politidistrikt til TV 2.

UAVGJORT: Lagene spilte 1-1 i den første kampen i gruppespillet i Europa League etter scoring fra Albert Grønbek. Glimt er ute av Europa League, men kan sikre seg plass i sluttspillet i Conference League på torsdag. Foto: Peter Dejong

Politiet har via etterretning fått opplysninger om at det kommer supportere som tilhører en risikogruppe eller ULTRAS.

Disse ønsker å følge laget sitt og kommer til Bodø til tross for at de ikke slipper inn på Aspmyra.

– Vet dere hvor mange som kommer?

– Det er rundt 300 personer som har meldt sin ankomst. Hvor mange av disse som tilhører risikogruppen vet vi ikke på nåværende tidspunkt, sier Kristiansen.

Politiet varsler ekstra tiltak og økt beredskap i forbindelse med kampen.

UTESTENGT: Der er første gang på lenge at det ikke kommer til å være bortesupportere på Europa League-kamp på Aspmyra. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– Det kommer til å være masse synlig politi på jobb. Vi kommer til å møte dem med smil og vennlighet, forteller han.

– Vi har hjulpet bortesupporterne med å finne et utested i Bodø hvor de kan samles siden de ikke slipper inn på Aspmyra, sier Kristiansen.

– Frykter dere disse supporterne?

– Nei. Det er ingen vi frykter, men vi tar høyde for at disse ikke slipper inn på Aspmyra og derfor må se kampen et annet sted, sier Kristiansen.

Farger Aspmyra gul

Bortefeltet på Aspmyra består har 404 plasser.

– Disse er nå solgt til Glimt-supportere som i utgangspunktet ikke hadde billetter, sier Ørjan Heldal, arrangementsansvarlig i Bodø/ Glimt.

– Blir det rart med en kamp uten bortesupportere?

– Det er utrolig sjeldent at det skjer. Sist det satt Glimt-supportere på bortefeltet var vel under pandemien da folk måtte sitte spredt i frykt for smitte, sier Heldal.

Han er glad for at hele Aspmyra nå er utsolgt og blir farget gult i flomlyset.

GULT: Billettene til bortetribunen er nå solgt til hjemmefansen som ønsker å farge Aspmyra gul. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

– Jeg tror det blir fint for hjemmefansen. Det blir en fantastisk ramme, sier Heldal.

– Gjør Bodø/ Glimt noen ekstra tiltak med tanke på at det kam komme PSV-supportere på utsiden av Aspmyra?

– Vi følger den oppsatte sikkerhetsplan som er passende til denne type kamp, sier Ørjan Heldal, arrangementsansvarlig i Bodø/Glimt