– Det er det sykeste jeg har opplevd

Det var i slutten av oktober at Aron Dønnum gikk ned på kne foran kjæresten og fridde foran alle lagkameratene i Standard Liége og tusenvis av tilskuere på stadion.

– Det tror jeg er det sykeste jeg har opplevd i hele mitt liv og kommer til å oppleve. Det der kommer jeg til å huske for resten av livet, sier Bizet Ildhusøy oppspilt når hun snakket med TV 2 om frieriet.

Foto: Instagram.com/celinbizet

Bizet Ildhusøy og Dønnum har vært et par i noen år og bekreftet at de var i et forhold i sommer. De to ble kjent da de begge spilte i Vålerenga.

Nå spiller de begge i utlandet: Dønnum i belgiske Standard Liége og Bizet Ildhusøy i Women's Super League-klubben Tottenham.

Til tross for å spille i hvert sitt land, er de ofte til stede på hverandres kamper – og det var Bizet Ildhusøy den kvelden kjæresten gikk ned på kne etter kampslutt.

– Vi hadde snakket om at vi skulle ta et bilde sammen foran fansen, for det har vi prøvd å gjøre de siste kampene når jeg har spilt, forklarer Ildhusøy om situasjonen.

Dønnum vinket henne ned på gressmatten etter kamp, men da kjæresten tok tak i en mikrofon, begynte Bizet Ildhusøy å mistenke at noe var i gjære.

Hun hadde 20-årsdag dagen etter, den 24. oktober.

– Jeg tenkte at «Å, nei! Nå blir det bursdagssang!», sier 20-åringen.

– Da ble jeg helt klein inni meg, kikket på Aron og bare «Nei, dette gidder jeg ikke».

Men det ble ingen sang. Dønnum tok mikrofonen og introduserte 20-åringen som kjæresten hans til hele stadion før han gikk ned på kne og tok frem en eske med forlovelsesringen.

– Jeg visste ikke hva jeg skulle si! Jeg visste ikke hvorfor, hvordan, hadde han prata med pappa og mamma... Han hadde planlagt alt og det var egentlig helt perfekt, forteller hun og smiler bredt.

For ordens skyld: 20-åringen svarte ja og viste stolt frem sin nye ring på Instagram:

Nå er det bryllupsplanlegging som er det neste på agendaen for Fotball-Norges nyeste superpar, men det er visst lettere sagt enn gjort å sette en dato for giftemålet.

– Nei, nå er det jo VM neste år, så er det OL etter det og så er det EM etter det, sier 20-åringen og ler.

Da er det godt man har kollegaer på landslaget som har litt erfaring på området.

– Jeg skal spørre Ada om litt tips og råd. Hun måtte vel vente tre år på å få gjennomført sitt bryllup, så jeg får høre med henne om hvordan hun gjorde det, fleiper hun og sikter til Ada Hegerbergs bryllupfest sommeren 2022 som ble utsatt i flere ganger som følge av koronapandemien.