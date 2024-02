Det engelske håpet: – Hennes største utfordring

– Jeg må smile av det spørsmålet, for det er virkelig en fin utfordring.

Det sier Norges nye landslagssjef Gemma Grainger til TV 2.

Hun har blitt spurt om hvordan hun skal få det beste ut av Norges stjernetrio – Caroline Graham Hansen, Ada Stolsmo Hegerberg og Guro Reiten.

– Vi kommer til å ha veldig klare føringer når vi angriper, det kommer dere til å se. For meg handler det om å plassere dem i riktige posisjoner, men samtidig ha noen klare føringer. De føringene vil få det beste ut av dem. Det er litt vanskelig å forklare, men dere kommer til å se det på banen, sier den engelske 41-åringen.



Trioen har levert varene for klubblagene sine det siste året og nå er det store håpet at den engelske treneren skal få maks ut av dem på landslaget.

– Det er utrolig viktig at de beste spillerne presterer på topp for Norge. Så er det en helt annen fotball, de får ikke like mange sjanser her, som de gjør hos klubbene deres. De må prestere på et meget høyt nivå på landslaget, for å lykkes. Det er færre sjanser og færre muligheter til å score mål, sier tidligere landslagsstjerne og nå TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen.



Fredag kveld skal Norge opp mot Kroatia. På spill står en plass på nivå A i Nations League, noe som vil gjøre det betraktelig lettere å kvalifisere seg til mesterskap de kommende årene.

Norges stjerner i fyr og flamme

Ada Hegerberg ankommer Kroatia-kampene med sitt beste målsnitt på klubbnivå siden 2017/2018-sesongen, som den gang ledet henne til topps i Gullballen-kåringen.

Caroline Graham Hansen står med 12 mål og 14 målgivende pasninger i den spanske ligaen. Noe som gir utrolige 2,06 i målpoeng-snitt per kamp.

HERJET: Caroline Graham Hansen er en av Barcelonas viktigste spillere. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Guro Reiten slet med skader i høst, men kom fra en sesong med ni mål og elleve målgivende pasninger i kvinnenes Premier League. En sesong hvor hun endte som nummer 19 i Gullballen-kåringen.

Kort tid etter at Grainger ble presentert som Norges nye sjef, reiste hun å besøkte flere spillere, blant annet de tre stjernene nevnt over.

– Hun er en veldig oppegående dame, hun er veldig ålreit å snakke med. Vi trenger tid sammen til å bygge noe nytt som vi har behov for etter en lang tid med ganske mye ustabilitet, sier Ada Hegerberg til TV 2.



GLØDER: Ada Stolsmo Hegerberg er endelig tilbake for fullt. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Å besøke noen av spillerne var viktig for Grainger.

– Jeg ønsket tidlig å skape en kontakt. Jeg ønsket å lære om laget, jeg ønsket å vite om følelsene og tankene deres. Det var fint å besøke dem. Jeg er en trener som ønsker å bygge relasjoner med personer. Å finne ut hva som motiverer dem og hva det betyr for dem å ha på seg landslagsdrakten, sier 41-åringen.

FOKUS: Før torsdagens trening i Kroatia samlet Gemme Grainger spillerne i en ring. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Derfor tror hun Norge har underprestert

Grainger forteller til TV 2 at hun har sett samtlige av kampene Norge har spilt de siste årene. EM, VM og Nations League-kampene har alle vært under lupen til den nye sjefen.

Hun har også sett samtlige av de uttatte spillerne for klubblagene deres.

– Hvilke endringer håper du å allerede se etter disse tre treningene?



– Det første fokuset er at spillerne skal spille i sine beste posisjoner og at de får brukt styrkene sine. Jeg har identifisert det som første punkt, det har jeg også snakket med spillerne om. Det betyr ikke at vi ignorerer områdene vi ønsker å forbedre, men vi er nødt til å spille på spillernes styrker.



TEAMET: Gemma Grainger i midten med assistentene Ingvild Stensland og Lee Skyrme. Foto: Carina Johansen / NTB.

– Hvorfor tror du Norge har underprestert i mesterskap?



– Jeg tror kvinnefotballen beveger seg fremover så utrolig raskt. Spillet går raskere og lagene blir bedre. Det er så viktig å henge med på denne utviklingen. Med potensialet og spillerne som er her, så skal vi finne en måte for det.



– Jeg kan ikke svare på hva som har skjedd på innsiden før min tid, men jeg tror dette er en utfordring for alle lag – at kvinnefotballen utvikler seg så raskt. Jobben min er at disse spillerne leverer på sitt beste når det har på seg landslagsdrakten.

TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen gleder seg til å se Graingers Norge i aksjon fredag.

Men hun er litt overrasket over at det var briten som fikk jobben med å gjenreise Norges landslag.

– Jeg er overrasket over at de falt ned på henne, vi har hørt at mange av spillerne var veldig fornøyd med Leif Gunnar Smerud, vi så også bak resultatene at det begynte å skje ting. Jeg var overrasket over valget, men det betyr nok at hun virkelig har imponert og gjort en god figur, sier Gulbrandsen.

Dette er de nye i landslagsteamet: Assistenttrener Lee Skyrme: Skyrme er utdannet UEFA Pro-lisenstrener og har jobbet for Southampton de to siste årene. Han var også en del av Graingers trenerteam da hun trente Wales sitt landslag. Han har også fortid fra Wales og Englands U-landslag. I tillegg har han jobbet som trener og spillerutvikler i Cardiff City og Exeter.

Fysisk trener Frankie Hunter: Hun jobber for herrelaget til Middlesbrough i Championship. Tidligere har hun jobbet i storklubbene Southampton og Everton. Mentaltrener Sally Needham: Har en lang fortid som trenerutvikler i Englands fotballforbund. Nå jobber hun i Sheffield Uniteds akademi. Kilder: NFF.

– Det har vært opp- og nedturer

Solveig Gulbrandsen mener Graingers største utfordring som landslagssjef er å sette sammen et velfungerende lag, hvor alle er fornøyde.

– Det er nok hennes største utfordring, for det er ikke enkelt når du har noen ganske store stjerner og du har noen rett under dem, også har du et sprik i laget. Den største utfordringen til Grainger er å få satt sammen et lag som fungerer og ikke bare tilpasse seg de beste, sier Gulbrandsen.

For fasiten til Norges landslag sine prestasjoner de siste årene er ikke veldig positiv.

I EM har de røket ut i gruppespillet to ganger på rad, mens de forrige sommer røk ut i åttedelsfinalen mot Japan i VM.

KROATIA: Norges landslag ankom Kroatia onsdag. Torsdag hadde de sin første trening på Opus Arena i Osijek. Foto: Nikola Krstic / NTB

Både Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen var med da Norge tok EM-sølv i 2013. Etter dette har det blitt over hundre landskamper for Graham Hansen.

– Det har vært opp- og nedturer. Jeg har fått oppleve veldig mye bra, men så har vi jo hatt noen tøffe stunder hvor vi ikke har prestert. Men det er jo derfor vi gjør dette her – det er jo for å søke de store oppturene og da må man kanskje kjenne litt på nedturene av og til. Men jeg skulle gjerne hatt flere oppturer på landslaget enn det jeg har hatt, det skulle jeg, sier Barcelona-stjernen.



– Det er på tide med en opptur nå?



– Ja, vi trenger det nå. Vi trenger å få tilbake en god følelse. Å spille på landslaget er en stor ære, vi ønsker også at det skal være veldig gøy. Så det hadde vært bra å få noen gode opplevelser nå, sier Graham Hansen til TV 2.

