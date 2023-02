Se alt av Champions League på TV 2 Play!

– Lionel Messi er på vei ut, Cristiano Ronaldo har reist til Saudi Arabia, mens Robert Lewandowski spiller på torsdagskveldene. Det er den nye vinen som smaker best i Champions League.

Slik innleder TV 2s fotballekspert Morten Langli sin presentasjon av hvem han nå mener er spillerne som dominerer offensivt i Champions League. Og kanskje aller viktigst - hvem som kommer til å dominere i verdens gjeveste klubbturnering i de neste årene som kommer.

Langlis utvalgte

På listen sin har han tatt med seg syv spillere. På den listen er den eldste spilleren født så sent som i 1998.

– En av de er Victor Osimhen (24) fra Nigeria. Napoli-spissen har 18 mål på 19 kamper i Serie A og leder angrepet til ligaleder Napoli. Han er en konstant trussel og stormer inn i bakrommet. Han bruker sin enorme fysikk til å lage gunstige situasjoner, sier Langli om Napoli-spissen.

TIDENE ER FORANDRET: Disse tre har i flere år dominert Champions League-fotballen. I årets sluttspill er kun én av de med. Foto: [MIGUEL MEDINA, CHRISTOF STACHE, JOSEP LAGO]

– God hjelp får han av Khvicha Kvaratskhelia (22). Med sitt herlige finterepetoar og utsøkte blikk serverer han målgivende pasninger på rekke og rad. Ni målgivende pasninger har det blitt i Serie A, men også i Champions League har han vist sin brillianse. Han er et konstant uromoment.

SUPER-DUO: Kvaratskhelia og Osimhen har briljert for Napoli i hjemlig liga i år. De har også levert varene for Napoli i Champions League. Foto: JENNIFER LORENZINI

At nettopp disse to skulle være med på en slik liste hadde nok overrasket mange om vi hadde skrudd tiden tilbake et par år. Men Napoli-duoen har virkelig vært toneangivende på topp for Napoli denne sesongen.

To andre navn som er på Langlis liste er kanskje noe flere kunne ha spådd.

– Kylian Mbappé ble VMs toppscorer og er utvilsomt den giftigste spilleren fremover i banen for PSG. Det så vi da han kom fra benken mot Bayern München. PSG ble et helt annet lag med han på banen. Mbappé kommer til å dominere i Champions League i sesongene fremover.

Han finnes også plass til en viss 22-åring fra Jæren.

TRUENDE BLIKK: En hver forvarsspiller som møter dette blikket i kamp har noe å frykte. Med en rå fart og en evne til å score mål er Kylian Mbappé en av de Morten Langli tror kommer til å dominere i Champions League fremover. Foto: FRANCK FIFE

– Erling Braut Haaland har 23 mål på 26 kamper i Premier League og er på vei mot scoringsrekord også i Champions League. Samarbeidet med De Bruyne er der i kamp etter kamp og Erling scorer mål.

En som beviste at fotballeksperten var inne på noe umiddelbart er en annen 22-åring. Da Liverpool tok i mot Real Madrid til kamp tirsdag kveld ble det skapt brasiliansk fotballkunst av Real Madrids venstrekant med draktnummer 20 på ryggen.

– Vincius Jr. Avgjorde forrige sesongs Champions League-finale med sin scoring mot Liverpool. Han kan drible, han kan score mål, han kan slå den avgjørende pasningen til sine rekkekamerater. Han er en av verdens mest spennende, unge spillere.

Deretter hopper Langli videre til Tyskland for å finne de to siste spillerne på listen sin. Begge født i 2003, og begge med 20 landskamper eller mer for henholdsvis England og Tyskland.

– Jude Bellingham er midtbanemotoren til Borussia Dortmund. Han løper fra 16-meter til 16-meter og leverer viktige bidrag i begge ender av banen. Han kan score mål og takler så det svir. Han er en komplett midtbanespiller. Blir han verdens dyreste når han en gang forlater Dortmund?

– TAKLER SÅ DET SVIR: Langli trekker blant annet frem taklingene til Bellingham. Her setter engelskmannen inn både knotter og innsats når han feier ned jevnaldrende Jamal Musiala. Foto: Martin Meissner

– Jamal Musiala er jevngammel med Bellingham. En gang var de rekkekamerater på yngre engelske landslag. Nå spiller Musiala for Tyskland og Bayern München. I sistnevnte er han toppscorer denne sesongen med ti mål. Han har også syv målgivende pasninger. Han er en driblekunstner, han har en unik balanse. Musiala er en av de vi gleder oss til å se i Champions League denne våren.