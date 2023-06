– Det er bra at de blir sure når jeg reiser

– Ja, en er alltid litt nervøs. Jeg har begynt å få litt erfaring. Om jeg ikke hadde følt litt nervøsitet, hadde vært bekymringsfullt.

Det sier Ronny Deila til TV 2 etter å ha gjennomført sin første treningsøkt med den nye klubben Club Brugge.

– Det går på at det er større muligheter til å vinne trofeer og være med i Europa. Dette er i mine øyne den største klubben per dags dato i Belgia og da er det et steg opp i min karriere.

Deila har tidligere trent New York City, Celtic, Vålerenga og Strømsgodset.

Det var i slutten av mai det ble kjent at Deila skifter klubb i Belgia og ga seg i Standard Liège til fordel for Brugge.

De blåsvarte kom på fjerdeplass i 22–23-sesongen i den øverste ligaen i Belgia.

– Hva skjedde egentlig i Standard?

– Det skjedde egentlige ikke så mye annet enn at vi hadde en veldig god sesong. Det var en fantastisk opplevelse, og da henvendelsen fra Brugge kom, var jeg ærlig hele veien, sier Deila.

– Det blir alltid følelser når det er klubb internt i landet og de må en bare regne med. Jeg må jo også være glad at de blir litt sure når jeg reiser og ikke blir veldig glade, for da hadde jeg ikke gjort en god jobb, fortsetter han.

Brugge er det eneste belgiske laget som har nådd en Champions League-finale. Det tror ikke nordmannen er veldig realistisk.

– Nei, det tror jeg er litt høyt. Om jeg klarer det, så er jeg ikke her så veldig lenge heller, sier han lattermildt.

Han ønsker at laget skal være dominant i Belgia.

– I fjor var det tre lag i kvartfinalene i Europa, pluss at Brugge gikk videre til Champions League-gruppespill. Nivået her er høyt og det er en god liga. Vi må være dominant her og vinner vi ligaen er vi direktekvalifisert til gruppespillet i Champions League neste år, forteller han.

– Det er en drøm og et mål i for seg. Det er det jeg kommer for å oppleve. Det kommer til å være en lang og hard vei dit, men det er elsker å gjøre, sier han.

Tidligere har TV 2 erfart at Bodø/Glimt-spilleren Hugo Vetlesen er på vei mot en overgang til Club Brugge.

– Hva med Hugo Vetlesen, er det klart?

– Det vet jeg ikke. Jeg har vært litt med i den prosessen, så det blir spennende å se hva som skjer, sier han.

– Er det andre norske spillere du kunne tenke deg å ha i troppen?

– He he, Haaland kunne kanskje vært en mulighet. Han og Ødegaard. Nei, igjen når vi er i slike klubber som dette så er jeg ikke så veldig involvert. De har speidere over hele verden, så de har kontroll. Og så må jeg være med å finne den rette. Om det er en nordmann er det bra for norsk fotball, men det er ikke slik at jeg trenger en norsk spiller for å gjøre noe her, sier han.

MEDIE: Flere belgiske medier møtte opp på Ronny Deilas første trening for Club Brugge. Foto: Santiago Vergara/ TV 2

TV 2 pratet også med Het Nieuwsblad-journalist Junior Verbeek, som følger klubben tett. Han forteller at Deila har et godt rykte på seg i Belgia.



– Han har gitt en klubb med store problemer ny energi. Han er kjent for sin energifulle fotball, hans press og offensive fotball. Det er verdier som er likt her og det er grunnen til at de tror Deila er riktig person for jobben, sier Verbeek.

Han forteller at Deila er ansatt for å få klubben tilbake på rett kjør etter å ha hatt ett dårlig år, der de har hatt tre forskjellige managere.

– Vi startet med Carl Hoefkens, hans første jobb som hovedtrener, men det gikk ikke bra. Så fikk de engelske Scott Parker, som etter to måneder eller noe fikk sparken. Etter det har Rik De Mil ledet laget. Han er nå assistenttrener, forteller han.

Club Brügge sesongåpner i Jupiler Pro League søndag 30. juli mot KV Mechelen.