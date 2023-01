– Det burde blitt tatt opp for lenge siden

Klepps elitelag for kvinner, som spiller i 1. divisjon, vil ikke lenger bruke hvit shorts som en del av hjemmedrakten eller bortedrakten. Det gjør klubben for at spillerne skal prestere på sitt beste nivå også når de har menstruasjon.

– Det har vært en diskusjon som har pågått både nasjonalt og internasjonalt siden EM i fjor sommer. I Klepp ble det tatt opp utover vinteren, så ble det avgjort på styremøtet nå sist at vi endrer fargen på shortsen, sier sportssjef i Klepp Elite, Bjarte Hovland, til TV 2, og fortsetter:

– Hovedårsaken er at det for jentene skal handle om trygghet og trivsel, og det verdsetter vi høyere enn tradisjon. Derfor ble det et enkelt valg til slutt etter å ha hørt fra jentene om hva de ønsket, oppsummerer han.

Endringen betyr at Klepps kvinnelag bytter fra hvite til grønne shortser i hjemmedrakten, og fra hvite til svarte shortser på bortedrakten.

SPORTSSJEF: Bjarte Hovland er sportssjef i Klepp, og forteller klubben lyttet til jentene. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2.

– Mange av spillerne var redde for det

Midtstopper Ida Hetland Pedersen er strålende fornøyd med klubbens avgjørelse.

– Dette er noe som Klepp har bestemt, og er en veldig bra avgjørelse. Vi har mange unge jenter på oss på laget, og spiller ikke bare med mye press spillemessig, men mange har også vært redde for å blø gjennom hvite shortser, sier 21-åringen.

Hun forteller at spillerne selv tok opp saken med klubbledelsen.

– Å bytte farge på shortsene gir oss mer trygghet med tanke på prestasjonen på banen. Det er spillere som tok dette opp med styret, og det var bra vedtaket kom gjennom etter at det ble gitt beskjed, konstaterer Hetland Pedersen.

SKRINLEGGES: Denne hvite shortsen vil ikke bli brukt av Klepp Elite fremover. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2.

– Burde gjort det for lenge siden

Lagvenninne Ine Mauland Tveit, som spiller på midtbanen, stusser imidlertid litt over at det først nå ble tatt grep og fattet vedtak om å endre farger på shortsene.

– Nei, det er på tide, slik at vi slipper å bekymre oss for det, både i kamper og på trening, sier Mauland Tveit.

– Det er jo noe vi har snakket om i garderoben, at jentene blir litt redde for å spille med hvite shortser, at det alltid er en risiko når de spiller kamp, for når det er hvitt, så ser alle det. Men det har ikke vært fokusert så mye på det tidligere, det har liksom blitt skjøvet til siden. Dette er noe som burde blitt tatt opp for kjempelenge siden, for vi har jo spilt med hvite shortser veldig lenge, utdyper Hetland Pedersen.

GRØNNE SHORTSER: Klepp-jentene har byttet fra hvite til grønne shortser i hjemmedraktene. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2.

Håper andre klubber følger etter

Både Ine Mauland Tveit og Ida Hetland Pedersen håper nå andre klubber som spiller med hvite shortser kjenner sin besøkelsestid og ser mot Klepp og endrer fargene i draktsettet.

– Ja, absolutt. Dette er noe ikke alle klubber tar hensyn til, men jeg vil anbefale andre klubber å gjøre det samme. Det gir mer trygghet på banen for spillerne å skifte farge på shortsene, sier Hetland Pedersen.

Sportssjef Bjarte Hovland er enig.

– Helt klart. Men det er jo opp til jentene og de ulike klubbene. Oppfordringen min er at andre klubber hører med jentene om dette er noe de vil og ønsker å få gjennom, mener han.